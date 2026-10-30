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El árbol sudamericano con flores amarillas que resiste a la sequía, da frutos comestibles, y se utiliza para dulces y arropes

Se trata de una especie nativa que soporta las temperaturas más extremas y aún así sorprende con su floración.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo cuidar un árbol de chañar
Cómo cuidar un árbol de chañar Foto: Pinterest
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En los paisajes de Sudamérica, crece un árbol que reúne características poco habituales, ya que puede desarrollarse en climas secos, tolera condiciones climáticas muy exigentes y hasta produce frutos que forman parte de la gastronomía regional. Sin embargo, su gran particularidad radica en su floración, que se abre a pesar de las adversidades.

Se trata del chañar (Geoffroea decorticans, su nombre científico), una especie de la familia de las Fabáceas que puede alcanzar entre 6 y 8 metros de altura. En primavera se cubre de pequeñas flores amarillas que atraen a las abejas y otros polinizadores. Después de la floración aparecen sus frutos comestibles, utilizados tradicionalmente para preparar dulces, jarabes y arropes.

Cómo cuidar un árbol de chañar
Cómo cuidar un árbol de chañar Foto: Pinterest

Flores amarillas y resistencia a la sequía: la increíble adaptación de este árbol sudamericano

Una de las principales características de este exótico árbol es la capacidad que tiene de sobrevivir en ambientes áridos y semiáridos. Donde otras especies mueren o tienen que luchar para desarrollarse, el chañar puede llegar a crecer varios metros.

Necesita poca agua, tolera las altas temperaturas y puede soportar condiciones climáticas extremas, incluso con importantes diferencias térmicas entre el día y la noche.

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Su adaptación también se refleja en su estructura. Tiene ramas tortuosas y espinosas, hojas caducas y una corteza grisácea que se desprende en láminas. Al hacerlo, deja visible una superficie interna de color verde intenso, un rasgo muy particular de esta especie.

Durante la primavera, la gran protagonista es su floración abundante con pequeñas flores amarillas. Además de aportar color al paisaje, funcionan como fuente de alimento para distintos polinizadores, especialmente las abejas.

Cómo cuidar un árbol de chañar
Cómo cuidar un árbol de chañar Foto: Pinterest

Frutos comestibles del chañar: cómo se cosechan y qué sabor tienen

Después de la floración, el chañar desarrolla frutos carnosos y comestibles que maduran principalmente entre noviembre y diciembre. Son de forma ovalada o globosa y adquieren tonalidades amarillentas, anaranjadas y pardas a medida que avanzan en su maduración.

Su pulpa es dulce, pastosa y de textura algo fibrosa. Por su contenido natural de azúcares, se utiliza desde hace generaciones en distintas preparaciones de la gastronomía regional.

Para aprovecharlos, es necesario saber que se recolectan una vez que se encuentren maduros, tanto desde las ramas de los árboles hasta en el suelo cuado caen, siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones.

También se utilizan para preparar dulces y bebidas regionales, como la aloja y la añapa. En algunas comunidades, además, las semillas forman parte de preparaciones alimentarias tradicionales.

Cómo cuidar un árbol de chañar
Cómo cuidar un árbol de chañar Foto: Pinterest

Guía de cultivo: cómo germinar y plantar Geoffroea decorticans

El chañar se reproduce principalmente mediante semillas, aunque también puede multiplicarse a través de sus raíces, que tienen la capacidad de generar nuevos brotes. Para cultivarlo, conviene elegir un espacio exterior con buena exposición solar y suficiente superficie para que desarrolle sus raíces y su copa.

Para comenzar la germinación, se pueden seguir estos pasos:

  • Recolectar los frutos: elegir ejemplares maduros, sanos y sin señales de daños o mordeduras.
  • Limpiar las semillas: retirar la pulpa que queda adherida al carozo y dejarlo limpio.
  • Realizar un tratamiento previo: una técnica de propagación consiste en colocar las semillas en agua caliente, a unos 80 °C, durante 10 a 15 minutos. Este procedimiento ayuda a facilitar la germinación.
  • Preparar el sustrato: utilizar un medio húmedo y bien drenado, que puede combinar tierra con arena para evitar la acumulación de agua.
  • Sembrar: colocar las semillas a una profundidad aproximada de 2,5 a 3 centímetros y cubrirlas suavemente.
  • Mantener la humedad: conservar el sustrato húmedo durante la germinación, sin encharcarlo.

En condiciones adecuadas, la emergencia de las plántulas puede producirse entre los 40 y 50 días posteriores a la siembra.

Una vez que comienza a crecer, necesita una ubicación soleada y riegos moderados. Es importante evitar los terrenos bajos, pesados o con exceso de humedad, ya que no tolera bien el encharcamiento. Por el contrario, se adapta especialmente bien a los suelos secos y a los espacios donde otras especies tienen dificultades para prosperar.

Árbol chañar. Foto: Wikipedia.
Árbol chañar. Foto: Wikipedia.

Distribución geográfica del chañar en Sudamérica y su presencia en la Selva Paranaense

El árbol de chañar es una especie autóctona de Sudamérica y suele encontrarse en distintas regiones de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. En el territorio argentino tiene una distribución extensa, desde las provincias del norte hasta sectores de la Patagonia.

Su presencia está especialmente asociada a ambientes secos y semiáridos, como el Espinal, el Monte y el Chaco Seco. También puede crecer en terrenos arenosos y zonas con precipitaciones escasas, donde forma agrupaciones de ejemplares que pueden expandirse mediante sus raíces.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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