Un especialista en comportamiento canino explica por qué algunos perros se alejan cuando los querés abrazar

Un especialista en comportamiento canino explica por qué algunos perros se alejan cuando los abrazan Foto: Gemini

Abrazar a un perro suele ser una forma de demostrar afecto, pero no todos los animales disfrutan de ese contacto. Muchos pueden quedarse quietos, girar la cabeza o incluso intentar apartarse cuando una persona los rodea con los brazos. Según especialistas en comportamiento canino, estas reacciones suelen ser señales claras de incomodidad.

La diferencia radica en la manera en que los perros se comunican. A diferencia de las personas, los abrazos no forman parte de su lenguaje habitual de afecto y, en muchos casos, pueden interpretarlos como una restricción de movimiento. La guía de lenguaje corporal canino del Hospital Veterinario Ryan de la Universidad de Pensilvania advierte que girar la cabeza durante un abrazo puede ser un indicio de malestar.

Las señales que indican que un perro no quiere un abrazo

Entre las primeras señales de incomodidad, los especialistas destacan que el animal intente apartar la cabeza o el cuerpo. También puede evitar la mirada, echar las orejas hacia atrás, lamerse el hocico o bostezar sin motivo aparente. Otras conductas a observar incluyen quedarse rígido, bajar la cola o tratar de escapar del contacto.

La Best Friends Animal Society señala que estas actitudes pueden ser signos de estrés o de búsqueda de distancia. Sin embargo, no siempre significan lo mismo por separado: es fundamental observar el conjunto del cuerpo y el contexto en el que aparecen.

Adiestramiento, perros, animales. Foto: Freepik.

Si la persona insiste en abrazar al perro a pesar de que este intenta alejarse, la situación puede empeorar. Cuando el animal se siente acorralado y no puede retirarse, puede pasar de señales sutiles de incomodidad a otras más intensas, como gruñir o intentar morder. Por eso, los especialistas recomiendan no retar al perro por mostrar estas advertencias, sino interrumpir el contacto y darle espacio.

Cómo demostrarle cariño a un perro sin hacerlo sentir incómodo

Cómo demostrarle cariño a un perro sin hacerlo sentir incómodo

Existen distintas maneras de demostrarle afecto a un perro sin necesidad de abrazarlo. Las caricias suaves en las zonas donde disfruta el contacto, los juegos y los paseos compartidos son alternativas que pueden fortalecer el vínculo con su dueño. Para saber si se siente cómodo, conviene observar su lenguaje corporal: si se acerca por iniciativa propia, busca contacto o mantiene una postura relajada, son señales positivas.

Por el contrario, hay señales claras que pueden indicar que un perro se siente incómodo o estresado. Entre ellas se encuentran girar la cabeza para evitar el contacto, lamerse repetidamente los labios, bostezar sin tener sueño, llevar las orejas hacia atrás, mostrar la parte blanca de los ojos, quedarse completamente inmóvil o intentar alejarse. Si además gruñe, enseña los dientes o muestra rigidez corporal, es fundamental interrumpir la interacción y darle espacio.

Cada perro tiene su propia personalidad y una tolerancia diferente al contacto físico. Mientras algunos aceptan los abrazos de personas conocidas, otros pueden sentirse amenazados cuando se limita su movimiento. Por eso, reconocer estas señales, respetar sus límites y permitir que se acerque por iniciativa propia ayuda a construir una relación de confianza y favorece su bienestar.