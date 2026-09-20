Nació con labio leporino, llegó a la pasarela de la Semana de la Moda y ahora inspira a niñas con la misma condición: la historia de María Eva Cuevas

María Eva Cuevas, modelo argentina que nació con labio leporino. Foto: Instagram @marchucuevas

De superar uno de los mayores desafíos de su vida a conquistar las pasarelas más importantes del mundo. La modelo e influencer oriunda de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, María Eva de los Milagros Cuevas -Marchu-, atraviesa el mejor momento de su carrera: hace pocas semanas fue coronada Miss Earth Argentina y, días después, desfiló en la prestigiosa Semana de la Moda de Nueva York.

Pero detrás de los flashes y los reconocimientos hay una historia de resiliencia: nacida hace 29 años con lo que se conoce como “labio leporino”, Marchu fue sometida a decenas de operaciones desde la infancia.

Se graduó de enfermera y estudió medicina, pero encontró en la exposición la mejor forma de acompañar e inspirar a cientos de niñas y niños alrededor del mundo. “Yo quería ayudar cuando era chiquita, pero no sabía cómo”, le cuenta a Canal26.com.

“La medicina es una herramienta muy importante, pero siento que con los certámenes ayudo mucho, a difundir, concientizar, incluso a juntar dinero para colaborar con fundaciones” — María Eva Cuevas

María Eva fue criada por su papá, quien temía que no saliera del quirófano cada vez que entraba. Creció con la ausencia de su madre y con 5 hermanos esperando en casa. De nacimiento, Marchu tiene una difícil condición: padece una Fisura Labio-Alvéolo-Palatina (FLAP).

Las intervenciones quirúrgicas comenzaron cuando tenía solo 1 año, y se sometió a más de 10, la última de ellas en 2025. Entre esas, cuando tenía 11 años, hubo una que le corrigió el paladar, fue muy dolorosa y la dejó sin habla por dos meses. “Comía toda comida licuada o gelatina para no lastimar la cirugía”, relata a Canal26.com.

María Eva Cuevas se refirió al bullying que recibió por su condición. Foto: María Eva Cuevas vía Instagram

Marchu se sometió a decenas de operaciones desde que tenía 1 año. Foto: Gentileza

La FLAP, comúnmente conocida como labio leporino y/o paladar hendido, es una malformación congénita que se produce cuando, durante las primeras semanas del embarazo, los tejidos que forman el labio superior, el reborde de las encías (alvéolo) y/o el paladar no se unen completamente. Según su extensión, la fisura puede generar dificultades en la alimentación, el habla, la audición y el desarrollo dental, y su tratamiento suele requerir el trabajo coordinado de distintas especialidades médicas y odontológicas.

Fueron esos procesos médicos los que ayudaron a María Eva a ser la mujer que es hoy. “Por eso cuento mi historia: para que las mamás y los niños que pasan por esto vean que no todo es malo, que se puede salir adelante, triunfar igual y seguir adelante”, agrega.

Del quirófano a referente contra el bullying: cómo decidió volverse inspiración para las niñas

“Gracias a Dios tuve una buena educación y un entorno que me ayudó mucho. Mi círculo social en Cañuelas, donde crecí y a donde pertenezco, fue un sostén importante”, cuenta Marchu.

En 2021, poco después de la muerte de su papá, Marchu brindó una entrevista televisiva que le dio mucha exposición. “Me encontré con una realidad completamente diferente”, recuerda. Fue entonces cuando comenzó a conectar con personas con su misma condición.

“Ahí yo conozco las fundaciones, yo vivía en Cañuelas y solo había una persona con mi condición. A partir de la nota me involucro con las fundaciones, empiezo a hacer videos. Ahí también fue cuando comenzó la agresión de las redes”, rememora.

Las historias de niñas y adolescentes con labio leporino comenzaron a llegarle a través de las redes, y Marchu supo que quería convertirse en referente para quienes vivían lo mismo que ella había vivido. Las historias no eran felices, eran de bullying, vergüenza y dolor.

