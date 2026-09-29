Los interioristas coinciden sobre las cortinas: “La altura desde la que se colocan puede cambiar por completo la percepción del ambiente”. Foto: Foto: Gemini

Las cortinas cumplen una función práctica dentro de la casa, pero también pueden modificar visualmente las proporciones de un ambiente. Según los interioristas, su color, tejido y largo influyen en la decoración, aunque hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido: el lugar exacto donde se instala la barra o el riel.

Una de las recomendaciones más utilizadas en interiorismo consiste en colocar las cortinas por encima del marco de la ventana, en lugar de instalar la barra justo sobre la abertura. El objetivo es aprovechar visualmente toda la altura disponible de la pared.

El truco para que las paredes parezcan más altas

Cuando la barra queda demasiado cerca de la parte superior de la ventana, la mirada se concentra en la abertura y la pared puede parecer más baja. En cambio, al elevar el punto desde donde cae la tela, se genera una línea vertical que puede hacer que el techo parezca estar más arriba.

Los expertos recomiendan un simple cambio en la ubicación para ampliar el espacio. Foto: Foto: Gemini

Por eso, en ambientes donde se busca una sensación de mayor amplitud, las cortinas pueden instalarse lo más cerca posible del techo, siempre teniendo en cuenta las características de la habitación.

Qué tener en cuenta al elegir el largo

El largo también es importante. Una alternativa muy utilizada es elegir cortinas que lleguen hasta el piso, especialmente en livings y dormitorios.

La tela debe permitir que la cortina caiga de manera natural y acompañe las líneas verticales del ambiente. Si queda demasiado corta, puede generar el efecto contrario y hacer que la pared parezca visualmente más baja.

Además, conviene medir antes de comprar para evitar que la tela termine varios centímetros por encima del piso cuando la intención es conseguir una caída larga.

Un recurso útil para espacios pequeños

En un departamento con pocos metros cuadrados, este recurso puede ser especialmente práctico porque no requiere hacer una reforma ni cambiar los muebles. Simplemente modificar la ubicación de la barra puede alterar la percepción de las proporciones del ambiente.

También es importante que la cortina tenga un ancho suficiente para cubrir la ventana y permitir que la tela forme pliegues cuando está cerrada.

Así, un elemento cotidiano como una cortina puede convertirse en una herramienta de decoración: subir la barra y elegir correctamente el largo permite reforzar la sensación de altura y conseguir un ambiente visualmente más estilizado.