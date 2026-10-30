Entrar a una casa por una puerta y salir por otra: la antigua superstición que lo considera de mala suerte

Según esta superstición, una persona debe abandonar una vivienda por la misma puerta que utilizó para entrar. Foto: Google Gemini.

Entrar a una casa por la puerta principal y retirarse por una salida diferente puede parecer un gesto cotidiano. Sin embargo, una antigua superstición sostiene que abandonar una vivienda por una puerta distinta de la utilizada para ingresar atrae mala suerte. La creencia aparece en testimonios conservados por universidades estadounidenses y archivos históricos de Irlanda. Aunque no existen pruebas de sus supuestas consecuencias, los registros permiten conocer cómo fue transmitida y qué significados recibió.

Por qué se cree que salir por otra puerta trae mala suerte

Según esta superstición, una persona debe abandonar una vivienda por la misma puerta que utilizó para entrar. Algunas versiones advierten que incumplir esta costumbre podría provocar acontecimientos desafortunados durante el resto del día.

Una antigua superstición sostiene que abandonar una vivienda por una puerta distinta de la utilizada para ingresar atrae mala suerte. Foto: Google Gemini.

El archivo James T. Callow de la Universidad de Detroit Mercy conserva un testimonio recogido el 25 de octubre de 1968 en Detroit, Michigan. El registro señala que quien salga de una casa por una puerta diferente tendrá mala suerte durante el resto de esa jornada.

Otro testimonio, fechado el 22 de septiembre de 1970, relata que una abuela se aseguraba de que las personas respetaran esta costumbre cuando visitaban su hogar.

La tradición también aparece en los archivos digitales de folklore de la Universidad del Sur de California. En una entrevista del 14 de marzo de 2017, una mujer de ascendencia italiana residente en Nueva York explicó que había aprendido esta creencia de una amiga.

Qué significa salir de una casa por la misma puerta por la que se entró

Más allá del temor a la mala suerte, algunas versiones atribuyen a esta costumbre un significado simbólico relacionado con el cierre de una visita .

supersticiones transmitidas en familias de origen griego . El archivo de folklore de Dartmouth College incluye testimonios publicados en noviembre de 2017 sobre

Según la interpretación cultural registrada en ese trabajo, salir por la misma puerta simboliza el cierre adecuado de una reunión o una comida . Utilizar otra salida representaría dejar el encuentro inconcluso .

El documento también vincula el incumplimiento de la tradición con posibles dificultades en acuerdos comerciales, propuestas matrimoniales u otras situaciones personales. Estas asociaciones forman parte de las creencias recogidas y carecen de evidencia científica.

Una superstición que también aparece en Irlanda y tiene versiones contradictorias

La National Folklore Collection de University College Dublin conserva un relato de la isla irlandesa de Inishbofin. Una persona cuenta que, cuando intentaba abandonar una vivienda por otra salida, la dueña de casa la detuvo y le pidió utilizar la misma puerta por la que había ingresado.

Qué significa salir de una casa por la misma puerta por la que se entró. Foto: Google Gemini.

Otro registro histórico de Limerick sostiene que un visitante debe retirarse por la puerta de entrada para evitar atraer mala suerte a los habitantes de la vivienda.

Sin embargo, no todas las versiones coinciden. El archivo de Detroit Mercy conserva un testimonio registrado en Nashville, Tennessee, el 8 de mayo de 1972, que sostiene exactamente lo contrario: salir por la misma puerta por la que se entró traería mala suerte.

Estas diferencias muestran cómo una creencia popular puede adoptar significados opuestos según el lugar y las personas que la transmiten. Los documentos confirman su existencia histórica, aunque no permiten establecer un origen único ni determinar cuántas personas mantienen actualmente esta costumbre.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.