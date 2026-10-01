comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Por qué los gatos muerden cosas?: la razón detrás de este comportamiento felino, según los expertos

Tener un gatito en casa puede ser todo un desafío para los muebles, ya que sus conductas a veces pueden dañarlos. Qué cosas tienen que tener en cuenta los dueños para evitar problemas en casa.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Por qué los gatos arañan los muebles?
¿Por qué los gatos arañan los muebles? Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los gatos son una compañía muy importante para los humanos: ellos no solamente son independientes y pueden cuidarse solos, sino que además son mimosos, graciosos y hasta pueden ayudar a bajar el estrés y la ansiedad con su ronroneo. Sin embargo, tienen un comportamiento que podría desatar peleas dentro de casa: suelen rascar y morder los muebles.

Y aunque simple vista puede parecer que tienen comportamientos destructivos, lo cierto es que en muchos casos esto responde a necesidades propias de la especie. En este contexto, los veterinarios insisten en que es imperioso saber qué está intentando expresar tu michi para poder ayudarlo.

¿Por qué los gatos arañan los muebles? Foto: Pinterest

Por qué los gatos arañan los muebles y otros objetos: la explicación de los expertos

Arañar no es un comportamiento destructivo que el gato realice simplemente para romper los muebles. De hecho, según un estudio realizado por la School of Veterinary Medicine de UC Davis, se trata de una conducta normal que cumple distintas funciones dentro la naturaleza felina.

Una de ellas es el marcaje territorial. Cuando un gato rasguña una superficie, no solo deja una señal visible: también libera sustancias odoríferas a través de las glándulas ubicadas en sus patas. De esta manera, puede dejar información sobre su presencia y marcar determinados espacios del hogar.

Contenido Recomendado

Los veterinarios coinciden sobre el Dóberman:“Estos perros suelen mantenerse atentos a su entorno porque tienen un fuerte instinto de protección”

Los veterinarios coinciden sobre el Dóberman: “Estos perros suelen mantenerse atentos a su entorno porque tienen un fuerte instinto de protección”

Llega el Festival Mascotear 2026 para amantes de perros y gatos:cuándo y dónde se celebra el evento con mucho amor animal

Llega el Festival Mascotear 2026 para amantes de perros y gatos: cuándo y dónde se celebra el evento con mucho amor animal

Además, el arañado tiene una función física, debido a que ayuda a estirar el cuerpo mientras las patas se alargan. Los músculos comienzan a ejercitarse, mientras que el movimiento ayuda a mantener las uñas fuertes.

Por eso, los veterinarios insisten en que impedir completamente que un gato arañe no suele ser una solución: lo recomendable es ofrecerle superficies apropiadas, como rascadores, para que pueda satisfacer esta necesidad natural sin recurrir a los muebles.

Además, la conducta puede intensificarse en determinados lugares de la casa porque el gato los considera importantes dentro de su territorio. Por eso, colocar un rascador cerca de los sitios que suele arañar puede ayudar a redirigir el comportamiento en lugar de intentar eliminarlo.

Por este motivo, prohibir completamente que un gato arañe no suele ser una solución. Lo más adecuado es ofrecerle superficies apropiadas, como rascadores estables, y ubicarlas en lugares donde el animal suele desarrollar esta conducta.

¿Por qué los gatos arañan los muebles? Foto: Pinterest

Qué significa cuando un gato muerde objetos

Las mordidas tampoco tienen una única explicación. En los gatos jóvenes pueden estar vinculadas al juego y al comportamiento de caza: perseguir, atrapar, morder y manipular objetos forma parte de su repertorio natural.

También puede aparecer cuando el animal necesita mayor estimulación o cuando aprendió a utilizar las manos de las personas como juguetes. En estos casos, es preferible redirigir la conducta hacia juguetes diseñados para gatos en lugar de reforzar el juego con las manos.

Otra posibilidad planteada por el Manual de Veterinaria de MSD, es que el gato esté intentando escapar de situaciones de estrés, miedo o incomodidad. Esto se debe a factores ambientales, una socialización insuficiente o determinadas afecciones médicas. Además, el dolor puede desencadenar respuestas defensivas como mordidas o arañazos.

