Cómo preparar una mousse de dulce de leche: la receta más fácil de hacer con 150 gramos de crema, 3 claras de huevo y 20 gramos de azúcar

Mousse de dulce de leche Foto: Bake and Share

El dulce de leche es uno de los ingredientes más elegidos para preparar postres, ya que permite crear distintas opciones sin demasiadas complicaciones. Entre ellas se encuentra la mousse, una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce, liviano y con una textura aireada. Además de servirse en copas individuales, también funciona como relleno de tortas y bizcochuelos, por lo que ofrece distintas posibilidades a la hora de disfrutarla.

La preparación lleva pocos ingredientes y no requiere técnicas demasiado elaboradas. Con una buena combinación de crema de leche, claras de huevo y dulce de leche, es posible conseguir una consistencia suave y un sabor intenso.

Qué ingredientes se necesitan para hacer mousse de dulce de leche

Para preparar esta receta en casa, se necesitan cinco ingredientes básicos. Las cantidades indicadas permiten obtener varias porciones individuales.

250 gramos de dulce de leche.

150 gramos de crema de leche.

3 claras de huevo.

20 gramos de azúcar.

Chocolate rallado (opcional).

Paso a paso: cómo preparar la mousse de dulce de leche

La elaboración se divide en pocos pasos y uno de los puntos más importantes es integrar los ingredientes con movimientos envolventes para conservar el aire de la preparación.

Batir las claras: colocar las claras de huevo en un recipiente limpio y batir hasta alcanzar el punto nieve. Cuando estén firmes, incorporar el azúcar y continuar batiendo durante aproximadamente dos minutos. Preparar la crema: en otro bol, batir la crema de leche hasta que tome consistencia. Agregar el dulce de leche de manera gradual e integrar con movimientos envolventes para mantener la textura cremosa. Incorporar las claras: sumar las claras batidas a la mezcla anterior en varias tandas. Mezclar suavemente, sin batir, hasta conseguir una preparación homogénea y aireada. Llevar a la heladera: distribuir la mousse en recipientes individuales y refrigerar durante al menos cuatro horas para que tome consistencia. Decorar y servir: antes de llevar a la mesa, terminar con chocolate rallado por encima. También se pueden agregar galletitas trituradas para aportar una textura diferente.

Mousse de dulce de leche Foto: Bake and Share

La mousse de dulce de leche como relleno para tortas

La mousse de dulce de leche también puede convertirse en una excelente opción para rellenar tortas y bizcochuelos. Para lograr una consistencia adecuada, lo ideal es utilizar dulce de leche repostero, que tiene una textura más espesa y permite conseguir un relleno que se mantenga firme entre las capas.

La mousse de dulce de leche puede ser una buena opción para rellenar tortas y bizcochuelos. Foto: Unsplash

Otro consejo es dejar la mousse en la heladera durante toda la noche antes de utilizarla. De esta manera, tendrá mayor cuerpo y será más fácil distribuirla sobre el bizcochuelo. Si se busca una consistencia todavía más firme, se puede incorporar un sobre de gelatina sin sabor previamente hidratada y disuelta en agua.