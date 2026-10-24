Una heroína de la Independencia murió en la pobreza en 1862 y fue enterrada en una fosa común: 100 años después, sus restos tuvieron un destino inesperado

Juana Azurudy Foto: Wikipedia

En los retratos históricos aparece con uniforme militar, mirada firme y una espada entre las manos. Pero el final de Juana Azurduy estuvo muy lejos de la imagen solemne con la que sería recordada años después.

La mujer que combatió contra las tropas realistas, organizó fuerzas populares y alcanzó importantes grados militares murió el 25 de mayo de 1862, a los 81 años, en condiciones de extrema pobreza. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin monumentos ni los honores correspondientes a su trayectoria.

Recién 100 años después de su muerte, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo en la ciudad boliviana de Sucre. El recorrido desde aquella sepultura anónima hasta el reconocimiento continental refleja una de las mayores contradicciones de la historia sudamericana.

Quién fue Juana Azurduy y por qué fue clave para la Independencia

Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en el Alto Perú, territorio que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata y que actualmente pertenece a Bolivia.

Era hija de Eulalia Bermúdez, una mujer mestiza de Chuquisaca, y de Matías Azurduy, un hacendado propietario de tierras. Durante su infancia acompañó a su padre en las tareas rurales, aprendió a cabalgar y mantuvo un contacto cercano con las comunidades originarias.

Juana Azurduy

Uno de los datos menos conocidos es que hablaba quechua y aymara. El dominio de esas lenguas resultó fundamental para comunicarse con las poblaciones indígenas y campesinas que más tarde se incorporarían a la lucha revolucionaria.

Después de quedar huérfana, pasó parte de su juventud entre familiares y conventos. En 1805 se casó con Manuel Ascencio Padilla, con quien tuvo cinco hijos. Ambos compartían las ideas revolucionarias que comenzaban a expandirse por el continente.

Tras la Revolución de Chuquisaca de 1809, el matrimonio se incorporó a los movimientos contra el poder español. Con el tiempo organizaron una fuerza conocida como Los Leales, integrada principalmente por combatientes indígenas y mestizos.

La mujer que llegó a comandar tropas revolucionarias

La participación de Juana Azurduy no estuvo limitada a la asistencia de heridos o al acompañamiento de los soldados. Encabezó acciones militares, reclutó combatientes y asumió responsabilidades de mando en un ámbito controlado casi exclusivamente por hombres.

Su habilidad como jinete, su conocimiento del territorio y su relación con las comunidades rurales le permitieron convertirse en una lideresa respetada. Por su valentía y capacidad de conducción, en 1816 recibió el grado de teniente coronel de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Monumento de Juana Azurduy en la puerta del CFK.

Ese mismo año sufrió uno de los golpes más dolorosos de su vida. Durante la batalla de La Laguna, y mientras estaba embarazada de su quinta hija, resultó herida. Su esposo murió en combate al intentar auxiliarla.

La guerra también destruyó buena parte de su familia: cuatro de sus cinco hijos murieron durante aquellos años. Pese a esas pérdidas, Azurduy continuó vinculada con la causa emancipadora y se incorporó a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes, que resistían las invasiones realistas en el norte.

El reconocimiento de Simón Bolívar que no evitó su pobreza

En 1825, cuando el dominio español en el Alto Perú llegaba a su fin, Simón Bolívar reconoció la trayectoria de Juana Azurduy y la ascendió al grado de coronel.

También recibió una pensión por los servicios prestados durante la guerra. Sin embargo, la ayuda económica se mantuvo solamente durante algunos años. Azurduy intentó recuperar las tierras y propiedades familiares perdidas durante el conflicto, pero nunca lo consiguió.

El contraste fue contundente: una mujer con rango militar, reconocida por referentes de la emancipación americana, terminó sus días sin recursos y prácticamente olvidada.

De una fosa común a un mausoleo, 100 años después

Cuando Juana Azurduy murió en 1862, fue depositada en una fosa común. Su figura permaneció durante décadas relegada de los principales relatos históricos.

En 1962, exactamente un siglo después de su muerte, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo en Sucre. La reparación simbólica continuó en 2009, cuando fue ascendida de manera póstuma a generala del Ejército Argentino.

Mausoleo de Juana Azurduy.

Su historia demuestra que las guerras de independencia no fueron protagonizadas únicamente por los hombres más recordados en los manuales escolares. Mujeres, indígenas, mestizos y campesinos también resultaron fundamentales para enfrentar al poder colonial.

Juana Azurduy pasó de comandar tropas a morir en la pobreza. De una sepultura anónima llegó, cien años después, a un mausoleo. El traslado de sus restos no solo recuperó la memoria de una heroína: también permitió reconstruir una parte de la historia que había permanecido en el olvido.