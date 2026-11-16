María Tavera, experta en decoración: “Mi mayor acierto al reformar la cocina ha sido eliminar la campana extractora convencional”. Foto: Foto: Gemini

La cocina dejó de ser solo un lugar para preparar comidas y se convirtió en el centro de la vida diaria. María Tavera, especialista en decoración, decidió encarar una reforma total con el objetivo de lograr un ambiente estético, cómodo y funcional. Tras varios meses de uso, compartió los siete consejos que cambiaron por completo la experiencia en ese espacio.

Entre las decisiones más destacadas, Tavera aseguró que eliminar la campana extractora convencional fue el mayor acierto.

En su lugar, instaló una placa con extracción incorporada, lo que permite ganar espacio, reducir el “ruido visual” y lograr una imagen mucho más limpia y minimalista. Esta tendencia, cada vez más común en cocinas modernas, facilita la integración del mobiliario y aporta amplitud.

Así son las placas con extracción incorporada. Foto: Foto: Gemini

Iluminación indirecta y enchufes invisibles: detalles que suman

La iluminación fue otro punto clave. Aunque Tavera es fanática de las luces indirectas bajo los muebles altos, la presencia de ventanales le impidió instalar ese tipo de módulos. Como alternativa, colocó un foseado de luz en la parte inferior de los muebles y sumó un aplique auxiliar en la zona de cocción, ideal para las noches.

En cuanto a la practicidad, la experta optó por enchufes invisibles sobre la encimera. Esta solución, más estética y discreta que las tradicionales, facilita el uso diario de pequeños electrodomésticos sin romper la armonía visual.

Electrodomésticos panelados y enchufe en el mueble escobero

Para lograr uniformidad visual, Tavera paneló todos los electrodomésticos. “El resultado es muchísimo más integrado”, afirmó. Esta decisión, fundamental en cocinas de líneas depuradas, aporta continuidad, amplitud y orden.

Otro detalle práctico fue la instalación de un enchufe dentro del mueble escobero. Así, puede cargar la aspiradora sin ocupar espacio exterior ni depender de otros enchufes, una solución sencilla pero muy funcional que repetiría sin dudar.