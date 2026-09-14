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¡Contratados!: un aeropuerto de China adoptó a tres gatos callejeros y los puso a trabajar en un curioso cargo

Los felinos pasaron de vivir en las inmediaciones a convertirse en una particular atracción del Aeropuerto Internacional de Lanzhou Zhongchuan, donde cuentan con un refugio propio y recorren distintas áreas de la terminal para ayudar en una tarea ultra importante.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Los tres gatos fueron adoptados por el Aeropuerto Internacional de Lanzhou Zhongchuan, en China.
Los tres gatos fueron adoptados por el Aeropuerto Internacional de Lanzhou Zhongchuan, en China. Foto: South China Morning Post.
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Lo que comenzó como la presencia ocasional de tres gatos callejeros en una zona de obras terminó convirtiéndose en una particular iniciativa de control de plagas. El Aeropuerto Internacional de Lanzhou Zhongchuan, en la provincia china de Gansu, adoptó a una familia felina que ahora cumple una inesperada función: patrullar las instalaciones para detectar roedores.

Sangbiao, Cuihua y su cría Cuiguo llegaron al aeropuerto cuando todavía buscaban alimento en los alrededores de las obras de ampliación de la terminal. Con el tiempo, los empleados advirtieron que la presencia de los animales coincidía con una disminución de los problemas relacionados con las ratas.

Los gatos que ahora son “empleados oficiales” de un aeropuerto. Video: TikTok / v.viendo.

En lugar de expulsarlos del lugar, las autoridades del aeropuerto decidieron cuidarlos y convertirlos en parte de la estrategia de control de roedores. Los felinos recibieron atención veterinaria y nombres elegidos a través de las redes sociales, mientras que también se acondicionó un espacio especialmente pensado para ellos.

El particular hogar de los gatos dentro del aeropuerto

Los tres animales cuentan con un refugio de cristal ubicado cerca de la puerta de embarque D58, un sector por el que circulan numerosos pasajeros.

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El espacio fue diseñado para garantizar su bienestar y dispone de ventilación, agua y estructuras para que puedan trepar y descansar. Al estar separado de la zona de circulación mediante cristales, los viajeros pueden ver a los gatos, fotografiarlos e incluso interactuar con ellos mientras esperan para abordar sus vuelos.

Sangbiao, Cuihua y Cuiguo pasaron de vivir en la calle a tener un refugio propio dentro del aeropuerto. Foto: South China Morning Post.

La iniciativa convirtió a los animales en una de las curiosidades del aeropuerto y también en una presencia habitual para los empleados.

Los gatos patrullan las instalaciones para detectar ratas

Pero la historia no termina en el refugio. Cada mañana, un empleado acompaña a los dos gatos adultos durante breves recorridos por sectores específicos del aeropuerto.

Las patrullas incluyen zonas como las cintas de equipaje, las cocinas de la cafetería y los almacenes, espacios donde la aparición de roedores puede representar un problema especialmente sensible debido a las exigencias de higiene y seguridad.

Los felinos cuentan con un espacio acondicionado especialmente para ellos cerca de una de las puertas de embarque. Foto: South China Morning Post.

Desde la adopción de los gatos, el aeropuerto no registró nuevos episodios de infestación, según la información difundida sobre la iniciativa. Como consecuencia, también pudo reducir el uso de rodenticidas de fuerte olor.

De todos modos, el control profesional de plagas continúa siendo fundamental en un aeropuerto, donde las condiciones sanitarias requieren protocolos específicos. La presencia de los felinos funciona así como un complemento dentro de una estrategia más amplia.

De gatos abandonados a protagonistas del aeropuerto

La historia de Sangbiao, Cuihua y Cuiguo muestra cómo una situación que inicialmente podía parecer un problema terminó transformándose en una iniciativa de convivencia y cuidado animal.

Los gatos recorren algunas áreas del aeropuerto como parte de una particular estrategia para detectar la presencia de roedores. Foto: RT.

Los gatos pasaron de sobrevivir en las inmediaciones de una obra a tener un hogar protegido, atención veterinaria y una función dentro del aeropuerto. Además, su particular rutina despertó la simpatía de pasajeros y trabajadores, que ahora pueden observarlos durante su paso por la terminal.

Así, los tres gatos callejeros encontraron en el aeropuerto algo más que comida y refugio: un hogar y un inesperado “trabajo” como parte del control de roedores.

GatosAeropuertoChina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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