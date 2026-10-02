Tiene 99 años, comparte cumpleaños con Mirtha Legrand y construyó una gran familia: es madre de 8 hijos y abuela de 32 nietos

Quién es la Mirtha Legrand de Río Negro. Foto: Canal 10

Mirtha Legrand es un ícono de la televisión argentina. “La Chiqui”, primero, se hizo conocida por su carrera como actriz en la época del oro del cine nacional. Sin embargo, con el tiempo, se fue alejando del séptimo arte para abocarse de lleno a la conducción. Su primer programa tuvo el nombre de Almorzando con las estrellas y salió al aire el 3 de junio de 1968.

El récord de Mirtha es único. Con 99 años, la presentadora sigue al mando de su inmortal programa de TV, ahora rebautizado como “La Noche de Mirtha”. Nacida el 23 de febrero de 1927 no es la única mujer argentina longeva que se mantiene activa. “La Chiqui” tiene una “contrincante” en la ciudad de Ingeniero Jacobacci (Río Negro) conocida recientemente como “La Mirtha Legrand de Río Negro”.

Quién es la mujer de 99 años que cumple años el mismo día que Mirtha Legrand

Este último miércoles 30 de septiembre, Higidia Pérez fue homenajeada como “ciudadana ilustre” en Río Negro por el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, y por el intendente José Antonio Mellado, en el marco del aniversario 100 de la localidad de de Ingeniero Jacobacci, que cuenta con poco más de 8.000 habitantes. La ciudad está ubicada en el sudoeste de la provincia en una zona que es conocida como “Línea Sur” de la Patagonia Argentina.

Mirtha Legrand tiene 99 años y continúa al frente de su ciclo televisivo. Foto: La Noche de Mirtha

La mujer también nació como Mirtha Legrand (“La Chiqui”) un 23 de febrero de 1927 y demuestra que es una figura de la longevidad. Como la conductora cumplirá 100 años en los próximos meses.

En el evento realizado en Río Negro se la vio tan lúcida y activa como la propia Mirtha. Parece que la coincidencia natal, en este caso, es más que real. Ambas mujeres parecen tener una personalidad determina y muy abocada a su profesión y trabajo.

Una vida dedicada al trabajo en el campo

Hay una notable diferencia que va más allá del mismo día de nacimiento. Mientras Mirtha escogió el arte y la conducción para desarrollar su vocación, Higidia es una auténtica mujer de campo. Es que la anciana se crió prácticamente con el desarrollo del pueblo. Pero no solo de eso.

También vio cómo el ferrocarril se convirtió en el elemento clave del crecimiento de Ingeniero Jacobacci. Por eso, tanto ella como su marido, se dedicaron a las tareas rurales y agrícolas y así lograron edificar una vida vinculada a la naturaleza alejada de las grandes ciudades. “Vivimos muy felices en el campo con mi esposo”, expresó la mujer durante el evento homenaje, según detalló el periódico de Río Negro.

Higidia Pérez de Paredes se dedicó al campo y vio cómo creció Ingeniero Jacobacci. Foto: Prensa Ingeniero Jacobacci

8 hijos y 32 nietos: así es la gran familia de Higidia Pérez de Paredes

La mujer de 99 años es madre de ocho hijos (cuatro varones y cuatro mujeres) y a su vez es abuela de 32 nietos. Además tiene 63 bisnietos. Todos nacidos en la ciudad de Río Negro.

Pero el récord de herencia familiar no se queda ahí. Higidia Pérez de Paredes a su vez tiene 30 tataranietos y un chozno, que es el hijo de un tataranieto. Hace pocos meses, el pequeño cumplió un año. Una historia de vida pocas veces vista. Hoy Higidia ya puede decir que es un símbolo indiscutido de Ingeniero Jacobacci pero también de toda la Argentina, tanto como la propia Mirtha Legrand.