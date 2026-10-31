Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos

Elon Musk pidió que se vote por los republicanos en las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

El multimillonario empresario Elon Musk intervino en la campaña electoral de Estados Unidos con un mensaje dirigido a los votantes republicanos. A través de su cuenta en la red social X, el magnate pidió respaldar a los candidatos de su partido al Senado y advirtió que una eventual victoria de los demócratas en las elecciones presidenciales y legislativas de 2028 podría provocar cambios que, según su interpretación, pondrían en peligro la democracia estadounidense.

En su publicación, Musk planteó que su principal preocupación es un escenario en el que el Partido Demócrata consiga el control simultáneo de la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca. De acuerdo con su pronóstico, esa combinación de poder permitiría avanzar con una serie de reformas institucionales que modificarían el equilibrio político del país.

Elon Musk formó parte de la campaña presidencial de Donald Trump.

Cuáles son las tres medidas que Elon Musk atribuye a los demócratas

En primer lugar, Musk afirmó que el Partido Demócrata buscaría convertir a Washington D.C. y Puerto Rico en nuevos estados de Estados Unidos. Según argumentó, esa iniciativa permitiría sumar bancas en el Senado y conseguir una mayoría legislativa más amplia.

El segundo punto de su advertencia estuvo relacionado con la política migratoria. El magnate aseguró que los demócratas intentarían abrir las fronteras y otorgar estatus legal a las personas que viven en el país sin documentación migratoria, con el objetivo de consolidar una ventaja electoral permanente.

Por último, mencionó una posible ampliación de la Corte Suprema. De acuerdo con su planteo, esa modificación permitiría al partido conseguir una mayoría de jueces afines a sus posiciones y modificar el equilibrio actual del máximo tribunal estadounidense.

A partir de esos tres escenarios, Musk sostuvo que Estados Unidos podría transformarse en un sistema político dominado permanentemente por una sola fuerza. En ese sentido, aseguró que una victoria demócrata de esas características representaría el “fin de la democracia en cualquier sentido significativo de la palabra”.

La cantidad de senadores republicanos que Elon Musk considera necesaria

Después de enumerar los posibles cambios institucionales, el empresario también presentó una cifra concreta como objetivo electoral para evitar ese escenario.

“Todo lo que se necesita para asegurar que esto no ocurra es 51 senadores republicanos en 2029”, escribió Musk en X. De esta manera, vinculó el resultado de las próximas elecciones legislativas con la composición que tendrá el Senado después de los comicios presidenciales de 2028.

El magnate Elon Musk.

También llamó directamente a los ciudadanos a respaldar a los candidatos republicanos que competirán por las bancas de la Cámara Alta en las elecciones de medio término. “Por eso debes votar por senadores republicanos en estas elecciones”, expresó. Finalmente, reforzó su convocatoria con una frase en la que restó importancia a cualquier otro aspecto de la discusión electoral: “Otras razones son irrelevantes en comparación con esta”.

La intervención de Musk se produjo en un contexto de fuerte disputa política en Estados Unidos, con el control del Congreso y las futuras elecciones presidenciales como ejes de la confrontación entre republicanos y demócratas. Sus declaraciones volvieron a poner en primer plano el debate sobre la composición de las instituciones federales, la política migratoria y el funcionamiento del máximo tribunal del país.