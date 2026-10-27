Fundado en 1864 y con objetos de hace más de 100 años: el bar notable de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo

Bar notable El Federal. Foto: Instagram/bar_el_federal

En pleno barrio de San Telmo existe un restaurante que lleva 162 años de historia y conserva varios elementos de su pasado. Se trata del Bar El Federal, inaugurado en 1864, que atravesó diferentes etapas como pulpería, almacén con despacho de bebidas y espacio relacionado con un antiguo prostíbulo.

Actualmente, integra el circuito de bares notables porteños y es un punto de interés para quienes buscan conocer la historia de la ciudad.

La historia de El Federal: de una pulpería que nació en 1864 y ahora es uno de los bares más antiguos de Buenos Aires

La historia de El Federal comenzó en 1864, cuando Buenos Aires todavía tenía calles de tierra y los carros tirados por caballos formaban parte de la vida cotidiana. En aquella época, la esquina de Perú y Carlos Calvo funcionaba como un punto de encuentro donde los vecinos podían tomar, jugar a las cartas y conversar.

Con el paso de los años, el restaurante fue cambiando. Además de ser una pulpería y almacén de productos ultramarinos, la historia menciona que en la planta alta existió un prostíbulo clandestino, conocido antiguamente como “casa de tolerancia”. Luego, el lugar se convirtió en un almacén con despacho de bebidas.

Bar notable El Federal. Foto: Instagram/bar_el_federal

Finalmente, durante el siglo XX, se fue transformando un bar tradicional. Si bien atravesó una crisis y cerró, volvió a funcionar después del 2001 y logró conservar una buena parte de su identidad histórica.

Qué conserva El Federal después de 162 años: la barra, los vitrales y los objetos históricos

Uno de los principales atractivos de El Federal es su arquitectura de fines del siglo XIX, que permite reconocer elementos característicos de los antiguos cafés porteños. La barra de madera, coronada por un arco ornamentado con vitrales, es uno de los componentes más representativos.

Bar notable El Federal. Foto: Instagram/bar_el_federal

El Federal también conserva los mosaicos calcáreos originales, una antigua máquina registradora, mobiliario tradicional, sifones de vidrio de colores y botellas de aperitivos de otras épocas.

Además, sus paredes están decoradas con publicidades y fotos de las décadas de 1920 y 1930, junto con retratos de reconocidas figuras del tango, como Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, Homero Manzi y Osvaldo Pugliese.

El local también tiene una estrecha relación con la cultura porteña y el cine argentino. A lo largo de su historia fue utilizado como escenario de producciones audiovisuales y espacios de encuentro relacionados con el tango.

Bar notable El Federal. Foto: Google Maps.

Dónde queda El Federal y qué se puede comer en este histórico bar de San Telmo

El Federal está ubicado en Carlos Calvo 599, esquina Perú, en el barrio de San Telmo. Su ubicación permite incorporarlo a un recorrido por el casco histórico porteño, especialmente para quienes visitan la zona durante el fin de semana.

Entre las especialidades del bar se encuentran picadas, tortillas, sándwiches especiales, lomos y pastas caseras. El vermut también forma parte de su tradición gastronómica, vinculada con las costumbres de los antiguos bares de la ciudad.