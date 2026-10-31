comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso: cómo hacer una tarta fácil y económica

Con pocos ingredientes y en menos de una hora, esta opción es ideal para resolver un almuerzo o una cena sin gastar de más.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Con 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso: cómo hacer una tarta fácil y económica
Con 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso: cómo hacer una tarta fácil y económica Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La tarta de zapallitos es una de esas recetas que nunca fallan cuando hay que improvisar una comida rápida, rica y sin gastar mucho. Con solo 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso cremoso o mozzarella, se puede preparar un plato principal que rinde varias porciones y se adapta a cualquier mesa.

Además de ser económica, esta tarta es muy fácil de hacer y permite aprovechar una de las verduras más versátiles de la cocina. El resultado es un relleno suave y cremoso, que se puede acompañar con una ensalada o servir solo, tanto caliente como fría.

Los ingredientes para preparar la tarta de zapallitos

  • 1 kilo de zapallitos
  • 2 huevos
  • 150 gramos de queso cremoso o mozzarella
  • 1 cebolla mediana
  • 1 tapa de masa para tarta
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • 2 cucharadas de pan rallado (opcional, para absorber humedad)
Zapallitos. Foto: Unsplash.

El paso a paso para una tarta de zapallitos perfecta

El primer paso es lavar los zapallitos y cortarlos en cubos pequeños. Luego, picar la cebolla y saltearla en una sartén con el aceite hasta que quede transparente. Se agregan los zapallitos y se cocinan a fuego medio hasta que estén tiernos y hayan perdido la mayor parte de su líquido.

Es importante escurrir bien los zapallitos una vez cocidos, ya que suelen largar mucha agua y eso puede afectar la textura de la tarta. Dejalos enfriar unos minutos antes de mezclarlos con el resto de los ingredientes.

Contenido Recomendado

Con 3 claras, 180 gramos de azúcar y un poco de chocolate:la receta para hacer Fantasmas de merengue para comer en Halloween

Fantasmas de merengue para comer este Halloween

Agustín Balbi, chef argentino con estrella Michelin en Hong Kong:“En Asia se extraña lo que uno en Argentina da por sentado”

De Ramos Mejía a la alta cocina internacional, el cocinero construyó una carrera en Japón y Hong Kong sin perder el vínculo con sus raíces.

En un bol, batí los huevos y sumá los zapallitos y la cebolla. Incorporá el queso cortado en cubitos y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Si notás que la mezcla está muy húmeda, agregá el pan rallado para absorber el exceso de líquido.

Cómo armar y cocinar la tarta de zapallitos

Colocá la tapa de masa en una tartera aceitada y distribuí el relleno de manera pareja. Llevá la tarta al horno precalentado a 180 °C y cociná entre 30 y 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la masa bien cocida.

Antes de cortarla, conviene dejarla reposar unos minutos para que el relleno tome consistencia y las porciones salgan prolijas. Esta tarta se puede servir caliente, tibia o fría, lo que la convierte en una opción práctica para preparar con anticipación y resolver varias comidas.

RecetaCocinaEvergreen
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cesar Dasilva, entrenador personal:“Con las papas, el tomate o el repollo, el corte determina cuánta superficie queda expuesta al calor, cuánto líquido se libera y cómo se siente cada bocado”

    Cesar Dasilva, entrenador personal: “Con las papas, el tomate o el repollo, el corte determina cuánta superficie queda expuesta al calor, cuánto líquido se libera y cómo se siente cada bocado”

  2. Con 750 gramos de harina, 4 yemas y 2 cucharadas de anís:la receta para hacer un buen rosquete santiagueño casero

    Con 750 gramos de harina, 4 yemas y 2 cucharadas de anís: la receta para hacer un buen rosquete santiagueño casero

  3. Esta vez los cocineros coinciden:“Para que la salsa de tomate tenga más sabor, no agregues más sal, sino media cucharadita de orégano seco”

    Esta vez los cocineros coinciden: “Para que la salsa de tomate tenga más sabor, no agregues más sal, sino media cucharadita de orégano seco”

  4. David Geli, chef especialista en tortillas de papa:“Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara”

    David Geli, chef especialista en tortillas de papa: “Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara”

  5. La tortilla no es solo española:el paso a paso para hacer frico friulano, la versión italiana

    La tortilla no es solo española: el paso a paso para hacer frico friulano, la versión italiana
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kicillof les dijo a los intendentes que está listo para una PASO con Cristina Kirchner o Massa:“Compitamos, sin candidatos definidos a dedo”

Axel Kicillof en un atril dando un discurso político.

Javier Milei inaugura una iglesia evangélica en Neuquén a ocho días de la visita del papa León XIV

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

C-130 Hércules:cómo funcionan estos gigantes de la aviación militar capaces de lanzar más de 11.000 litros de agua en segundos para combatir incendios

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos