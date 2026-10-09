Hace streaming desde su habitación, lo miran 30 personas en vivo y muestra el ticket de cuánta plata gana: “Me pagan todos los miércoles a la mañana”

“No vivo de esto, lo hago porque me gusta”, enfatizó Facu Ebbes. Foto: Captura YouTube Facu Ebbes.

El creador de contenidos Facu Ebbes comenzó a stremear en la plataforma Kick el 16 de septiembre de 2025. En las últimas horas publicó un video en su cuenta de YouTube para mostrar las cifras de su ganancia en un año. Según sus reportes, al 16 de septiembre de 2026 acumulaba un total de 4.066.733,74 pesos, con una media de 30 espectadores.

“No vivo de esto. Esto lo hago porque me gusta”, enfatizó Facu, y contó que él puede revelar montos porque “son mínimos en comparación con lo que ganan otras personas en la misma plataforma”, tales como Coscu, Spreen o Davoo Xeneize. “A partir de marzo empecé a hacer transmisiones todos los días”, detalló.

Facu Ebbes, streamer en Kick. Foto: Youtube

Cómo es la historia de Facu Ebbes

“Cuando empecé a stremear tenía una computadora con el peor gabinete, no tenía ni siquiera placa de video, la fuente era de lata, no podía ni poner la cámara en 60 fps que se me crasheaba toda la PC”, relató el comienzo de su historia.

“A la larga conseguí 2 patrocinadores: los chicos de Rocket Hard que me dieron los monitores de 200 Hz Valquiria, que tengo dos. Yo tenía uno solo y usaba el televisor que tengo acá que es enorme como segundo monitor entonces estaba así en los streams (mirando para arriba)”, reveló.

Y agregó: “Después, los chicos de Medusa Hardware directamente me cambiaron todo el setup. Me dieron gabinete nuevo, el teclado magnético que es espectacular. Yo tenía un teclado horrible. Me dieron el mouse de 8000 Hz, el mousepad enorme y profesional, el brazo que pasa por debajo de los monitores; yo tenía uno horrible. Este tiene luz y ahora tengo micrófono, auriculares, parlantes. De todo me dieron”.

Luego afirmó que él compró la fuente, la placa de video, dos aros de luz de TikTok “comunes y corrientes” y una cámara “buena” Logitech Brio 4K.

Qué son las suscripciones

“La mayor parte de esa plata (que gano) es de suscripciones”, agregó el streamer en su video y contó que cada persona que se suscribe tiene que pagar US$5 en promedio o puede también regalarlas a personas del chat.

Las suscripciones se definen como aportes económicos mensuales que los espectadores realizan para apoyar a un streamer; suelen tener un precio estándar de US$5 al mes por canal, y esta plataforma en particular entrega un 95% del porcentaje al usuario mientras que se queda con el 5 % para “gastos de procesamiento”.

Logo de Kick, la plataforma de streaming. Foto: Kick

Las mismas se renuevan mes a mes, a menos que el usuario la cancele. Y funcionan con ventajas diferenciales del resto:

Insignias de lealtad: un ícono especial al lado del nombre en el chat que crece según el tiempo que lleves suscrito.

Emotes exclusivos: pequeñas imágenes, dibujos o GIFs personalizados que los usuarios envían en el chat para expresar emociones, reaccionar a lo que pasa en directo o compartir bromas internas de la comunidad en el chat de Kick.

Chat para subs: existe un chat aparte diferenciado en el modo “solo suscriptores” que puede disponer el creador.

Ventajas extra: definidas por cada creador, como contenido privado.

Cómo cobrar plata en Kick

Facu relató: “Cuando todavía no sos partner, cobrás una vez por mes en tu cuenta de Stripe Connect. La vinculás al banco o billetera virtual que quieras y te envían el pago a tu cuenta. Son importantes los suscriptores”.

“Una vez que sos partner, cobrás una vez por semana, lo que te ayuda a estar más organizado. Por ejemplo a mí me pagan todos los miércoles a la mañana”, cerró.