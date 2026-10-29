En los años 50, una fábrica argentina creó los Palitos de la Selva: sus envoltorios contenían datos y adivinanzas sobre 86 animales

Los envoltorios de los caramelos Palitos de la Selva contenían datos y adivinanzas sobre 86 animales. Foto: Georgalos (optimizada con IA)

En los kioscos argentinos hay golosinas que lograron sobrevivir al paso del tiempo y convertirse en parte de la infancia de varias generaciones. Sin embargo, pocas esconden una historia tan particular como los Palitos de la Selva, los tradicionales caramelos masticables de dos colores que, además de ofrecer un sabor inconfundible, tenían una característica especial: sus envoltorios permitían aprender sobre animales.

Detrás de aquella combinación de frutilla y vainilla existía una propuesta que iba más allá de lo dulce. Cada papel mostraba la ilustración de un animal acompañada por información sobre sus características, una idea que transformó al envoltorio en parte de la experiencia.

Lo que muchos consumidores quizás desconocen es que, en 2016, la colección de envoltorios llegó a incluir 86 especies diferentes, según documentó una investigación periodística realizada dentro de la fábrica.

El origen de los Palitos de la Selva: una golosina argentina que nació en los años 50

La historia de los Palitos de la Selva comenzó en la década de 1950, cuando la empresa argentina Stani incorporó estos caramelos a su producción. La compañía estaba vinculada con Alejandro Stanislavsky, un inmigrante ucraniano que desarrolló una importante actividad dentro de la industria nacional de golosinas.

La historia de los Palitos de la Selva comenzó en la década de 1950, vinculada con Alejandro Stanislavsky. Foto: Georgalos

Stani también fue responsable de productos emblemáticos como los chicles Bazooka, reconocidos por incluir historietas y otros contenidos impresos en sus envoltorios. Los Palitos de la Selva siguieron una propuesta similar: combinar el consumo de una golosina con una experiencia de entretenimiento y aprendizaje.

Los 86 animales de los Palitos de la Selva: el secreto detrás de sus envoltorios

Uno de los aspectos más curiosos de estos caramelos estaba en el papel que los recubría. Los envoltorios incluían ilustraciones y pequeñas descripciones de 86 especies de animales.

Pero existía una particularidad: pese al nombre de la golosina, los animales representados no pertenecían exclusivamente a la selva, sino también a otros ecosistemas. De esta manera, el envoltorio ofrecía información sobre especies de distintos ambientes naturales.

La agencia CREATA renovó la identidad visual de los Palitos de la Selva sin abandonar su propuesta educativa. Foto: Georgalos (optimizada con IA)

En octubre de 2010, la revista Mercado documentó otro cambio importante: la agencia CREATA había renovado la identidad visual del producto sin abandonar su propuesta educativa. El rediseño incorporó nuevas ilustraciones, datos curiosos y una sección titulada Sabías que..., destinada a ampliar la información sobre los animales.

Cómo se fabricaban los Palitos de la Selva: bloques de 45 kilos y miles de bolsas diarias

El proceso industrial también esconde cifras sorprendentes. En 2016, durante una visita a la planta de Victoria, Buenos Aires, se documentó que la fabricación comenzaba con bloques de pasta de caramelo de aproximadamente 45 kilos.

Planta de Georgalos, donde se producen actualmente los históricos caramelos Palitos de la Selva. Foto: Georgalos

La mezcla contenía glucosa, gelatina, azúcar y agua. Los colores se preparaban por separado y luego se unían mediante una máquina roladora. Después, la masa se estiraba hasta alcanzar 1,5 centímetros de grosor y una cuchilla cortaba los caramelos en piezas de seis centímetros.

En aquel momento, alrededor de 42 operarios participaban en un proceso que permitía producir unas 12.000 bolsas diarias de 660 gramos. Finalmente, cada caramelo recibía su característico envoltorio antes de atravesar las últimas etapas de secado y embolsado.

De los kioscos argentinos a una nueva etapa: qué pasó con los Palitos de la Selva

Con el paso de las décadas, la marca atravesó diferentes cambios empresariales. En 2022, Georgalos adquirió a Mondelez un conjunto de marcas que incluía Palitos de la Selva, junto con la planta industrial de Victoria.

El envoltorio de los Palitos de la Selva significó para muchos personas una ventana al mundo animal. Foto: Georgalos

La operación marcó una nueva etapa para una golosina que había acompañado a generaciones de argentinos. En septiembre de 2025, la compañía anunció además su llegada al mercado de los helados, con una línea que incluía una versión inspirada en el sabor de los tradicionales caramelos.

Así, aquella dulce golosina nacida en los años 50 encontró nuevas presentaciones. Sin embargo, su historia conserva un detalle mucho más singular: durante décadas, el envoltorio de un simple caramelo también fue una pequeña ventana al mundo animal.