La Ciudad de Buenos Aires prepara una nueva ley para perros y gatos: tendrán identificación digital y podrán viajar en colectivos

La Ciudad de Buenos Aires prepara una nueva ley para perros y gatos. Foto: Unsplash

La Ciudad de Buenos Aires avanza en la Legislatura con un proyecto de ley que busca crear un sistema integral de identificación, protección y bienestar para perros y gatos. La iniciativa propone que cada animal cuente con un número único de identificación digital, en una medida que apunta a fortalecer la tenencia responsable, mejorar el control sanitario y reconocer el creciente rol que las mascotas ocupan dentro de las familias.

“El lugar que ocupan los perros y los gatos en las familias porteñas cambió. Hoy los animales tienen un rol cada vez más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una recorrida por el festival Mascotear realizado junto a la Floralis Genérica.

Un registro digital para perros y gatos

El corazón del proyecto es la creación del Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos, una base de datos que reunirá información clave de cada animal, incluyendo datos de contacto de su responsable y antecedentes relevantes.

El corazón del proyecto es la creación del Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos. Foto: buenosaires.gob.ar

Además, la propuesta incorpora una Libreta Sanitaria Digital, donde quedarán registradas las vacunaciones, la condición reproductiva, las castraciones realizadas y la intervención de veterinarios matriculados. El objetivo es facilitar el seguimiento sanitario y contribuir a la prevención de enfermedades.

Según el Gobierno porteño, la medida permitirá contar con información más precisa para diseñar políticas públicas vinculadas al bienestar animal y facilitar la localización de mascotas perdidas.

Mascotas en espacios públicos y transporte

La iniciativa también introduce cambios para la convivencia cotidiana entre vecinos y animales. Entre ellos, contempla la posibilidad de ingresar con perros y gatos a establecimientos públicos y privados. En estos últimos, los propietarios podrán fijar restricciones mediante el derecho de admisión, excepto en el caso de perros guía o de asistencia.

La propuesta incorpora una Libreta Sanitaria Digital, donde quedarán registradas las vacunaciones y castraciones. Foto: Buenos Aires Ciudad

Otro de los puntos destacados es la habilitación para que las mascotas viajen en colectivos de la Ciudad dentro de transportadoras cerradas, ventiladas y adecuadas a su tamaño. Actualmente esta posibilidad solo existe en la red de subtes. La autoridad de aplicación podrá establecer horarios, cupos y requisitos específicos para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Nuevas reglas para paseadores y guarderías

El proyecto también fija estándares más exigentes para los establecimientos dedicados al cuidado de animales. Guarderías y pensionados deberán contar con espacios seguros, ventilación adecuada, áreas de recreación y descanso, personal capacitado, veterinarios responsables y protocolos de emergencia.

Dentro del nuevo proyecto de ley de la Ciudad de Buenos Aires se creará un registro oficial de paseadores de perros. Foto: Buenos Aires Ciudad

A su vez, se creará un registro oficial de paseadores de perros. Los trabajadores deberán inscribirse, recibir capacitación específica y contar con una credencial digital que certifique su actividad. La norma también establecerá obligaciones relacionadas con el manejo y control de los animales en la vía pública.

Cementerio para mascotas y más servicios veterinarios

Entre las propuestas más novedosas figura la creación de un cementerio y crematorio para perros y gatos en Chacarita. El espacio incluirá un crematorio, áreas de despedida y memoria, además de sectores destinados al entierro de animales o al resguardo de cenizas, de acuerdo con la disponibilidad existente.

La iniciativa legislativa se complementará con una ampliación de los servicios veterinarios públicos.

Atención clínica básica : móviles veterinarios recorrerán las 15 comunas de la Ciudad , de lunes a sábado, de 09:00 a 13:00. Los turnos deberán solicitarse por intermedio de la web Animales BA .

Castraciones en horario vespertino : el centro fijo de Costanera Sur ofrecerá el servicio de lunes a viernes, de 14:00 a 19:00, con turno previo.

Ecografías: se brindarán en el centro fijo de atención veterinaria de Villa Soldati (Islas Malvinas 100) los lunes, martes, jueves y viernes, de 14:00 a 19:00, con turno y derivación de un veterinario del Gobierno de la Ciudad.

En caso de ser aprobada, la ley convertiría a Buenos Aires en una de las jurisdicciones más avanzadas del país en materia de bienestar animal, al combinar identificación digital, salud pública, movilidad urbana y protección integral de perros y gatos dentro de un mismo marco normativo.