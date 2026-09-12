Dónde conviene colocar el escritorio para trabajar en casa, según el Feng Shui

Mujer trabajando en un escritorio. Foto: Cedida por anunciante.

Trabajar desde casa requiere de un espacio donde podamos desarrollar toda nuestra jornada laboral, pero es mucho más que tener una mesa despejada y una silla cómoda. Según el Feng Shui, la distribución del espacio también puede influir en cómo rendimos laboralmente, ya que hay ciertos puntos que podrían dispersar nuestra energía.

Esta antigua filosofía china propone organizar los ambientes para favorecer el equilibrio y el buen flujo de energía. Para el espacio de trabajo, una de las recomendaciones principales es buscar una posición desde la que se pueda ver la puerta sin quedar directamente enfrentada a ella y contar con una superficie sólida detrás de la silla. Esta disposición es conocida como posición de comando.

Dónde colocar el escritorio del home office, según el Feng Shui Foto: Unsplash.

Según indica esta filosofía, esta distribución genera una sensación de respaldo y permite tener una visión amplia de lo que sucede en el espacio. En términos prácticos, también evita que las personas entren a la habitación sin que quien trabaja pueda verlas.

Otro punto importante es evitar colocar el escritorio justo en la línea directa de la puerta. La idea es poder verla, pero sin quedar enfrentado directamente con el acceso.

¿Qué pasa si el escritorio tiene que estar frente a una pared?

En muchos hogares no hay suficiente espacio para colocar el escritorio en el centro de la habitación. Si la única alternativa es trabajar mirando hacia una pared, el Feng Shui recomienda generar mayor amplitud visual.

Una opción es separar ligeramente el escritorio de la pared, siempre que el espacio lo permita, y sumar algún elemento decorativo que aporte profundidad. También se puede aprovechar una pared con cuadros, plantas u objetos que resulten agradables en lugar de dejar un espacio completamente vacío. La clave es que el lugar de trabajo no genere una sensación de encierro.

El color que tenés que usar en tu home office para trabajar mejor Foto: Pinterest

Cuál es la mejor ubicación para colocar un escritorio al lado de la ventana

La ventana tampoco debería quedar necesariamente justo delante o detrás de la persona. Una de las alternativas más recomendadas es colocarla a un costado del escritorio. De esta manera, se aprovecha la luz natural sin tenerla directamente detrás del monitor ni trabajar de espaldas a una superficie abierta. Además, ubicar la ventana de costado puede ayudar a reducir reflejos sobre la pantalla y hacer más confortable la jornada.

Por eso, si la distribución de la habitación lo permite, una buena combinación sería: pared sólida detrás, puerta visible desde el escritorio y ventana ubicada de costado.

Teletrabajo, home office

Cómo ordenar el escritorio para el home office

La distribución no es el único aspecto que contempla el Feng Shui. Mantener el escritorio despejado también forma parte de la organización del espacio.