Los veterinarios coinciden sobre los gatos: “Si mueve la cola de esta manera, puede estar incómodo”. Foto: Foto: Gemini

Los gatos tienen formas muy sutiles de comunicarse, y una de las más importantes es el movimiento de la cola. Aunque muchas veces pasa desapercibido, este gesto puede ser una señal clara de que el animal está incómodo, irritado o necesita que le den espacio, sobre todo durante las caricias.

Contrario a lo que se suele pensar, que un gato mueva la cola no siempre significa que está contento. La clave está en la velocidad, la intensidad y el contexto en el que lo hace. Si la mueve de manera rápida, brusca o la golpea contra el suelo, especialmente mientras lo acarician, puede estar advirtiendo que está sobreestimulado o molesto.

Cómo interpretar los movimientos de la cola en los gatos

Según el Cornell Feline Health Center de la Universidad de Cornell, los gatos que se sienten incómodos o sobreestimulados suelen mostrar movimientos bruscos de la cola, pupilas dilatadas y orejas hacia atrás. Estas señales pueden anticipar una reacción defensiva si no se respeta su espacio.

Los gatos mueven la cola bruscamente cuando están incómodos. Foto: Foto: Gemini

Por eso, si durante una sesión de caricias el gato empieza a mover la cola de un lado a otro con rapidez, conviene frenar y observar. Es una forma de comunicar que la interacción dejó de ser placentera y que necesita una pausa.

No todos los movimientos de la cola significan lo mismo. Por ejemplo:

Movimientos rápidos y bruscos: suelen indicar irritación o sobreestimulación, sobre todo si aparecen durante el contacto físico.

La punta de la cola que se mueve levemente: puede mostrar atención, concentración o una molestia leve, según el contexto.

Cola erizada: es típica de situaciones de miedo o cuando el gato percibe una amenaza.

Cola baja o pegada al cuerpo: suele estar asociada a miedo, inseguridad o malestar.

Cola levantada: generalmente es señal de saludo amistoso o confianza, aunque siempre hay que mirar el resto del cuerpo.

Qué hacer si el gato mueve la cola durante las caricias

Si el gato comienza a mover la cola de forma intensa mientras lo acarician, lo mejor es detenerse y dejarlo tranquilo. No hace falta esperar a que bufe, muerda o saque las uñas para respetar sus señales.

Tampoco conviene sujetarlo a la fuerza ni insistir en tocarlo si intenta alejarse. Si el animal se retira, lo ideal es dejar que decida cuándo quiere volver a acercarse.

Este comportamiento puede aparecer incluso en gatos que disfrutan del contacto. Muchos toleran las caricias durante un tiempo y después necesitan descansar. Aprender a reconocer estos límites ayuda a evitar arañazos y mordeduras.

La importancia de observar todo el lenguaje corporal

Cada gato tiene su propia personalidad, pero las señales corporales ofrecen pistas valiosas para entender cómo se siente. Además de la cola, es fundamental prestar atención a las orejas, los ojos, la postura y el entorno.

Interpretar correctamente estos gestos permite mejorar la convivencia y fortalecer el vínculo con el animal, respetando siempre sus tiempos y necesidades.