comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Patricia Cascales, interiorista: “En un departamento chico no alcanza con decorar en blanco y con espejos; se necesitan pocos muebles, pero más importantes”

La experta explicó cómo aprovechar cada metro cuadrado con muebles protagonistas, organización y una iluminación estratégica, sin caer en los típicos trucos de espejos y colores claros.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Patricia Cascales, interiorista: “En un departamento pequeño necesitás pocos muebles, pero los más importantes, y no solo decorar en blanco y con espejos”.
Patricia Cascales, interiorista: “En un departamento pequeño necesitás pocos muebles, pero los más importantes, y no solo decorar en blanco y con espejos”. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Decorar un departamento chico suele ser un desafío: cada metro cuenta y la sensación de desorden puede aparecer rápido si no se eligen bien los muebles y la distribución. Sin embargo, para la interiorista Patricia Cascales, la clave no está en llenar el espacio de muebles pequeños ni en recurrir solo al blanco y los espejos, sino en apostar por menos piezas, pero más importantes y funcionales.

Desde su experiencia, Cascales remarcó que no se trata de intentar que la casa parezca más grande de lo que es, sino de aprovechar sus dimensiones de manera inteligente. Para lograrlo, propuso una serie de consejos que combinan funcionalidad, comodidad y estética, siempre respetando los materiales y las características propias de cada ambiente.

Menos muebles, pero con más peso en la decoración

La primera recomendación de la experta es evitar llenar el ambiente de piezas pequeñas. “Necesitamos menos muebles, pero más importantes”, aseguró. Un espacio chico recargado de objetos puede resultar desordenado y visualmente caótico. Por eso, el equilibrio es fundamental: elegir pocos muebles, pero que sean protagonistas y funcionales.

La interiorista asegura que lo ideal en departamentos chicos es tener pocos muebles, pero que sean funcionales.
La interiorista asegura que lo ideal en departamentos chicos es tener pocos muebles, pero que sean funcionales. Foto: Foto: Gemini

Además, Cascales sugirió apostar por muebles multifuncionales. Un banco largo, por ejemplo, puede servir como asiento, espacio de guardado y hasta como separador de ambientes. Así, se aprovecha cada rincón sin sumar elementos innecesarios.

Contenido Recomendado

Ni paredes blancas ni techo blanco:la tendencia en 2026 de decoración que transforma por completo un ambiente

Habitación colorida con mujeres

Nicole Gavigan, experta en decoración:“Hay un detalle que recomiendo sumar a la cocina para lograr una luz más cálida”

Nicole Gavigan, experta en decoración: “Hay un detalle que recomiendo sumar a la cocina para lograr una luz más cálida”

Organización y delimitación de espacios sin perder luz

Otra de las claves está en organizar los objetos pequeños como un bloque. En vez de repartir libros, adornos o recuerdos por toda la casa, es mejor agruparlos en una estantería o sector específico. Esto ayuda a crear armonía visual y a definir zonas, como un rincón de lectura o un espacio para el té.

Para delimitar ambientes sin bloquear la luz, la interiorista recomendó usar estanterías abiertas o muebles bajos. De esta manera, se puede separar el living del comedor, por ejemplo, sin levantar paredes ni perder luminosidad. “Cuantas menos paredes, menos intimidad, pero más espacio”, explicó Cascales.

La iluminación como aliada para dividir y personalizar

La iluminación también juega un papel clave en la organización de un piso pequeño. Cascales aconsejó utilizar diferentes lámparas según la función de cada zona: una colgante sobre la mesa del comedor, una de pie junto al sillón o un flexo en el área de trabajo. Así, cada punto de luz ayuda a delimitar visualmente los ambientes y aporta personalidad a cada rincón.

Con estos recursos, es posible lograr que un departamento chico sea acogedor, cómodo y práctico, sin resignar estilo ni funcionalidad. La clave está en pensar cada mueble y cada objeto como parte de un todo, y no caer en la tentación de sumar por sumar.

InteriorismoDepartamentosDecoraciónEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei y Lula podrían volver a cruzarse en medio de la tensión por Bolsonaro:las fechas y cumbres clave antes de 2027

Foto de archivo de Lula da Silva y Javier Milei.

El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

Economía

Crisis en Pauny:debe más de $1.000 millones, trabaja solo 3 días por semana y busca inversores

Crisis en Pauny: debe más de $1.000 millones, trabaja solo 3 días por semana y busca inversores

Llega el CyberMonday 2026:cuándo empieza, qué ofertas habrá y cómo encontrar los mejores descuentos

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Internacionales

Era pasajero de uno de los trenes que chocaron en España, sobrevivió y terminó salvando vidas:la historia de Josue Garcia-Otero, el bombero héroe

Choque de trenes en España

Binance investiga un posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares:qué pasó con los fondos de los usuarios

Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España

Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva