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El truco infalible del vaso con vinagre y papel film para eliminar las mosquitas de fruta en la cocina

Con la llegada del calor, estos pequeños insectos suelen posarse en los restos de comida y generar suciedad. Este método casero y económico reemplaza perfectamente los insecticidas.

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Qué hacer para evitar que vuelvan las mosquitas de la fruta
Qué hacer para evitar que vuelvan las mosquitas de la fruta Foto: Gemini IA
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Con la llegada de las altas temperaturas, las mosquitas de la fruta pueden convertirse en una presencia molesta dentro de la cocina, ya que suelen revolotear alrededor de las bananas maduras, las frutas en descomposición y otros alimentos. Y aunque limpiemos la cocina, suelen volver a aparecer.

Sin embargo, hay un método sencillo para reducir su presencia sin recurrir a productos químicos o insecticidas que podrían perjudicar los alimentos o generar intoxicaciones. La clave es colocar vinagre de manzana en un vaso, cubrirlo con papel film y realizar pequeños agujeros en la superficie. Esta combinación se volvió viral debido a que funciona como una trampa casera que atrae a los insectos y dificulta que puedan salir.

Qué hacer para evitar que vuelvan las mosquitas de la fruta
Qué hacer para evitar que vuelvan las mosquitas de la fruta Foto: Gemini IA

Para qué sirve poner un vaso de vinagre envuelto en papel film en la cocina

Este truco sirve para atrapar a las mosquitas de la fruta que se sienten atraídas por los alimentos fermentados. El vinagre de manzana, suele desprender un olor similar al de las frutas maduras o en proceso de descomposición, funcionando entonces como un cebo natural.

El papel film cumple otra función: al cubrir la abertura del vaso y dejar pequeños orificios, permite que los insectos ingresen atraídos por el olor, pero dificulta que encuentren la salida.

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Además, agregar una o dos gotas de detergente al vinagre ayuda a reducir la tensión superficial del líquido. De esta manera, cuando las mosquitas entran en contacto con la mezcla, se hunden con mayor facilidad.

De hecho, la Universidad de Maryland recomienda este tipo de trampa para capturar mosquitas adultas y reducir su cantidad dentro del hogar, sin necesidad de poner en riesgo a la familia con insecticidas.

Paso a paso: cómo preparar la trampa casera con vinagre y papel film

Para hacerla no hace falta comprar productos especiales. Se necesitan cinco elementos fáciles de conseguir:

  • Un vaso o frasco pequeño.
  • Vinagre de manzana.
  • Papel film.
  • Un escarbadientes.
  • Una o dos gotas de detergente.

Paso a paso:

  • Colocar el vinagre: agregar una pequeña cantidad de vinagre de manzana en el fondo del vaso.
  • Sumar detergente: incorporar una o dos gotas y mezclar suavemente.
  • Cubrir el recipiente: estirar el papel film sobre la abertura y ajustarlo bien para que no queden espacios.
  • Hacer pequeños agujeros: perforar el plástico con un escarbadientes para permitir el ingreso de los insectos.
  • Ubicar la trampa: dejar el vaso cerca de los lugares donde suelen aparecer las mosquitas, como la zona de las frutas o el tacho de basura.
Qué hacer para evitar que vuelvan las mosquitas de la fruta
Qué hacer para evitar que vuelvan las mosquitas de la fruta Foto: Gemini IA

Qué hacer para evitar que vuelvan las mosquitas de la fruta

Aunque la trampa puede ayudar a reducir la cantidad de insectos adultos, no elimina por sí sola los focos donde se reproducen. Por eso, es importante acompañar el método con algunos hábitos de limpieza:

  • Guardar las frutas maduras en la heladera.
  • Retirar los restos de comida de las mesadas y superficies.
  • Limpiar con frecuencia el tacho de basura.
  • Enjuagar botellas y latas antes de llevarlas al reciclaje.
  • Evitar dejar alimentos en descomposición dentro de la cocina.
  • Mantener secos los trapos y las esponjas de limpieza.
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