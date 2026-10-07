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Estaba solo y débil en el desierto: la conmovedora historia del pequeño gato de las arenas que esperó durante días el regreso de su madre

Era el más pequeño de una camada de cinco y permanecía junto a su madriguera, delgado y cubierto de garrapatas. Los especialistas decidieron observarlo a distancia con cámaras trampa, hasta que finalmente registraron la escena que todos esperaban.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El pequeño gato de las arenas permaneció durante días junto a su madriguera en el desierto marroquí.
El pequeño gato de las arenas permaneció durante días junto a su madriguera en el desierto marroquí. Foto: Instagram / remivcr.
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En medio del desierto de Marruecos, una pequeña cría de gato de las arenas quedó sola frente a una incertidumbre que podía ser decisiva para su supervivencia. Era la más pequeña y débil de una camada de cinco ejemplares y, cuando los especialistas llegaron a la zona, permanecía cerca de la madriguera, delgada y cubierta de garrapatas.

Durante varios días no hubo señales de su madre. Sin embargo, en lugar de intervenir, un equipo encabezado por el fotógrafo de vida silvestre francés Rémi Vacher decidió observar la situación a distancia. Las cámaras trampa instaladas frente al refugio terminarían registrando una escena que todos esperaban: el reencuentro entre la cría y su madre.

Gato de las arenas; Marruecos.
La cría era la más pequeña y débil de una camada de cinco ejemplares. Foto: Instagram / remivcr.

Una cría sola en medio del desierto de Marruecos

Vacher había viajado hasta una zona remota del desierto marroquí después de conocer la existencia de una camada de cinco Felis margarita, el nombre científico del gato de las arenas.

Pero cuando llegó al lugar, la situación había cambiado. Los otros ejemplares ya no estaban allí y solamente quedaba uno de los cachorros junto a la madriguera. “Solo quedaba el más pequeño que era el más débil del grupo”, explicó el fotógrafo a Infobae.

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El animal estaba visiblemente delgado y tenía garrapatas en su cuerpo. Lo más preocupante era que no aparecían rastros que permitieran saber si la madre continuaba regresando al refugio. “No había huellas ni nada que nos indicara que la madre volvía por la noche”, contó Vacher.

Gato de las arenas; Marruecos.
Las cámaras trampa permitieron seguir los movimientos del felino sin alterar su comportamiento natural. Foto: Instagram / remivcr.

Frente a la incertidumbre, el equipo optó por no acercarse ni alterar el comportamiento del animal. En su lugar, colocaron cámaras trampa para seguir sus movimientos y comprobar si algún adulto regresaba.

La decisión también implicó evitar proporcionarle alimento o agua. Así, la estrategia permitió observar al pequeño felino sin modificar su entorno ni generar una dependencia hacia los seres humanos.

El gato de las arenas, un especialista en sobrevivir al desierto

Detrás de aquella pequeña cría había una especie moldeada durante miles de años para sobrevivir en algunos de los ambientes más extremos del planeta.

El gato de las arenas es capaz de soportar temperaturas que pueden ir desde alrededor de -25 °C hasta 50 °C. Incluso sus patas están especialmente adaptadas para desplazarse sobre la arena: una gruesa capa de pelo las protege del calor y del contacto directo con el suelo.

Gato de las arenas; Marruecos.
El gato de las arenas posee adaptaciones que le permiten sobrevivir en ambientes extremadamente áridos. Foto: Instagram / remivcr.

Pero hay otra característica que resulta todavía más sorprendente: puede pasar largos períodos sin beber agua directamente. Gran parte del líquido que necesita para vivir lo obtiene de sus presas, principalmente pequeños roedores, aunque también se alimenta de reptiles y otros animales.

Su cuerpo pequeño, sus orejas y sus hábitos nocturnos también forman parte de ese extraordinario mecanismo de supervivencia. Durante las horas más calurosas, permanece refugiado y suele salir cuando las temperaturas descienden.

Sin embargo, todas esas adaptaciones no hacen que una cría pueda valerse completamente por sí misma. Durante sus primeros meses de vida, el acompañamiento de la madre resulta fundamental. Por eso, para aquel pequeño ejemplar que permanecía solo frente a la madriguera, el regreso de su madre podía marcar la diferencia.

Pura emoción: las cámaras captaron el momento más esperado

Después de varios días de espera, finalmente llegó la señal que el equipo buscaba. Las cámaras trampa registraron el regreso de la madre a la madriguera.

Gato de las arenas; Marruecos.
Tras varios días de incertidumbre, las imágenes registraron el regreso de la madre a la madriguera. Foto: Instagram / remivcr.

El encuentro entre ambos permitió confirmar que la cría no había quedado abandonada definitivamente. Para el pequeño felino, el regreso significó la posibilidad de continuar su desarrollo junto a su madre.

Unos días después, ambos animales abandonaron la zona. Según la observación realizada por el equipo, posiblemente se trasladaron en busca de otro refugio que ofreciera mejores condiciones de seguridad.

La experiencia registrada en Marruecos también dejó una enseñanza sobre la relación entre los seres humanos y la fauna silvestre. Ante una situación que podía parecer desesperante, la decisión de no intervenir directamente permitió que los animales continuaran con su comportamiento natural.

Gato de las arenas; Marruecos.
El esperado reencuentro permitió que la pequeña cría continuara su desarrollo junto a su madre. Foto: Instagram / remivcr.

Las cámaras trampa se convirtieron así en una herramienta fundamental para estudiar una especie difícil de observar y, al mismo tiempo, evitar alterar su vida cotidiana.

La historia de esta pequeña cría de gato de las arenas terminó con el reencuentro que todos esperaban: después de días de incertidumbre en medio del desierto, su madre regresó por él.

GatosDesiertoMarruecos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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