comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los veterinarios coinciden sobre los gatos: “Si mueve la cola de esta manera, puede estar incómodo”

El movimiento de la cola puede advertir que el animal está incómodo o necesita espacio. Claves para entender su lenguaje corporal y evitar reacciones defensivas.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los veterinarios coinciden sobre los gatos: “Si mueve la cola de esta manera, puede estar incómodo”.
Los veterinarios coinciden sobre los gatos: “Si mueve la cola de esta manera, puede estar incómodo”. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los gatos tienen formas muy sutiles de comunicarse, y una de las más importantes es el movimiento de la cola. Aunque muchas veces pasa desapercibido, este gesto puede ser una señal clara de que el animal está incómodo, irritado o necesita que le den espacio, sobre todo durante las caricias.

Contrario a lo que se suele pensar, que un gato mueva la cola no siempre significa que está contento. La clave está en la velocidad, la intensidad y el contexto en el que lo hace. Si la mueve de manera rápida, brusca o la golpea contra el suelo, especialmente mientras lo acarician, puede estar advirtiendo que está sobreestimulado o molesto.

Cómo interpretar los movimientos de la cola en los gatos

Según el Cornell Feline Health Center de la Universidad de Cornell, los gatos que se sienten incómodos o sobreestimulados suelen mostrar movimientos bruscos de la cola, pupilas dilatadas y orejas hacia atrás. Estas señales pueden anticipar una reacción defensiva si no se respeta su espacio.

Los gatos mueven la cola bruscamente cuando están incómodos.
Los gatos mueven la cola bruscamente cuando están incómodos. Foto: Foto: Gemini

Por eso, si durante una sesión de caricias el gato empieza a mover la cola de un lado a otro con rapidez, conviene frenar y observar. Es una forma de comunicar que la interacción dejó de ser placentera y que necesita una pausa.

Contenido Recomendado

La cafetería que es furor entre los amantes de los “michis”:podés pintar tu propio gatito de yeso y llevártelo a casa

Studio Cat Coffee, cafetería para los amantes de los gatos.

Estaba solo y débil en el desierto:la conmovedora historia del pequeño gato de las arenas que esperó durante días el regreso de su madre

Gato de las arenas; Marruecos.

No todos los movimientos de la cola significan lo mismo. Por ejemplo:

  • Movimientos rápidos y bruscos: suelen indicar irritación o sobreestimulación, sobre todo si aparecen durante el contacto físico.
  • La punta de la cola que se mueve levemente: puede mostrar atención, concentración o una molestia leve, según el contexto.
  • Cola erizada: es típica de situaciones de miedo o cuando el gato percibe una amenaza.
  • Cola baja o pegada al cuerpo: suele estar asociada a miedo, inseguridad o malestar.
  • Cola levantada: generalmente es señal de saludo amistoso o confianza, aunque siempre hay que mirar el resto del cuerpo.

Qué hacer si el gato mueve la cola durante las caricias

Si el gato comienza a mover la cola de forma intensa mientras lo acarician, lo mejor es detenerse y dejarlo tranquilo. No hace falta esperar a que bufe, muerda o saque las uñas para respetar sus señales.

Tampoco conviene sujetarlo a la fuerza ni insistir en tocarlo si intenta alejarse. Si el animal se retira, lo ideal es dejar que decida cuándo quiere volver a acercarse.

Este comportamiento puede aparecer incluso en gatos que disfrutan del contacto. Muchos toleran las caricias durante un tiempo y después necesitan descansar. Aprender a reconocer estos límites ayuda a evitar arañazos y mordeduras.

La importancia de observar todo el lenguaje corporal

Cada gato tiene su propia personalidad, pero las señales corporales ofrecen pistas valiosas para entender cómo se siente. Además de la cola, es fundamental prestar atención a las orejas, los ojos, la postura y el entorno.

Interpretar correctamente estos gestos permite mejorar la convivencia y fortalecer el vínculo con el animal, respetando siempre sus tiempos y necesidades.

GatosMascotasVeterinariosEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:el Gobierno duda de su tratamiento y podría prorrogar las sesiones ordinarias

Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”.

Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia:inversión millonaria y fecha de inicio

Argentina prepara una renovación militar:tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Economía

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Internacionales

Megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Videos impactantes:la fuerza del huracán Isaías en Estados Unidos

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo