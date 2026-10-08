La manguera tradicional no va más: el sistema de riego inteligente que será tendencia en los jardines en 2027

Las mangueras tradicionales no van más Foto: Gemini IA

Durante décadas, la manguera fue una herramienta indispensable para mantener el jardín siempre verde, gracias a su practicidad y su largo alcance. Sin embargo, la evolución de la jardinería encontró una solución práctica y eficiente para automatizar el riego sin necesidad de poner en riesgo a las plantas.

Para 2027, los expertos coinciden en que el sistema de riego inteligente aparecerá como una alternativa para quienes buscan reducir el trabajo manual y administrar mejor el agua. La propuesta combina aspersores automáticos, sensores y dispositivos programables para adaptar el riego a las características de cada jardín.

La manguera quedó en el pasado: el sistema de riego que será tendencia en los jardines en 2027 Foto: Pinterest

Adiós para siempre a las mangueras: cómo funciona el riego inteligente

A diferencia de la manguera tradicional, que obliga a una persona a recorrer el jardín y controlar manualmente cada sector, un sistema automatizado permite establecer horarios y ciclos de riego previamente definidos.

La instalación puede incorporar aspersores distribuidos en diferentes zonas, que se activan de acuerdo con una programación. De esta manera, el agua puede llegar de forma más uniforme a los sectores que necesitan hidratación sin depender de que alguien esté presente para iniciar y detener el riego.

En este mismo sentido, algunos equipos permiten dividir el jardín en distintas áreas para cubrir todas las necesidades de las plantas que allí se encuentren. Esto resulta especialmente útil cuando conviven plantas con necesidades de agua distintas, ya que no todas requieren la misma frecuencia ni cantidad de riego.

La manguera quedó en el pasado: el sistema de riego que será tendencia en los jardines en 2027 Foto: Pinterest

Sensores de humedad y aplicaciones: la tecnología que cambia el cuidado de las plantas

Uno de los principales avances de los sistemas de riego, radica en la incorporación de sensores de humedad del suelo.

Uno de los principales avances de estos sistemas es la incorporación de sensores de humedad del suelo. Estos dispositivos permiten conocer cuánto líquido conserva la tierra y pueden ayudar a evitar riesgos innecesarios cuando el sustrato todavía cuenta con suficiente humedad. Además, permiten establecer horarios específicos para que el sistema funcione de manera automática.

Por otro lado, en los modelos más avanzados, la conexión con aplicaciones permite supervisar el funcionamiento desde un teléfono celular y modificar determinados parámetros según las necesidades del espacio. Esta posibilidad facilita el control cuando se está fuera de casa o cuando cambian las condiciones ambientales.

Regar las plantas de forma manual no va mas Foto: rawpixel.com / Roungroat

Por qué el riego automático puede ser una alternativa más eficiente

Una de las principales características radica en la posibilidad de usar agua de forma más controlada, en vez de utilizar una manguera abierta en largos periodos de tiempo. Además, una vez instalado y programado, el sistema se encarga de una tarea que tradicionalmente requiere tiempo y atención manual.

De todos modos, la tecnología no reemplaza la observación de las plantas. Las necesidades de agua pueden cambiar según la especie, la época del año, el tipo de suelo, la exposición al sol y las condiciones climáticas. Por eso, la programación debe revisarse periódicamente para evitar tanto el exceso como la falta de riego.