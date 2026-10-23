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Byung-Chul Han, filósofo surcoreano: “Hemos perdido todos los sentidos, estamos en una fase debilitada de la comunicación como nunca”

El filósofo surcoreano ha reflexionado ampliamente acerca de las consecuencias de una sociedad posmoderna que exige “hacer” constantemente.

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Byung-Chul Han, filósofo
Byung-Chul Han, filósofo Foto: EFE
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Byung-Chul Han (1959, Corea del Sur) es el filósofo indiscutido de la posmodernidad que actualmente transitamos. Un adelantado para la época que trajo al debate conceptos como la autoexplotación, la hiperactividad, la positividad extrema y el agotamiento mental hace 16 años con la publicación de su libro La Sociedad del Cansancio y otras obras posteriores.

Todo el tiempo, más del que quisiéramos, los algoritmos, las redes sociales nos indican qué deberíamos hacer, qué deberíamos producir, qué deberíamos consumir. ¿Qué pasa entonces cuando no estamos haciendo absolutamente nada?

En dicha obra publicada en 2010, el filósofo surcoreano sostiene que los sujetos han olvidado por completo la vida contemplativa, es decir, hacer algo sin esperar concretar algún tipo de objetivo o meta. Por el contrario, pareciera que “el hacer” hoy en día debe tener un fin último.

Para muchos, llenarse la agenda de actividades es sinónimo de “estar funcionando correctamente” y, en última instancia, de éxito. De ahí la autoexigencia, la autoexplotación.

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La angustia de “no hacer todo lo que debería hacer”

Basándose en ese argumento del “poder hacer”, el pensador considera que las personas se convencen en el que “siempre pueden producir algo más”. No obstante, cuando no se llenan las expectativas ni de uno ni de las propias exigencias de la sociedad, para el filósofo, surge la angustia y la decepción.

Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando. Es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado”, expresó en una entrevista con El País en 2018 con motivo del lanzamiento de su libro La expulsión de lo distinto.

Byung-Chul Han: de sociedad disciplinaria a sociedad del rendimiento

Según el pensador, actualmente, la sociedad “mutó de un modelo basado específicamente en la disciplina y en las restricciones a un esquema estructurado en la autoexigencia y en el rendimiento”.

En consecuencia, Han dice que las personas se exigen cada vez más -con el argumento new age del “vos podés”- en ser productivas, perfectas y exitosas tanto así que terminan por explotarse a sí mismas. Con el tiempo, este proceso pasa a naturalizarse. El filósofo cree incluso que todo esfuerzo “por ser suficiente” se agota al no alcanzar esos objetivos productivistas. Una pregunta que puede surgir, entonces, es cuánto más hay que producir para conseguir llegar a los estándares actuales.

La sociedad del cansancio
La sociedad del cansancio, libro de Byung-Chul Han. Foto: Busca libre

En aquel mismo reportaje el filósofo también reflexionó sobre el vínculo social a partir de las redes sociales y de cómo se ha ido perdiendo la originalidad dentro de estas dinámicas: “Sin la presencia del otro, la comunicación se degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual”.

Y siguió: “La comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos, estamos en una fase debilitada de la comunicación como nunca: la comunicación global y de los ”me gusta" solo consiente a los que son más iguales a uno”.

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