Un espacio soñado para hacer “gatoterapia”: el curioso cat café que es furor entre los amantes de los “michis”

El Cat Café Buenos Aires cuenta con 11 gatos que viven en el espacio y reciben a los visitantes. Foto: Instagram / cat.cafe.buenosaires.

En plena Ciudad de Buenos Aires, hay un lugar donde el café parece ser apenas una excusa. Se trata de Cat Café Buenos Aires, ubicado en Jean Jaurès 675, un espacio en el que los visitantes pueden compartir una merienda con 11 gatos que viven allí.

El lugar se presenta como el primer cat café de Argentina y propone una experiencia que sus creadoras denominan “gatoterapia”: pasar un momento de relajación en compañía de los animales, acariciarlos, jugar con ellos y conocer sus historias.

Así es la experiencia de Cat Café Buenos Aires. Video: Instagram / cat.cafe.buenosaires.

A diferencia de una cafetería tradicional, el concepto está pensado alrededor de los gatos. El espacio cuenta con un jardín y distintos sectores preparados para que los animales puedan desplazarse y recibir a quienes llegan de visita.

El lugar funciona en un departamento con jardín, adaptado para que las personas puedan compartir tiempo con los animales. Foto: Instagram / cat.cafe.buenosaires.

La casa donde los gatos reciben a las personas

La propuesta tiene una particularidad que la diferencia de otros cafés temáticos: no es simplemente un bar al que llevan gatos durante algunas horas.

Las propias responsables lo describen como la casa de los animales. De hecho, Diana, una de las creadoras, explicó en una entrevista: “Esta es la casa de los gatos, en la que ellos reciben a las visitas”.

Los 11 gatos son residentes permanentes del lugar y tienen diferentes espacios para descansar, jugar y relacionarse con las personas. Algunos incluso fueron incorporados originalmente como gatos de tránsito, con la intención de encontrarles posteriormente un hogar.

Con el tiempo, varios de ellos terminaron quedándose definitivamente. Entre los primeros habitantes estuvieron Coñita, Bebé y Pipi, mientras que otros llegaron siendo muy pequeños. La lista fue creciendo hasta conformar el grupo de 11 gatos que actualmente recibe a los visitantes.

La experiencia combina café y pastelería con interacción con los gatos, en turnos de aproximadamente una hora. Foto: Instagram / cat.cafe.buenosaires.

Cómo nació el primer cat café de Argentina

La historia comenzó durante la pandemia, cuando Liliana Raco, Diana Capasso y Gabriela Marcos, tres amigas que trabajaban como guías turísticas, quedaron sin empleo.

Las tres compartían su amor por los gatos y decidieron adaptar el departamento con jardín de una de ellas para crear un espacio donde las personas pudieran interactuar con los animales.

La idea inicial estaba relacionada con los gatos en tránsito y la adopción. Querían que las personas pudieran conocer a los animales, jugar con ellos y, eventualmente, adoptar.

La propuesta comenzó a llamar la atención entre vecinos y conocidos. La cantidad de personas interesadas creció y tuvieron que organizar turnos para poder recibir visitantes. Así terminó tomando forma el Cat Café.

El proyecto también fue ganando exposición después de aparecer en medios y, con el tiempo, se transformó en un punto de encuentro para amantes de los gatos y en una iniciativa vinculada con refugios y proteccionistas.

El espacio denomina “gatoterapia” a la propuesta de pasar un momento de relajación y contacto con los felinos. Foto: Instagram / cat.cafe.buenosaires.

Una merienda rodeada de “michis”

La experiencia está organizada mediante turnos de aproximadamente una hora. Durante ese tiempo, los visitantes pueden interactuar con los animales mientras disfrutan de una bebida y algo dulce.

La propuesta incluye una bebida caliente o fría y un alfajor, aunque las responsables remarcan que el objetivo principal no es la comida sino la experiencia de compartir tiempo con los gatos.

También hay un pequeño espacio de venta de productos y souvenirs relacionados con los felinos, cuyos ingresos contribuyen a sostener las acciones solidarias del proyecto.

Y hay una regla fundamental: los gatos son los dueños de la casa. Los visitantes pueden acercarse, acariciarlos y jugar con ellos, pero siempre respetando sus tiempos y espacios.

El espacio denomina “gatoterapia” a la propuesta de pasar un momento de relajación y contacto con los felinos. Foto: Instagram / cat.cafe.buenosaires.

Un dato importante para quienes llegan al lugar pensando en llevarse uno de los gatos a casa es que los 11 residentes del café no están en adopción.

La iniciativa, sin embargo, mantiene vínculos con refugios y proteccionistas y utiliza parte de sus ingresos y actividades para colaborar con otros gatos que sí necesitan un hogar.

De esta manera, la cafetería funciona también como una vidriera para promover la adopción responsable y como una forma de generar recursos para organizaciones dedicadas al rescate animal.

Cuánto cuesta y cómo visitar el Cat Café Buenos Aires

El espacio está ubicado en Jean Jaurès 675, en la zona de Abasto, y trabaja con reservas previas. La información disponible actualmente indica que abre de miércoles a domingo, aunque los horarios pueden variar y conviene confirmarlos antes de ir.

Las reservas y novedades se gestionan a través de su cuenta de Instagram, @cat.cafe.buenosaires. Foto: Instagram / cat.cafe.buenosaires.

En cuanto al precio, los registros más recientes ubican el gasto por persona en torno a $20.000-$30.000.

El café también figura actualmente con una valoración cercana a 4,9 sobre 5 en Google, basada en más de 600 reseñas, un dato que muestra el interés que despierta la propuesta entre quienes ya la visitaron.

Datos útiles para visitar el Cat Café

Dirección: Jean Jaurès 675, Ciudad de Buenos Aires.

Horarios: de miércoles a domingo, con turnos por la mañana y por la tarde. Los registros actuales indican que los viernes el turno vespertino finaliza a las 17, mientras que el resto de los días llega hasta las 18.

Instagram: @cat.cafe.buenosaires. Allí se gestionan las reservas.

Para quienes buscan una salida diferente en Buenos Aires, la propuesta tiene una particularidad difícil de encontrar en una cafetería convencional: el plan no es simplemente tomar un café, sino entrar durante una hora al mundo de 11 gatos que tienen su propia casa, jardín y visitantes humanos.