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Se vienen dos días de lluvias en Buenos Aires: cuándo mejora el clima y qué pasará el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas de variada intensidad para este miércoles y jueves, con temperaturas de hasta 25 grados durante el sábado y el domingo. El clima extendido, día por día.

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Clima, tormentas, lluvias.
Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires este jueves. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires se esperan lluvias para este miércoles hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 22 grados.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con el mapa del SMN, la alerta amarilla alcanza distintos sectores del centro, este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente localidades del interior y la Costa Atlántica.

Entre las localidades señaladas se encuentran Chascomús, Pila y Castelli, Dolores y General Lavalle, General Guido y Maipú, Ayacucho, General Juan Madariaga y Pinamar, Villa Gesell, Coronel Vidal y sectores del partido de Mar Chiquita, Balcarce.

Mapa de alertas para este jueves 28 de octubre.
Mapa de alertas para este jueves 28 de octubre. Foto: SMN.

La advertencia contempla tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas intensas, caída ocasional de granizo y abundante lluvia en períodos cortos.

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Alerta amarilla en Buenos Aires:el SMN advirtió por fenómenos meteorológicos y anticipó lluvias para este jueves

Clima, tormentas, lluvias.

Según los reportes meteorológicos publicados para este miércoles, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Cuándo llegan las lluvias y qué día habrá tormentas

En la Ciudad de Buenos Aires, el miércoles 28 comenzará con cielo parcialmente nublado y condiciones relativamente estables. Sin embargo, durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones, con valores de entre el 10% y el 40%.

El jueves 29 será la jornada con mayor inestabilidad. Durante la madrugada se esperan tormentas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, mientras que por la mañana y la tarde podrían registrarse chaparrones.

La temperatura oscilará entre los 14 y los 22 grados. Hacia la noche del jueves, la probabilidad de lluvias disminuirá y se espera una mejora de las condiciones climáticas para el fin de semana.

Clima para este miércoles 28 de octubre en CABA.
Clima para este miércoles 28 de octubre en CABA. Foto: SMN.

Pronóstico extendido en Buenos Aires, día por día

  • Miércoles 28 de octubre: mínima de 13°C y máxima de 22°C. Probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche.
  • Jueves 29 de octubre: mínima de 14°C y máxima de 22°C. Tormentas y chaparrones durante buena parte de la jornada.
  • Viernes 30 de octubre: mínima de 14°C y máxima de 23°C. Cielo parcialmente nublado, con bajas probabilidades de lluvia.
  • Sábado 31 de octubre: mínima de 15°C y máxima de 25°C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas.
  • Domingo 1 de noviembre: mínima de 15°C y máxima de 25°C. Cielo parcialmente nublado y condiciones estables.
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