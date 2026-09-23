El lado secreto del caniche toy: lo que no se ve detrás de su ternura

Por qué esta raza es propensa a la posesividad y la ansiedad. Foto: Imagen generada con IA.

Detrás de la imagen dócil que popularizó al caniche toy en redes sociales, la raza esconde un costado menos visible: afecciones de salud recurrentes y una tendencia al apego excesivo que puede derivar en posesividad o ansiedad si no se maneja a tiempo. Así lo señaló la médica veterinaria María, creadora de contenido en TikTok con más de 600.000 seguidores en su cuenta @mariavetican.

Qué problemas de salud pasan desapercibidos en esta raza

Entre las patologías más registradas en el caniche toy figura la luxación de rótula, una afección articular que no siempre se detecta en sus primeras etapas.

Caniches Toy

Según la especialista, también son frecuentes las cardiopatías (en particular la enfermedad valvular mitral) y problemas oculares como cataratas y atrofia progresiva de retina. A esto se suma el colapso traqueal, un estrechamiento de la tráquea que provoca tos y dificultad para respirar, y una alta propensión a acumular sarro y perder piezas dentales con el tiempo.

Con educación firme y cuidados constantes, el Caniche Toy es un compañero equilibrado y leal.

Por qué esta raza es propensa a la posesividad y la ansiedad

Vetican explicó que, pese a su fama de perro fácil de adiestrar, el caniche toy desarrolla una devoción intensa hacia su familia que puede volverse un problema sin educación firme. Llevarlo en brazos de forma constante, no acostumbrarlo de manera progresiva a quedarse solo y ceder ante cada uno de sus requerimientos son, según la veterinaria, las costumbres que desencadenan ansiedad por separación o conductas posesivas.

Cuidado con el apego excesivo: los caniches toy pueden desarrollar ansiedad por separación si no se les enseña a estar solos. Foto: Magnific

Qué señales conviene monitorear en el día a día

La tos persistente, la acumulación visible de sarro y la movilidad reducida de las piezas dentales funcionan como indicios tempranos de problemas de salud, de acuerdo con la especialista.

En el plano conductual, la resistencia a compartir espacios o juguetes y la dificultad para tolerar la soledad son señales de que el proceso de adaptación no avanza de forma saludable .

La atención sostenida a estos indicadores, junto con una rutina de educación progresiva y controles veterinarios periódicos, permite anticipar complicaciones antes de que se agraven, según la especialista.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.