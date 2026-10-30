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Cómo limpiar la grasa más difícil pegada en las hornallas cuando el detergente no alcanza

Con dos ingredientes se puede eliminar la suciedad acumulada sin dañar la superficie ni usar productos abrasivos.

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Cómo limpiar la grasa pegada en las hornallas cuando el detergente no alcanza.
Cómo limpiar la grasa pegada en las hornallas cuando el detergente no alcanza. Foto: Foto: Gemini
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Las hornallas de la cocina suelen acumular restos de comida, salpicaduras de aceite y grasa que, con el calor, se adhieren y se endurecen. Si bien una esponja con detergente alcanza para la limpieza diaria, cuando la suciedad se acumula durante varios días, sacarla puede volverse una tarea complicada.

Para estos casos, existe un truco casero que permite aflojar la grasa pegada sin necesidad de frotar con fuerza ni recurrir a productos abrasivos: solo hace falta bicarbonato de sodio y agua tibia. La clave está en dejar actuar la mezcla unos minutos para que la suciedad se desprenda fácilmente.

Paso a paso: cómo limpiar las hornallas con bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un clásico en la limpieza del hogar. Al mezclarlo con agua, se forma una pasta que ayuda a despegar los residuos sin dañar la superficie.

El bicarbonato de sodio es eficaz para eliminar la grasa de las hornallas.
El bicarbonato de sodio es eficaz para eliminar la grasa de las hornallas. Foto: Foto: Gemini

Para aplicar este método, solo se necesitan elementos que suelen estar en cualquier casa:

Contenido Recomendado

Los expertos en limpieza concuerdan en que para sacar la grasa de la cocina no hay que frotar con fuerza, sino pasar agua tibia y unas gotas de detergente antes de que se endurezca

Los expertos en limpieza coinciden: “La grasa se elimina mucho más fácilmente antes de que se endurezca y se vuelva pegajosa”

Cómo limpiar la puerta del horno y quitarle la grasa fácilmente con 2 ingredientes

Cómo limpiar la puerta del horno y quitarle la grasa fácilmente con 2 ingredientes
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
  • Un poco de agua tibia
  • Una esponja suave o un paño
  • Un cepillo pequeño de cerdas blandas (para las esquinas)
  • Un paño limpio para retirar los restos

El procedimiento es simple:

  1. Esperar a que la cocina esté fría para evitar quemaduras.
  2. Retirar los restos sueltos con un paño húmedo.
  3. Preparar la pasta mezclando el bicarbonato con agua hasta lograr una consistencia espesa.
  4. Aplicar la mezcla sobre las manchas, evitando los orificios de salida del gas y los encendedores.
  5. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos para que la suciedad se ablande.
  6. Frotar suavemente con una esponja no abrasiva o un cepillo de cerdas blandas.
  7. Retirar la mezcla pasando un paño húmedo varias veces.
  8. Secar bien con un paño limpio antes de volver a usar la cocina.

Qué hacer si la grasa no sale en la primera pasada

Si la suciedad está muy adherida y no sale en el primer intento, lo mejor es repetir el procedimiento en vez de usar esponjas metálicas o productos agresivos, que pueden dañar el acabado de la cocina.

Otra opción es colocar un paño humedecido con agua tibia sobre la mancha durante unos minutos, siempre que la superficie lo permita. La humedad ayuda a ablandar los residuos y facilita la limpieza.

En cocinas de acero inoxidable, vidrio o vitrocerámica, es fundamental consultar las recomendaciones del fabricante, ya que no todos los materiales toleran los mismos productos ni técnicas de limpieza.

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