Los expertos en limpieza concuerdan en cómo limpiar el vidrio del horno y eliminar la grasa pegada sin frotar de más

El truco infalible para limpiar el horno con profundidad Foto: Pinterest

Limpiar el vidrio del horno siempre es considerada una de las tareas más difíciles de la cocina, ya que con el uso cotidiano, las salpicaduras de grasa y los restos de comida, se terminan formando una capa oscura que no desaparece con una pasada de esponja.

En lugar de insistir con productos de limpieza cada vez más fuertes o de perder destreza física frotando el vidrio a riesgos de que se quiebre, existe una alternativa mucho más sencilla: aprovechar el vapor de agua para ablandar la suciedad antes de retirarla. El procedimiento requiere pocos elementos y, sobre todo, evita someter el vidrio a una limpieza demasiado agresiva.

El truco infalible para limpiar el horno con profundidad Foto: Pinterest

Cómo limpiar el vidrio del horno con vapor para ablandar la suciedad acumulada

El secreto de este truco casero se encuentra en no intentar quitar la grasa cuando está completamente seca y adherida. En su lugar, es necesario generar humedad y calor dentro del horno para ayudar a desprender los residuos.

Para hacerlo, primero es necesario retirar las bandejas y rejillas y calentar el horno durante unos minutos. Después, hay que apagarlo y esperar hasta que el interior conserve temperatura, pero sin que el vidrio esté demasiado caliente para manipularlo con seguridad.

El siguiente paso consiste en colocar un recipiente resistente al calor con agua caliente dentro del horno y cerrar la puerta. El vapor generado comenzará a actuar sobre la grasa acumulada y los restos de comida.

Después de unos minutos, retirar el recipiente con cuidado y pasás un paño de microfibra o una esponja suave por el vidrio. La suciedad debería desprenderse con mucha más facilidad que al comenzar. Si todavía quedan sectores manchados, es preferible repetir el procedimiento antes que aumentar la fuerza del fregado. Una vez terminado, secar con un paño toda la superficie será suficiente para evitar que queden marcas.

El truco infalible para limpiar el horno con profundidad Foto: Pinterest

Cuál es el error más común a la hora de limpiar que podría arruinar el vidrio del horno

Uno de los principales riesgos durante esta tarea es recurrir a elementos abrasivos para intentar acelerar el proceso. Las esponjas metálicas, los estropajos muy ásperos o los productos no recomendados por el fabricante pueden terminar rayando el vidrio.

También es fundamental evitar los cambios bruscos de temperatura. Nunca conviene arrojar agua fría sobre una superficie que todavía está caliente, ya que el contraste térmico puede dañar el cristal.

El truco infalible para limpiar el horno con profundidad Foto: Pinterest

Para mantenerlo limpio durante más tiempo, lo ideal es retirar las salpicaduras después de cocinar, una vez que el horno se haya enfriado lo suficiente. Cuando la grasa permanece durante muchos usos y vuelve a calentarse una y otra vez, termina formando manchas mucho más difíciles de eliminar.

Si el electrodoméstico cuenta con un sistema específico de autolimpieza o instrucciones particulares para el mantenimiento del vidrio, siempre conviene seguir primero las indicaciones del fabricante.