Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado: el lugar sacado de un cuento antiguo que eligieron para la celebración

Lali Espósito Foto: Captura

Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente darán el siguiente paso en su relación y, luego de meses de expectativa, se casarán este sábado 31 de octubre en una celebración íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos.

La confirmación llegó a través de un móvil de LAM, donde el periodista Fede Flowers mostró parte de los preparativos y reveló detalles del lugar elegido por la novia para celebrar su matrimonio. Según trascendió, será en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio de San Telmo que fue adaptada para realizar eventos y bodas. La ceremonia, además, estará a cargo de Claudia Villafañe y tendrá un tono minimalista y poco ostentoso, fiel al estilo de la artista.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram.

La fecha del casamiento tampoco sería una elección casual. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, Lali y Pedro decidieron celebrar su unión el 31 de octubre porque fue durante una fiesta de Halloween cuando se conocieron.

La historia de amor comenzó a generar rumores hacia fines de 2023, a partir de algunos intercambios en redes sociales y una cena que compartieron en Palermo. Tras meses de especulación, Lali confirmó públicamente la relación con Rosemblat a través de una publicación en su cuenta de Instagram junto a él en las playas de Uruguay. Dos veranos más tarde, el 14 de enero de 2026, ambos anunciaron su compromiso a través de una publicación conjunta en Instagram, con imágenes de un viaje a Río de Janeiro.

Cómo es la casona de San Telmo que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat para casarse

El lugar elegido se llama Casa Carlos, ubicado en el barrio de San Telmo y su particularidad, es que se trata de una casa antigua que conserva características de la arquitectura tradicional de Buenos Aires y que combina la elegancia de lo retro con una gran vegetación.

Los espacios exteriores, las galerías y el parque interior crean una especie de oasis urbano en medio de la ciudad, lejos de la estética de los salones de fiestas convencionales.

Casa Carlos, la casona de San Telmo donde se casará Lali Foto: Instagram @Casacarlos_santelmo

La propiedad conserva materiales originales, como pisos y persianas antiguas, y suma detalles de diseño e iluminación que acompañan su ambientación. La propuesta combina el estilo histórico del inmueble con espacios preparados para celebraciones sociales.

Para que el casamiento pueda llevarse con normalidad, Flowers comentó que toda la cuadra estará delimitada para poder organizar el acceso de los invitados y evitar que la prensa o los curiosos se acerquen a saludar a los novios.

Casa Carlos, la casona de San Telmo donde se casará Lali Foto: Instagram @Casacarlos_santelmo

Qué dijo Lali sobre su vestido de novia y la celebración

Aunque la pareja evitó compartir demasiados detalles sobre la boda, Lali sí adelantó algunas cuestiones sobre el estilo que tendrá el festejo. Durante una entrevista con el medio mexicano Frontera, en los Premios Billboard de la Música Latina, la artista descartó utilizar un vestido de novia tradicional con una cola extensa.

Lali anunció que se casa con Pedro Rosemblat. Foto: Instagram @lali

“A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, explicó. También dejó en claro que no busca una celebración multitudinaria, sino un encuentro íntimo para compartir con las personas más importantes de sus vidas.

“Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, expresó. Sin embargo, sí adelantó que la fecha la tiene muy movilizada, ya que vendrá su familia de Tucumán especialmente para la celebración.