María Eva Cuevas, modelo argentina que nació con labio leporino. Foto: Instagram @marchucuevas

Miss Latin American Miami Beach Foto: Marchu Cuevas

“La gente comparte memes o imágenes que comparan el labio leporino con partes rotas de un auto, como un paragolpes o una tapa faltante. Durante mucho tiempo eso no me afectó personalmente, pero cuando empecé a escuchar a los chicos contar cómo esos comentarios los hacían sentir, empecé a verlo de otra manera”, afirma, y confiesa que la simple mención le da ganas de llorar.

“Me hacían acordar a mí misma cuando tenía 10, 11 o 12 años. En esa época yo buscaba referentes, alguien con quien identificarme. Miraba revistas, programas de televisión, modelos, y me preguntaba si alguna tendría labio leporino. Necesitaba ver a alguien que se pareciera a mí, pero no encontraba a nadie”, recuerda.

Reina de belleza, modelo e influencer anti bullying

Fue entonces cuando una amiga le propuso convertirse en “Miss” participando de certámenes, “Me di cuenta de que era contar tu historia para inspirar a los demás”, y así lo hizo, buscando convertirse en la referencia que ella no había tenido durante su infancia.

Su punto de inflexión llegó cuando comenzó a vincularse con asociaciones de personas con labio leporino y pudo conocer de cerca las historias de otros niños y adolescentes Foto: María Eva Cuevas vía Instagram

Comenzó ganando el primer lugar de Miss Earth Buenos Aires en 2025, aunque pidió ser llamada Miss Earth Cañuelas por su lugar de origen y tradición. y el concurso le valió la convocatoria para desfilar junto a Anabel Sánchez en la Semana de la Moda de Nueva York.

Allí, entre el 13 y el 15 de septiembre deslumbró en las pasarelas de la diseñadora estadounidense Ana Kubu, de Nitin S. Singh, de India, y del venezolano Lennin Villarroel, para que lució un hermoso vestido negro en honor a las víctimas de los terremotos que azotaron ese país.

María Eva Cuevas convive con una Fisura Labio-Alvéolo-Palatina (FLAP) y destaca que la terapia fue una herramienta fundamental para fortalecer su autoestima y alcanzar sus objetivos. Aquí en el NYFW. Foto: María Eva Cuevas vía Instagram

La más reciente operación, en 2025, le dio contenido para compartir sobre todo con mamás que tenían hijos en la misma situación: “Muchas me escribían para decirme que les mostraban mis publicaciones a sus hijas. Algunas empezaron a interesarse por el maquillaje o por aprender a verse lindas sin esconder quiénes son”, cuenta.

En ese camino, también compartió contenidos relacionados con la autoestima y la aceptación personal. Recientemente, publicó un video junto a una maquilladora que le mostró técnicas para realzar la apariencia de la cicatriz. “No se trata de ocultarla, sino de aceptarse tal como uno es y sentirse bien consigo misma”, explica.

María Eva Cuevas a la salida de una de sus tantas cirugías desde el año de edad. Foto: María Eva Cuevas

NYFW. @marchucuevas en Instagram

La inspiración en Eva Perón desde su nombre

Marchu relata que su padre le puso el nombre María Eva de los Milagros en homenaje a Eva Perón, la esposa del ex presidente argentino Juan Domingo Perón. Aunque no se mete en temas políticos, remarca el rol que tuvo ella como mujer en la historia argentina y el voto femenino.

“Te puse nombre de mujer fuerte”, le dijo su padre, y su abuela desde muy chica le mostró el libro “La razón de mi vida”, por lo que de grande empezó a buscar videos para informarse un poco más sobre la historia argentina.

Remarca la resignificación del rol de la mujer que hizo Eva y su presencia en aquel palco “muriéndose y manteniéndose en pie con toda su fuerza de voluntad”. “Ayudaba a mujeres que hacían horas de fila y creo que hoy en día no hay ningún político que haga eso por la gente”, agregó.