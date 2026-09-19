Los veterinarios coinciden: esto le pasa a tu perro cuando queda solo en casa varias horas

Qué siente un perro cuando queda solo en casa por varias horas. Foto: Gemini

En muchas casas, los perros pasan varias horas del día solos mientras sus dueños salen a trabajar, estudiar o cumplir con otras responsabilidades. Aunque algunas personas creen que las mascotas se acostumbran sin problemas a esas ausencias, los veterinarios explican que la manera en que cada animal las atraviesa depende de distintos factores.

La edad, la personalidad, el nivel de socialización y el tiempo que permanece sin compañía pueden influir en su comportamiento. Mientras algunos perros se adaptan y aprovechan esas horas para descansar, otros pueden aburrirse, sentirse inquietos o incluso desarrollar ansiedad.

Cómo le afecta la soledad a cada perro

Los perros son animales sociales que desarrollaron un fuerte vínculo tanto con otros ejemplares como con las personas. Por eso, pasar demasiado tiempo solos puede afectar su bienestar, aunque no todos reaccionan de la misma manera.

Si un perro está acostumbrado a quedarse solo y permanece en un ambiente seguro, puede aprovechar buena parte de ese tiempo para dormir. Los adultos, por ejemplo, pueden dormir entre 12 y 14 horas al día, distribuidas en distintos momentos.

En cambio, cuando la ausencia de sus dueños les genera estrés, pueden aparecer signos de inquietud, inseguridad o ansiedad. Esto puede ocurrir especialmente cuando nunca fueron acostumbrados de manera gradual a quedarse solos.

Cómo le afecta la soledad a cada perro. Foto: Freepik.

Cuáles son las señales que indican que el perro no la está pasando bien

Algunas conductas pueden advertir que la soledad está afectando al animal:

Ladridos o aullidos constantes.

Destrucción de muebles, puertas o almohadones.

Intentos de escapar.

Micción o defecación dentro de la casa, aunque ya tenga hábitos aprendidos.

Jadeo excesivo o nerviosismo antes de que el dueño salga.

Pérdida del apetito durante la ausencia.

Estas conductas no necesariamente significan que el perro tenga ansiedad por separación. Sin embargo, si aparecen de manera frecuente, es recomendable consultar con un veterinario o un especialista en comportamiento animal para determinar qué las está provocando.

Cuánto tiempo puede quedarse solo un perro

No existe una cantidad exacta de horas que pueda aplicarse por igual a todos los perros. Los cachorros, por ejemplo, necesitan compañía con mayor frecuencia porque todavía están aprendiendo hábitos y tienen menos control de sus necesidades fisiológicas.

En el caso de los perros adultos y sanos, muchos pueden permanecer solos durante varias horas si están acostumbrados, tienen sus necesidades cubiertas y cuentan con un ambiente seguro y enriquecido. Sin embargo, dejar a un perro solo durante períodos muy prolongados de manera habitual puede afectar su bienestar físico y emocional.