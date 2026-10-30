comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Entrar a una casa por una puerta y salir por otra: la antigua superstición que lo considera de mala suerte

Archivos universitarios de Estados Unidos y una colección histórica de Irlanda conservan testimonios sobre esta creencia y sus diferentes significados.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Dos personas en un living de una casa.
Según esta superstición, una persona debe abandonar una vivienda por la misma puerta que utilizó para entrar. Foto: Google Gemini.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Entrar a una casa por la puerta principal y retirarse por una salida diferente puede parecer un gesto cotidiano. Sin embargo, una antigua superstición sostiene que abandonar una vivienda por una puerta distinta de la utilizada para ingresar atrae mala suerte. La creencia aparece en testimonios conservados por universidades estadounidenses y archivos históricos de Irlanda. Aunque no existen pruebas de sus supuestas consecuencias, los registros permiten conocer cómo fue transmitida y qué significados recibió.

Por qué se cree que salir por otra puerta trae mala suerte

Según esta superstición, una persona debe abandonar una vivienda por la misma puerta que utilizó para entrar. Algunas versiones advierten que incumplir esta costumbre podría provocar acontecimientos desafortunados durante el resto del día.

Una mujer sale por una puerta de una casa.
Una antigua superstición sostiene que abandonar una vivienda por una puerta distinta de la utilizada para ingresar atrae mala suerte. Foto: Google Gemini.

El archivo James T. Callow de la Universidad de Detroit Mercy conserva un testimonio recogido el 25 de octubre de 1968 en Detroit, Michigan. El registro señala que quien salga de una casa por una puerta diferente tendrá mala suerte durante el resto de esa jornada.

Otro testimonio, fechado el 22 de septiembre de 1970, relata que una abuela se aseguraba de que las personas respetaran esta costumbre cuando visitaban su hogar.

Contenido Recomendado

Con un globo y papel de seda:el fantasma flotante ideal para decorar en Halloween

Cómo hacer una decoración de Halloween económica con un globo y papel

Rociar vinagre en la bacha de la cocina en 2026:cómo usarlo correctamente para dejarla impecable por más tiempo

Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina

La tradición también aparece en los archivos digitales de folklore de la Universidad del Sur de California. En una entrevista del 14 de marzo de 2017, una mujer de ascendencia italiana residente en Nueva York explicó que había aprendido esta creencia de una amiga.

Qué significa salir de una casa por la misma puerta por la que se entró

  • Más allá del temor a la mala suerte, algunas versiones atribuyen a esta costumbre un significado simbólico relacionado con el cierre de una visita.
  • El archivo de folklore de Dartmouth College incluye testimonios publicados en noviembre de 2017 sobre supersticiones transmitidas en familias de origen griego.
  • Según la interpretación cultural registrada en ese trabajo, salir por la misma puerta simboliza el cierre adecuado de una reunión o una comida. Utilizar otra salida representaría dejar el encuentro inconcluso.
  • El documento también vincula el incumplimiento de la tradición con posibles dificultades en acuerdos comerciales, propuestas matrimoniales u otras situaciones personales. Estas asociaciones forman parte de las creencias recogidas y carecen de evidencia científica.

Una superstición que también aparece en Irlanda y tiene versiones contradictorias

La National Folklore Collection de University College Dublin conserva un relato de la isla irlandesa de Inishbofin. Una persona cuenta que, cuando intentaba abandonar una vivienda por otra salida, la dueña de casa la detuvo y le pidió utilizar la misma puerta por la que había ingresado.

Una persona abre una puerta.
Qué significa salir de una casa por la misma puerta por la que se entró. Foto: Google Gemini.

Otro registro histórico de Limerick sostiene que un visitante debe retirarse por la puerta de entrada para evitar atraer mala suerte a los habitantes de la vivienda.

Sin embargo, no todas las versiones coinciden. El archivo de Detroit Mercy conserva un testimonio registrado en Nashville, Tennessee, el 8 de mayo de 1972, que sostiene exactamente lo contrario: salir por la misma puerta por la que se entró traería mala suerte.

Estas diferencias muestran cómo una creencia popular puede adoptar significados opuestos según el lugar y las personas que la transmiten. Los documentos confirman su existencia histórica, aunque no permiten establecer un origen único ni determinar cuántas personas mantienen actualmente esta costumbre.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

TendenciaEstados UnidosIrlanda
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

Renunció César Oscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación

Ranking de municipios del Conurbano:Ezeiza fue el distrito que más creció y mejoró sus indicadores de gestión

Martín Menem reveló si Milei y Bullrich competirán dentro de La Libertad Avanza en las elecciones de 2027:“El único candidato es...”

Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

Economía

El riesgo país volvió a superar la barrera de los 700 puntos y acumula una suba del 28% en octubre 2026

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Aumentan la luz y el gas en noviembre:cuánto subirán las tarifas y quiénes conservarán los descuentos

Alerta entre los usuarios de Binance en Argentina:qué pasó con el hackeo y cómo proteger las criptomonedas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en noviembre 2026 después del descuento de PAMI

Política

Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

Lula Da Silva y Javier Milei

El papa León XIV votó por correo electrónico en las elecciones de medio término de EE.UU.

El ministro de Transportes de España reconoció reiteradas fallas en el sistema de seguridad de trenes durante el 2026:“Es algo habitual”

La huida de Flávio Bolsonaro:nuevos detalles de un plan que nació antes del balotaje y en el que intervinieron Argentina y EE.UU.