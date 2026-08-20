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Estados Unidos busca voluntarios: cómo postularse para viajar por el país y recibir alojamiento y comida

La propuesta permite a los argentinos poder participar de proyectos ambientales y comunitarios en distintos estados, con todas las necesidades básicas cubiertas.

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Cómo aplicar al voluntariado
Cómo aplicar al voluntariado Foto: Unsplash
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Conocer Estados Unidos de forma distinta sin necesidad de gastar dinero es posible, gracias a un proyecto lanzado que impacta directamente en las comunidades para atraer voluntarios y adquirir experiencia internacional.

Se trata de la iniciativa de AmeriCorps NCCC, un programa que reúne a jóvenes y adultos para colaborar en tareas relacionadas con la conservación ambiental, la recuperación de espacios y la asistencia comunitaria. A cambio del servicio, los participantes reciben una serie de beneficios que ayudan a sostener su estadía durante el período de trabajo.

De qué se trata el programa de voluntariado en Estados Unidos

AmeriCorps NCCC organiza equipos de todo el mundo que se trasladan a diferentes zonas del país para participar en proyectos de servicio. Los voluntarios pueden colaborar con organizaciones locales, organismos públicos y comunidades que necesitan apoyo para llevar adelante determinadas tareas.

Las actividades son variadas, y pueden incluir trabajos de conservación de los espacios naturales, mantenimiento y recuperación de senderos, reforestación, respuesta ante determinadas necesidades comunitarias y proyectos vinculados con infraestructura y medioambiente.

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Por otro lado, una de las particularidades de este programa, es que los integrantes no permanecen necesariamente en un único destino. Los equipos pueden desplazarse según los proyectos asignados, lo que permite conocer diferentes regiones del territorio estadounidense durante la experiencia.

¿Cuáles son las condiciones para vivir y viajar por Estados Unidos? Foto: Unsplash

Viajar y trabajar por Estados Unidos: qué beneficios reciben los voluntarios argentinos

La propuesta contempla diferentes beneficios para quienes queden seleccionados y el objetivo es que los participantes puedan concentrarse en las tareas de servicio, sin tener que afrontar por su cuenta los gastos que implica permanecer en el país durante una cantidad de meses determinados.

Además, otros beneficios son los siguientes:

  • Alojamiento durante el período de servicio.
  • Comidas y otros recursos básicos.
  • Traslados vinculados con los proyectos.
  • Cobertura médica básica.
  • Capacitación para desarrollar las actividades.
  • Una asignación económica destinada a determinados gastos personales.

El programa también puede representar una oportunidad para incorporar experiencia en áreas como liderazgo, trabajo en equipo, conservación ambiental y participación comunitaria.

Cuáles son las tareas que deberán realizar los voluntarios seleccionados para viajar a Estados Unidos

El trabajo depende del proyecto y del lugar al que sea destinado cada equipo. No todos los voluntarios realizan las mismas actividades, ya que las necesidades cambian de una comunidad a otra.

También pueden existir proyectos relacionados con la preparación o recuperación frente a situaciones de emergencia y otras necesidades de organizaciones locales. Por eso, se trata de una experiencia que requiere flexibilidad y predisposición para trasladarse, además de capacidad para trabajar junto a otras personas.

¿Cómo postularse para el work and travel? Foto: Unsplash.

Quiénes pueden postularse al programa y cómo hacerlo

Para participar de AmeriCorps NCCC no alcanza con ser extranjero interesado en viajar por Estados Unidos. El programa establece que los postulantes deben ser ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses o residentes permanentes legales del país. Por eso, una persona con ciudadanía argentina únicamente no puede inscribirse en esta convocatoria.

La experiencia combina tareas de servicio comunitario y ambiental con traslados a distintos puntos del territorio estadounidense. Los equipos pueden colaborar en proyectos de conservación, recuperación de espacios y asistencia a comunidades, mientras reciben alojamiento, alimentación y otros beneficios vinculados con el período de servicio.

No se trata de unas vacaciones gratuitas: quienes son seleccionados deben cumplir con las actividades y compromisos establecidos por el programa. Antes de iniciar una postulación, es importante consultar los requisitos de edad, elegibilidad y las condiciones de la convocatoria vigente en el sitio oficial de AmeriCorps NCCC.

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