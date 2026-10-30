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Los veterinarios advierten: usar shampoo de humanos, incluso el de bebés, altera el pH de los perros y daña su piel

Los productos de higiene personal eliminan los aceites esenciales del pelaje y debilitan su barrera cutánea, lo que provoca sequedad, picazón y descamación. Cuáles son los otros descuidos frecuentes con la temperatura del agua y el secador, y los seis pasos para un baño seguro en casa.

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Los veterinarios coinciden: “Este es el error que muchos dueños cometen al bañar a sus perros”.
Los veterinarios coinciden: “Este es el error que muchos dueños cometen al bañar a sus perros”. Foto: Gemini.
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Bañar a un perro parece una tarea sencilla, pero un error frecuente puede poner en riesgo la salud de la mascota: usar shampoo para humanos. Aunque muchos recurren a este recurso cuando se quedan sin productos para mascotas, los veterinarios advierten que puede provocar irritaciones y dañar la barrera natural de la piel del animal.

La piel de los perros es diferente a la de las personas y necesita cuidados específicos. Según expertos, los productos de higiene humana pueden alterar el pH de la piel canina, eliminar aceites esenciales y favorecer la aparición de sequedad, picazón o descamación.

Los expertos aseguran que el mayor error a la hora de bañar a un perro es usar shampoo para humanos.
Los expertos aseguran que el mayor error a la hora de bañar a un perro es usar shampoo para humanos. Foto: Foto: Gemini

Por qué el shampoo de humanos no sirve para perros

El shampoo de uso personal, incluso el de bebés, no está formulado para las características cutáneas de los perros. La barrera cutánea de los animales cumple un rol clave: mantiene la hidratación y protege frente a agentes externos. Si se usan productos inadecuados, esa protección se debilita y aparecen problemas dermatológicos.

Por eso, lo más recomendable es elegir un shampoo específico para perros. Si la mascota tiene alergias, irritaciones o alguna afección en la piel, lo ideal es consultar con un veterinario antes de elegir el producto.

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Otros errores frecuentes al bañar a los perros

Además del shampoo, hay otros descuidos que pueden afectar la experiencia del baño y la salud del animal:

  • Usar agua demasiado caliente: el agua debe estar tibia, nunca caliente, para evitar quemaduras o incomodidad.
  • No enjuagar bien el pelaje: los restos de shampoo pueden provocar irritación, por lo que es clave enjuagar a fondo, sobre todo en las zonas de pelo más denso.
  • Frotar con demasiada fuerza: restregar el pelaje de manera agresiva puede lastimar la piel, especialmente si el perro es sensible.
  • Usar el secador con mucho calor: si se utiliza secador, debe ser en temperatura baja o con aire frío, y sin concentrar el calor en un solo lugar.

El paso a paso para un baño seguro en casa

Para que el baño sea seguro y cómodo, conviene preparar todo antes de empezar: shampoo adecuado, toallas y elementos de higiene. Así se evitan interrupciones y se reduce el estrés del animal.

Los pasos recomendados son:

  1. Cepillar el pelaje antes del baño para eliminar pelo suelto y nudos.
  2. Usar agua tibia, comprobando la temperatura antes de mojar al perro.
  3. Aplicar un shampoo para perros, adecuado a sus necesidades.
  4. Evitar el contacto con ojos y oídos al mojar y enjuagar la cabeza.
  5. Enjuagar completamente para que no queden restos de producto.
  6. Secar con cuidado, primero con toalla y luego, si se usa secador, con aire frío o tibio.
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