Tiene 93 años y gobierna desde 1982: quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva

LUla da Silva y Paul Biya Foto: Reuters

Luiz Inácio Lula da Silva cumplió 81 años el martes 27 de octubre de 2026, apenas dos días después de ganar el balotaje presidencial de Brasil frente a Flávio Bolsonaro. Con su reelección, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) amplió un récord nacional: será el mandatario de mayor edad en iniciar un período presidencial en la historia brasileña. Sin embargo, el presidente en ejercicio más longevo del mundo es Paul Biya, de Camerún, que tiene 93 años y gobierna el país africano desde 1982.

Quién es Paul Biya, el presidente de 93 años que gobierna Camerún desde 1982

Paul Biya nació el 13 de febrero de 1933 en Mvomeka’a, Camerún, y asumió la Presidencia el 6 de noviembre de 1982 después de haber ocupado el cargo de primer ministro.</escape>

Según el registro de Guinness World Records, es el presidente en ejercicio de mayor edad del planeta. En octubre de 2026 tiene 93 años, doce más que Lula da Silva, y está próximo a cumplir 44 años al frente del Ejecutivo.

Tiene 93 años y gobierna desde 1982. Foto: AFP

En octubre de 2025, Biya consiguió su octavo mandato presidencial, después de obtener el 53,66% de los votos, de acuerdo con los resultados oficiales publicados por el Consejo Constitucional de Camerún.

Su victoria fue cuestionada por sectores opositores, que denunciaron irregularidades electorales. La organización International IDEA también documentó las controversias y las protestas posteriores a los comicios.

El nuevo período presidencial tiene una duración de siete años, por lo que Biya podría permanecer en el cargo hasta 2032 si completa su mandato.

Qué récord batió Lula da Silva al cumplir 81 años y ganar las elecciones

Lula nació en Pernambuco el 27 de octubre de 1945. Tras ganar las elecciones, consiguió su cuarto mandato presidencial después de gobernar Brasil entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.

El mandatario asumirá nuevamente el 5 de enero de 2027, cuando tendrá 81 años, dos meses y nueve días. Será la persona de mayor edad en comenzar un mandato presidencial en Brasil superando su propio récord de 2023, cuando asumió con 77 años.

Antes de Lula, esa marca correspondía a Michel Temer, que llegó a la Presidencia en 2016 con 75 años. Si completa su cuarto mandato, Lula dejará el poder en enero de 2031 con 85 años.

La fecha de asunción también representa una novedad: por primera vez, la ceremonia presidencial brasileña se realizará el 5 de enero, debido a una modificación constitucional aprobada en 2021.

Foto de Lula da Silva y Paul Biya en 2010. Foto: RFI

Por qué Lula tiene dos fechas de cumpleaños

Una particularidad de la biografía del presidente brasileño es que su fecha de nacimiento registrada oficialmente no coincide con el día en que celebra su cumpleaños. Mientras Lula festeja cada 27 de octubre, en sus documentos figura el 6 de octubre de 1945.

El mandatario explicó en una entrevista con el Museu da Pessoa que la diferencia surgió durante su inscripción en el registro civil y que decidió respetar la fecha recordada por su madre.

Lula en el debate con Flávio Bolsonaro antes del balotaje en Brasil Foto: EFE

El 27 de octubre de 2026 celebró sus 81 años en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia. Según informó la agencia oficial del Gobierno brasileño, agradeció el respaldo recibido en las elecciones y destacó la participación de los votantes.

La comparación con Biya muestra dos trayectorias políticas diferentes: Lula alcanzó cuatro victorias presidenciales en siete candidaturas, mientras que Biya acumula ocho mandatos consecutivos.