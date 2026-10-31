Si tenés bolas de Navidad viejas, no las tires: con un poco de purpurina, pueden tener una nueva vida y decorar el arbolito navideño sin gastar de más

Bolas en el arbolito navideño. Foto: Unsplash

Las bolas de Navidad viejas que perdieron color, tienen marcas o dejaron de combinar con la decoración pueden reutilizarse para adornar el arbolito navideño sin necesidad de comprar un juego nuevo. Con una capa fina de pegamento y un poco de purpurina es posible cambiar su aspecto en casa antes de las fiestas.

La técnica sirve especialmente para esferas de plástico y permite elegir entre una cobertura completa o pequeños detalles brillantes.

Cómo renovar las bolas de Navidad viejas con purpurina

El método consiste en colocar cola blanca sobre la superficie limpia y espolvorear purpurina/brillantina mientras el adhesivo todavía está húmedo. Esta técnica sirve para recuperar adornos antiguos, por lo que se aconseja elegir un brillo similar al color original de la bola, lo que ayuda a disimular las zonas que no queden totalmente cubiertas.

También es posible crear rayas, lunares o una franja brillante en lugar de cubrir toda la esfera. Para lograr bordes definidos, se puede delimitar la parte que recibirá el pegamento con cinta de papel y retirarla cuidadosamente antes de que se endurezca.

Bolas en el arbolito navideño. Foto: Unsplash

Qué materiales se necesitan y cuál es el paso a paso

Para esta manualidad navideña se necesitan pocos elementos, muchos de los cuales pueden encontrarse en casa:

Bolas navideñas viejas.

Cola blanca o adhesivo para manualidades apto para la superficie.

Purpurina del color elegido.

Un pincel pequeño.

Papel usado o una bandeja.

Cintas o hilos para colgar los adornos.

El primer paso es limpiar cada bola con un paño seco o apenas húmedo y dejarla secar por completo. También conviene revisar los ganchos y descartar los adornos de vidrio rotos o con fisuras.

Después, aplicar el pegamento en una capa fina y uniforme, cubrir esa zona con purpurina y girar suavemente el adorno para distribuirla sin tocar la parte húmeda.

El trabajo debe hacerse sobre una bandeja o una hoja de papel doblada para recuperar la purpurina sobrante y volver a utilizarla. Una vez cubierta la superficie, dejar secar la bola sin apoyar el sector decorado; el tiempo dependerá del adhesivo utilizado y deben respetarse las indicaciones del envase.

Bolas en el arbolito navideño. Foto: Unsplash

Cómo evitar que se desprenda la purpurina y conservar los adornos

Cuando el pegamento esté seco, retirar delicadamente las partículas sueltas y comprobar si hay partes que necesitan un retoque. Para mejorar la fijación se puede utilizar un sellador transparente compatible con el material de la esfera, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Hay un detalle adicional al momento de limpiar: la purpurina plástica convencional puede estar compuesta por microplásticos, según explica la Comisión Europea. Por eso conviene juntar los restos en seco, evitar que terminen en el desagüe y considerar alternativas sin partículas plásticas sueltas.

Antes de guardarlas hasta la próxima Navidad, las bolas deben estar completamente secas y separadas con papel para reducir los roces. De esta manera, los mismos adornos podrán volver al arbolito con una apariencia renovada, sin necesidad de reemplazar toda la decoración cada año.