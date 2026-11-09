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Las mesas ratonas rectangulares pasaron de moda: la tendencia para 2027 que transforma el living

Hay nuevos diseños que ganan terreno en la decoración. La madera natural, la piedra y los tonos cálidos acompañan el cambio.

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Las mesas ratonas rectangulares pasaron de moda: la tendencia para 2027 que transforma el living.
Las mesas ratonas rectangulares pasaron de moda: la tendencia para 2027 que transforma el living. Foto: Foto: Gemini
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Durante años, las mesas ratonas rectangulares fueron el estándar en los livings argentinos. Su superficie amplia y líneas simples las hicieron prácticas, pero las tendencias de interiorismo para 2027 empezaron a cambiar el panorama: ahora, los diseños de formas curvas, siluetas irregulares y aspecto escultórico ganaron espacio y transformaron el ambiente.

La propuesta apunta a romper con las líneas rígidas y sumar muebles que también funcionen como elementos decorativos. En lugar de la estructura tradicional, aparecen modelos redondos, ovalados y asimétricos, con curvas suaves que aportan movimiento y hacen que el living se vea menos estructurado.

Los estilos y materiales que marcarán la diferencia en 2027

Una de las tendencias más fuertes es el organic modern, que combina materiales naturales, tonos cálidos y formas inspiradas en la naturaleza. Esta estética seguirá creciendo durante 2027 y tendrá como protagonistas a los muebles curvos y las mesas ratonas redondas.

La nueva tendencia apuesta por mesas ratonas con distintas formas y texturas.
La nueva tendencia apuesta por mesas ratonas con distintas formas y texturas. Foto: Foto: Gemini

También se destacaron las mesas escultóricas, con bases originales, superficies irregulares y materiales texturados. El objetivo es que el mueble no sea solo un lugar para apoyar objetos, sino que aporte personalidad y se convierta en una pieza decorativa.

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Entre las alternativas más elegidas figuran:

  • Mesas redondas: suavizan las líneas del ambiente y permiten una distribución más fluida.
  • Mesas ovaladas: mantienen una superficie amplia, pero reemplazan las esquinas por bordes curvos.
  • Mesas de formas orgánicas: tienen contornos irregulares que recuerdan a elementos naturales.
  • Mesas escultóricas: se destacan por sus bases originales y diseños que funcionan como piezas de arte.

Los colores y combinaciones que acompañan la tendencia

La madera de tonos naturales, la piedra, el vidrio y los acabados texturados son algunos de los materiales que acompañan esta búsqueda. La combinación de superficies permite generar contraste: por ejemplo, una tapa de piedra con base de madera o una superficie de vidrio sostenida por estructura metálica.

En cuanto a los colores, los tonos tierra, arena, beige y marrón ayudan a crear ambientes cálidos y fáciles de combinar. También se pueden sumar piezas más oscuras para generar contraste con sillones claros y paredes neutras.

Cómo elegir la mesa ratona ideal para renovar el living

Antes de decidir el modelo, conviene tener en cuenta el tamaño del ambiente y la distancia entre los sillones. Una mesa demasiado grande puede dificultar el paso, mientras que una pieza muy pequeña puede resultar poco práctica para el uso cotidiano.

En un living reducido, una mesa redonda u ovalada puede ayudar a suavizar la circulación y evitar esquinas pronunciadas. En espacios amplios, en cambio, se puede optar por una pieza escultórica o combinar dos mesas de distintas alturas y tamaños para sumar movimiento y personalidad.

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