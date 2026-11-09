En 1948 llegó a la Argentina tras escapar del nazismo: creó el famoso Cabsha en un garaje y murió el día que vendieron su empresa. Foto: Imagen generado con IA (ChatGPT)

El Cabsha es una de las golosinas más emblemáticas de la Argentina, pero detrás de su combinación de chocolate y dulce de leche se esconde una historia marcada por la guerra, la inmigración y una tragedia familiar.

Su creador, Abracha Benski, escapó de la persecución nazi, llegó al país en 1948 y comenzó a fabricar chocolates en un garaje de Buenos Aires. Décadas después, cuando su empresa atravesaba dificultades económicas, murió mientras se concretaba la venta de la marca que había construido.

Quién fue Abracha Benski, el inmigrante que escapó del nazismo y creó Cabsha

Abracha Benski nació en el territorio de la actual Ucrania y pasó buena parte de su juventud atravesando distintos países. Su vida estuvo condicionada por los conflictos europeos y el avance del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En Rumania, donde residió durante un tiempo, participó en la organización de una huida por barco para escapar de la persecución.

Abracha Benski nació en el territorio de la actual Ucrania y durante su vida atravesó distintos países. Foto: Facebook Tiempo Pergamino

Su recorrido también lo llevó al Líbano, donde adquirió experiencia en la fabricación de chocolates. Sin embargo, su destino definitivo sería la Argentina. En 1948 desembarcó en Buenos Aires junto con su familia, dispuesto a comenzar una nueva vida después de años de incertidumbre y desplazamientos.

Según reconstruyó LA NACION, a partir del testimonio de su hija Dadi Benski, el inmigrante encontró en el dulce de leche un ingrediente que transformaría su futuro. Su experiencia como chocolatero y el descubrimiento de este producto típicamente argentino dieron origen a una combinación que terminaría conquistando generaciones.

Cómo nació Cabsha: de un garaje de Belgrano a los kioscos de toda la Argentina

Los primeros chocolates se elaboraban artesanalmente en un garaje del barrio porteño de Belgrano. Allí, Benski comenzó a experimentar con una receta que reunía una cobertura de chocolate y un relleno de dulce de leche, dos ingredientes que pronto se convertirían en la identidad del bocadito.

Los primeros bocaditos Cabsha se elaboraban artesanalmente en un garaje del barrio porteño de Belgrano. Foto: Mayorista Segurola

El emprendimiento involucraba a toda la familia. Su esposa y sus hijas colaboraban en distintas tareas, especialmente en el envoltorio y etiquetado de las golosinas. Cada unidad requería trabajo manual y una dedicación que contrastaba con la producción industrial que alcanzaría la empresa años después.

El nombre también tenía una historia particular. De acuerdo con los recuerdos familiares, Benski buscaba una palabra que transmitiera afecto y estuviera relacionada con una expresión de amor. Así surgió Cabsha, una denominación que terminaría convirtiéndose en una reconocida marca en los kioscos argentinos durante la segunda mitad del siglo XX.

La historia desconocida del envoltorio de Cabsha y su expansión comercial

Uno de los elementos más característicos del producto era su envoltorio, que incluía la figura de una mujer vinculada al trabajo rural. Según explicó su hija, la imagen representaba a una campesina rusa que transportaba recipientes con leche, una elección relacionada con los recuerdos y las convicciones personales de Benski.

El envoltorio del bocadito Cabsha incluía la figura de una mujer vinculada al trabajo rural con recipientos de leche. Foto: Bomboneria Royal

La promoción también tenía características singulares. Durante los primeros años, la empresa recurrió a mujeres vestidas como el personaje del envoltorio para ofrecer chocolates en las playas. Aquellas campañas formaron parte de una estrategia comercial que ayudó a instalar la golosina entre los consumidores.

Con el paso del tiempo, Cabsha dejó atrás su origen artesanal y se transformó en una empresa de mayor escala. Su popularidad creció gracias a una receta que combinaba ingredientes familiares para el público argentino y una presentación fácilmente reconocible. Sin embargo, el crecimiento no impediría que llegaran las dificultades financieras.

La crisis económica, la venta de Cabsha en 1984 y el trágico final de su fundador

Durante los primeros años de la década de 1980, la situación económica argentina afectó gravemente a numerosas empresas. Cabsha tampoco quedó al margen: las obligaciones financieras, particularmente las vinculadas con deudas en dólares, complicaron la continuidad del negocio familiar.

Con el paso del tiempo, Cabsha dejó atrás su origen artesanal y se transformó en una empresa de mayor escala. Foto: Instagram arcorcenterba

Finalmente, en septiembre de 1984, la familia avanzó con la venta de la compañía. Pero aquel momento quedó marcado por una tragedia: Abracha Benski murió mientras se concretaba la operación, según el relato de sus descendientes. El hombre que había sobrevivido a la guerra y construido una emblemática marca no llegó a presenciar una nueva etapa de su creación.

Sin embargo, su legado continuó vigente. En 2006, su hija Dadi y su nieta Federica Marinucci fundaron Vasalissa, un emprendimiento dedicado a la chocolatería. Así, el oficio que Benski había desarrollado durante sus años de exilio volvió a ocupar un lugar central en la familia, mientras Cabsha permaneció en la memoria de generaciones de argentinos.