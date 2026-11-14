Santiago, 55 años, esmaltador desde 1991: “Casi nadie sabe que este oficio existe” Foto: Gemini

Hay profesiones que pasan desapercibidas, aunque están presentes en la vida cotidiana. Santiago Allué, de 55 años, es uno de los pocos que domina el oficio de esmaltador en España, una actividad que combina técnica, manipulación manual y temperaturas superiores a los 800 grados. Desde 1991, se dedica a fabricar ollas, cacerolas y paelleras, y asegura que “casi nadie sabe que este oficio existe”.

Allué estudió Química y llegó al rubro casi por casualidad, cuando eligió hacer prácticas en una esmaltería sin conocer demasiado sobre el trabajo. Más de tres décadas después, sigue en una profesión cada vez menos conocida y con poca tradición en el país. “En España se desconoce mucho qué es realmente el esmalte”, explicó en una entrevista. Muchos confunden el proceso con pintura convencional o laca de uñas, aunque son materiales y procedimientos completamente distintos.

El proceso de esmaltado: de la bobina de acero al horno a 800 grados

El trabajo arranca con una bobina de acero especial, que se transforma en el objeto a fabricar. Allué se especializa en paelleras valencianas de distintos tamaños, además de ollas, cacerolas y cazos.

El esmalte se prepara a partir de materias primas que se trituran y mezclan en molinos. Las piezas se sumergen una a una en el material, generalmente por inmersión y de forma manual. “Metemos la pieza dentro del esmalte, una a una”, contó.

Santiago, 55 años, esmaltador desde 1991: “Casi nadie sabe que este oficio existe” Foto: Gemini

Después, los objetos pasan por un secadero para eliminar el agua y finalmente ingresan en un horno que supera los 800 grados. Allí, el recubrimiento se transforma en una capa similar al vidrio. “Desde que el esmaltador coge la pieza hasta que sale del horno puede pasar alrededor de una hora y veinte minutos. Dentro del horno suele estar una media hora”, detalló sobre los tiempos de fabricación.

El esfuerzo físico y la atención detrás de cada pieza

Aunque el procedimiento tiene una parte industrial, no todo está automatizado. Cada pieza requiere una manipulación particular y algunas tareas pueden ser especialmente exigentes desde el punto de vista físico.

Uno de los puestos más duros es el de introducir las piezas en las balsas de esmalte. El trabajador debe levantarlas, sumergirlas, retirarlas y colocarlas en una máquina para escurrir el material sobrante. “Ese puesto es muy duro porque soporta mucho peso, ya que una olla llena de esmalte puede llegar a pesar 20 kilos”, advirtió Allué.

La jornada laboral comienza a las seis de la mañana y termina a las dos de la tarde. El trabajo se organiza en cadena, pero requiere atención constante porque el resultado depende de variables como la densidad del esmalte, la temperatura ambiental y las características de la chapa.

Los salarios y la crisis del sector: cada vez quedan menos empresas

En cuanto a los ingresos, Allué explicó que los trabajadores están encuadrados dentro del convenio del metal y comparten la misma categoría profesional. Un esmaltador puede cobrar alrededor de 2.000 euros mensuales en España, aunque depende de la compañía y el lugar.

El principal problema del sector no pasa solo por las condiciones laborales, sino por la dificultad para mantener la rentabilidad. El consumidor muchas veces no reconoce el trabajo detrás de una pieza esmaltada y termina comparándola con productos de otros materiales.

“El futuro no diría que sea negro porque el producto sea malo; al contrario, el esmalte es muy buen material. La dificultad está en que comercialmente cuesta rentabilizarlo”, sostuvo Allué.

A esto se suma la competencia del acero inoxidable, que está muy instalado en el mercado. En España quedan cada vez menos empresas dedicadas a esta actividad, lo que también reduce las posibilidades de encontrar trabajo dentro del rubro.