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En 1962, un trabajador de frigorífico compró una fábrica de alfajores en quiebra: creó Capitán del Espacio y conquistó corazones sin publicidad

Desde una pequeña fábrica de Ezpeleta, Ángel de Pascalis construyó una marca que se convirtió en símbolo del sur bonaerense. Su receta, perfeccionada tras probar 20 alfajores diferentes, dio origen a una golosina de culto que todavía despierta fanatismo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Desde una pequeña fábrica de Ezpeleta, Ángel de Pascalis construyó una marca que se convirtió en símbolo del sur bonaerense. Su receta, perfeccionada tras probar 20 alfajores diferentes, dio origen a una golosina de culto que todavía despierta fanatismo.
Capitán del Espacio, una de las golosinas más emblemáticas del conurbano bonaerense. Foto: Instagram capitandelespacio.ok
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En una época en la que las grandes marcas compiten por conquistar las góndolas de todo el país, existe un alfajor argentino que logró exactamente lo contrario: se convirtió en una leyenda sin recurrir a grandes campañas publicitarias. Su historia comenzó con un trabajador de frigorífico que decidió arriesgar sus ahorros para cambiar de vida.

Se trata de Capitán del Espacio, una de las golosinas más emblemáticas del conurbano bonaerense. Detrás de su característico envoltorio hay una historia de esfuerzo, una fábrica al borde de la quiebra y una decisión empresarial que desafió las reglas tradicionales del mercado. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento en Ezpeleta terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que, 64 años después, continúa despertando fanatismo.

De empleado de frigorífico a empresario: cómo nació Capitán del Espacio en 1962

A comienzos de la década de 1960, Ángel Lineo de Pascalis tenía 37 años y trabajaba en un frigorífico de Avellaneda. Su salario le permitía mantener a su familia y ahorrar algo de dinero, pero estaba cansado de su rutina laboral. La oportunidad apareció cuando se enteró de que una pequeña fábrica de alfajores de Ezpeleta estaba en venta debido a sus problemas económicos.

Desde una pequeña fábrica de Ezpeleta, Ángel de Pascalis construyó una marca que se convirtió en símbolo del sur bonaerense. Su receta, perfeccionada tras probar 20 alfajores diferentes, dio origen a una golosina de culto que todavía despierta fanatismo.
Ángel Lineo de Pascalis tenía 37 años y trabajaba en un frigorífico de Avellaneda, antes de crear Capitán del Espacio. Foto: capitandelespaciomr.com.ar

Lejos de considerar la situación como un obstáculo, vio la posibilidad de iniciar un negocio propio. Convenció a su amigo y vecino Arturo Amado de acompañarlo y ambos reunieron sus ahorros para adquirir el establecimiento. El 2 de febrero de 1962 comenzó oficialmente la historia de Capitán del Espacio. Sin embargo, sus fundadores todavía tenían un desafío por delante: desarrollar un alfajor capaz de conquistar a los consumidores.

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Probó 20 alfajores diferentes hasta encontrar la receta que se convirtió en un éxito

Uno de los detalles más curiosos de esta historia es que De Pascalis no improvisó su producto. Antes de comenzar la elaboración, probó 20 alfajores de distintas marcas para identificar qué características quería incorporar a su propia receta.

Seleccionó cuidadosamente los ingredientes, desde el dulce de leche hasta el azúcar, con la intención de conseguir un sabor distintivo. Durante los primeros años, la producción fue principalmente artesanal. La fábrica permaneció un año en Ezpeleta y posteriormente se trasladó a Bernal Oeste, donde funcionó durante aproximadamente una década.

Desde una pequeña fábrica de Ezpeleta, Ángel de Pascalis construyó una marca que se convirtió en símbolo del sur bonaerense. Su receta, perfeccionada tras probar 20 alfajores diferentes, dio origen a una golosina de culto que todavía despierta fanatismo.
Pascalis probó 20 alfajores distintos para identificar qué características quería incorporar a su receta. Foto: Instagram capitandelespacio.ok

En diciembre de 1972, la empresa volvió a mudarse, esta vez a la calle Gran Canaria, en Quilmes Oeste. Allí consolidó una identidad que trascendería generaciones.

Por qué Capitán del Espacio se volvió famoso sin invertir en publicidad

Mientras otras empresas apostaban por anuncios, promociones y expansión comercial, De Pascalis eligió un camino diferente. Capitán del Espacio creció gracias a las recomendaciones de sus propios consumidores, sin desarrollar las grandes campañas publicitarias habituales en el sector.

Desde una pequeña fábrica de Ezpeleta, Ángel de Pascalis construyó una marca que se convirtió en símbolo del sur bonaerense. Su receta, perfeccionada tras probar 20 alfajores diferentes, dio origen a una golosina de culto que todavía despierta fanatismo.
Las 4 opciones diferentes de los históricos alfajores Capitán del Espacio: chocolate, blanco, fruta y triple. Foto: Instagram capitandelespacio.ok

La empresa tampoco buscó abastecer masivamente todo el territorio argentino. Su capacidad productiva era limitada y la distribución se concentraba principalmente en el sur del Gran Buenos Aires. Esa situación produjo un fenómeno inesperado: mientras en Quilmes era habitual encontrar sus alfajores, en otras localidades conseguirlos podía resultar complicado.

La escasez relativa alimentó su fama. Quienes conocían el producto se lo recomendaban a familiares y amigos, mientras otros recorrían distintos kioscos para encontrarlo. Con el tiempo, aquella pequeña marca regional se transformó en un símbolo de pertenencia.

El misterio del nombre y el legado de Capitán del Espacio después de 64 años

Otro elemento que alimentó la leyenda fue el origen de su nombre y del pequeño astronauta que aparece en el envoltorio. Durante décadas circularon distintas teorías.

Desde una pequeña fábrica de Ezpeleta, Ángel de Pascalis construyó una marca que se convirtió en símbolo del sur bonaerense. Su receta, perfeccionada tras probar 20 alfajores diferentes, dio origen a una golosina de culto que todavía despierta fanatismo.
Ángel de Pascalis murió en 2012, pero su creación continuó formando parte de la identidad de Quilmes. Foto: Instagram capitandelespacio.ok

Algunas vinculaban la marca con la llegada del hombre a la Luna y otras con canciones del rock argentino. Sin embargo, existe un detalle que contradice esas explicaciones: Capitán del Espacio nació en 1962, siete años antes del alunizaje de 1969.

De Pascalis murió en 2012, pero su creación continuó formando parte de la identidad de Quilmes. Su historia demuestra que una pequeña fábrica, una receta cuidadosamente desarrollada y la fidelidad de los consumidores pueden construir algo que trasciende las estrategias comerciales.

Porque Capitán del Espacio no es solamente un alfajor: para generaciones de argentinos, representa identidad barrial, recuerdos de infancia y una tradición que sobrevivió al paso del tiempo.

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Cristian Daniel Avila
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