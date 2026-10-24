Fue uno de los floggers más conocidos de los 2000, jugó al fútbol en España y hoy trabaja en un taller de sublimación: la nueva vida del “Principito”

Marco Emiliano Colom fue uno de los floggers más conocidos de los 2000, jugó al fútbol en España y hoy trabaja en un taller de sublimación. Foto: Instagram marqo.ec

Entre 2005 y 2010, Marco Emiliano Colom, más conocido como el “Principito”, llegó a ser una de las personas más famosas de la Argentina. Durante esos años, Marco era muy popular en Fotolog, una de las primeras redes sociales centrada en la publicación de fotografías. Hoy, a sus 31 años, mantiene una vida lejos de los flashes y las pantallas, con un pasado reciente en el fútbol de España, un presente familiar en un taller de sublimación y un futuro focalizado en la solidaridad.

Marco Colom recordó su estrecha relación con “Cumbio” y la presión que sufrió durante la fama. A los 31 años, sueña con formar una familia y crear una fundación para ayudar a los chicos más necesitados. Video: Canal 26

La nostagia y la exposición de Marco Colom, uno de los floggers más famosos del país

Dentro de una máquina del tiempo y viajando a su época más popular, cuando era un simple adolescente, Marco confesó que lo que más extraña son los viajes con amigos para hacer presentaciones alrededor de la Argentina. “Gracias al Fotolog recorrí el país de arriba abajo y también conocí otros países”, recordó durante una entrevista con Canal 26.

Entre esos viajes con amigos, el “Principito” subrayó que nunca perdió el contacto con Agustina Vivero, popularmente conocida como “Cumbio”. “Fueron muchos años y muchas cosas que vivimos, cada uno por su lado y también juntos. Tengo un montón de entrevistas de chico que las hicimos juntos y tengo los mejores recuerdos, tanto de más chico como ahora”, expresó con mucho afecto hacia “Cumbio”, a quien veía y consideraba como una “hermana mayor” durante aquella época.

Marco Colom junto a "Cumbio", dos de los máximos referentes de la época flogger en la Argentina. Foto: Instagram marqo.ec

A pesar de los buenos recuerdos, Colom también reconoció que sintió mucha presión durante su adolescencia: “Tenía 12 años y tenía que hacer siempre muchas cosas. Si salía del colegio, me iba a hacer una entrevista y, si no, a la radio y, si no, a una revista. Eran muchas cosas con las que cargaba en ese entonces y, obviamente, esa presión se fue sintiendo cada vez más con el pasar del tiempo”.

España, pasión y fútbol: el cable a tierra de Marco Colom

La llama del Fotolog se fue apagando poco a poco para el “Principito”. Sin embargo, dentro de ese niño humilde, sencillo y tranquilo, siempre vivió un amor que nunca se apagó: el fútbol, al cual define como su “máxima pasión”. “Es lo que amo. Desde los 3 años que juego y es algo que siempre me gustaría que forme parte de mi vida”, enfatizó con mucho orgullo y melancolía.

Las vueltas de la vida cruzarían los destinos de Marco y el fútbol en el norte de España, provincia de Navarra, en un pueblo de 2.500 habitantes llamado Olite. Allí, tendría la posibilidad de jugar para Erri-Berri, un pequeño club que participa en la sexta división española. “Jugué una temporada y media en ese club, donde nos fue muy bien y fue una experiencia muy linda”, destacó.

Marco Colom jugó al fútbol en Eri-Berri y Santacara, dos clubes pequeños del ascenso de España. Foto: Instagram marqo.ec

Una temporada y media más tarde, el técnico de Erri-Berri llevó a Marco a Santacara, el último club donde jugó antes de emprender su regreso a la Argentina: “Fue una experiencia muy linda. Dos temporadas llenas de emociones, de altas y bajas, pero sobre todo de mucho aprendizaje”. En su vuelta al país, el “Principito” reveló que participará de la Liga de Streamers, donde representará a la BRG, el equipo del influencer Brunenger.

Trabajo, pareja y estampados: el combo que derivó en el taller de sublimación

De regreso a la Argentina, hace poco más de un mes, Marco decidió continuar su vida con emprendimiento relacionado a sus raíces: un taller de sublimación de indumentaria. “Mi familia siempre fue del rubro textil y tenía muchas ganas”, confesó. Y detalló: “Empezó como un emprendimiento con mi pareja (Yanina). Ella es diseñadora gráfica y se dedica a hacer todo el tema de diseños, mientras que yo me encargo de todo lo que es la indumentaria, la calidad de prendas y el estampado”.

Actualmente, Marco Colom tiene un emprendimiento de sublimación junto a su pareja, Yanina Ortíz. Foto: Instagram kairo.stamp - marqo.ec

En cuanto a la elección del nombre del taller (Kairo Stamp), el “Principito” remarcó que fue una elección en conjunto con su pareja. “Kairo es una palabra de la antigua Grecia que significa el momento adecuado o el momento oportuno, y creemos que así se fueron dando las cosas. Además, somos creyentes, creemos en Dios. En parte, fue una adoración”, explicó.

El sueño de formar una familia y una faceta desconocida sobre la solidaridad

Sencillez y tranquilidad son dos adjetivos que podrían definir brevemente a Marco Colom. Entre sueños cumplidos, relacionados al fútbol, el joven de 31 años reveló que, actualmente, su máximo deseo es formar una familia con su pareja. “Creo que es algo que, aunque parezca loco, desde chico lo tengo muy latente. No tengo tampoco mucho más”, exteriorizó.

Marco Colom confesó que uno de sus máximos deseos es tener una fundación propia o comedor. Foto: Instagram marqo.ec

Llegando al final de la entrevista, el “Principito” habló sobre una faceta que muy pocas personas conocieron: su solidaridad. “Mi deseo es poder ayudar a la gente que más lo necesita. Tener mi propia fundación o comedor. Eso es algo que también hice muchas veces desde chico. Son cosas que nunca salía a hablar o mencionar como para dar otro tipo de visibilidad, pero es algo que siempre hice”, señaló.

“Muchas veces fui a hospitales, con chiquitos que por ahí querían conocerme, teniendo una enfermedad terminal. Fui a muchísimos comedores a hacer actividades recreativas o a donar ropa. Eso es lo que me hace bien también y es algo a lo que aspiro: tener una fundación, un comedor grande, para poder ayudar a los más chicos, a los que no tienen las mismas posibilidades que puede tener uno en la vida”, concluyó con su simpleza característica.