Por eso, si un gato comienza a morder de manera repentina, con mayor intensidad o acompañado de otros cambios de comportamiento, conviene prestar atención al contexto y consultar con un veterinario para descartar un problema de salud.

¿Por qué los gatos arañan los muebles? Foto: Pinterest

Cuál es la clave para evitar que el gato arañe o muerda los muebles del hogar

La clave no consiste en castigar al animal, sino en ofrecer alternativas y observar qué desencadena la conducta. Un rascador firme y adecuado puede ayudar a canalizar la necesidad de arañar. También es importante incorporar momentos de juego, especialmente con objetos que permitan al gato perseguir y atrapar sin utilizar las manos de las personas.

Las señales corporales también pueden anticipar una reacción, como orejas hacia atrás, tensión corporal, cola agitada o pupilas dilatadas.

MascotasGatos
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Compró una granja con el suelo agotado y dejó de cultivarla:70 años después regresaron los castores y la naturaleza recuperó 25 hectáreas

    Compró una granja con el suelo agotado y dejó de cultivarla: 70 años después regresaron los castores y la naturaleza recuperó 25 hectáreas

  2. Los jardineros la recomiendan:la planta que anticipa la lluvia, tiene aroma alimonado y produce ramilletes con hermosas espigas florales

    Los jardineros la recomiendan: la planta que anticipa la lluvia, tiene aroma alimonado y produce ramilletes con hermosas espigas florales

  3. Los jardineros siempre lo elogian:el árbol que sobrevive a la sequía, sus raíces no levantan el suelo y da frutas en verano

    Los jardineros siempre lo elogian: el árbol que sobrevive a la sequía, sus raíces no levantan el suelo y da frutas en verano

  4. Un grupo de voluntarios estaba en Escocia, plantó 100 ramas y 25 años después había 750.000 árboles

    Un grupo de voluntarios estaba en Escocia, plantó 100 ramas y 25 años después había 750.000 árboles

  5. El árbol nativo que perfuma las calles de Buenos Aires cuando florece y se llena de flores amarillas

    El árbol nativo que perfuma las calles de Buenos Aires cuando florece y se llena de flores amarillas
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

De Sergio Galleguillo a Desakata2 y Q’ Lokura:la grilla oficial y confirmada de la Fiesta de la Chaya 2027

De Sergio Galleguillo a Desakata2 y Q’ Lokura: la grilla oficial y confirmada de la Fiesta de la Chaya 2027

La colaboración que nadie vio venir:Luck Ra y Thalía lanzaron su versión de “A quién le importa” y así suena en cuarteto

Aprendió a transformar el miedo escénico y hoy toca en los estadios más grandes del país:la historia de Tomi Luján, el baterista de Lali

Taylor Swift lanzó Patient Zero:letra completa, significado y a quién se la dedica

Tecnología

De “AI” a “SI”:Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial

De “AI” a “SI”: Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial

TikTok limitará el uso de adolescentes en EEUU:habrá tope diario y restricciones nocturnas

Bill Gates, creador de Microsoft:“La inteligencia artificial puede causar mil millones de muertes”

Buscando a San Diego, el nuevo juego viral que combina el Carmen San Diego con glorias del fútbol argentino

Turismo

Guarda una historia con Maradona y también enamoró al Kun Agüero:el tesoro escondido de Corrientes que es un paraíso para la pesca

Guarda una historia con Maradona y también enamoró al Kun Agüero: el tesoro escondido de Corrientes que es un paraíso para la pesca

Se buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas por día en un hostel de Merlo:ofrecen 2 días libres, desayuno y tours gratis

Buscan voluntarios para trabajar en el Oktoberfest que se realizará en Córdoba:ofrecen alojamiento y 3 días libres por semana

Llega el Festival Mascotear 2026 para amantes de perros y gatos:cuándo y dónde se celebra el evento con mucho amor animal