Difundieron un nuevo parte médico de Mirtha Legrand este miércoles 30 de septiembre

Mirtha Legrand. Foto: El Trece

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía. Este miércoles 30 de septiembre el centro médico confirmó que la conductora se encuentra “muy bien” y presenta una “franca mejoría”.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, informa el parte firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand 30 de septiembre. Foto: Sanatorio Mater Dei.

De acuerdo con el parte, Legrand permanece en una habitación común y está acompañada por sus familiares, quienes agradecieron “las muestras permanentes de cariño”.

Cuándo será el próximo parte médico

La conductora, de 99 años, permanece internada desde el pasado 18 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al centro de salud por un cuadro compatible con neumopatía, luego de haber recibido el alta de una internación anterior.

En el último parte difundido el lunes, el Mater Dei había informado que la diva “continúa evolucionando favorablemente” y que había finalizado el tratamiento antibiótico. Por último, el centro asistencial anticipó que, “de no mediar cambios”, el viernes próximo difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora.

Por qué Mirtha Legrand continúa internada

La conductora ingresó nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre. El primer parte de esa internación informó que presentaba un “cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería hospitalizada para efectuar estudios, tratamiento y controles.

El viernes 25, el sanatorio había comunicado que se encontraba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que había incrementado su actividad física junto con el equipo de kinesiología. También señaló que continuaría internada hasta completar su recuperación.