comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

María Tavera, experta en decoración: “Mi mayor acierto al reformar la cocina ha sido eliminar la campana extractora convencional”

La experta en decoración apostó por una reforma integral y detalló las decisiones que mejoraron la funcionalidad y el diseño de su cocina.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
María Tavera, experta en decoración: “Mi mayor acierto al reformar la cocina ha sido eliminar la campana extractora convencional”.
María Tavera, experta en decoración: “Mi mayor acierto al reformar la cocina ha sido eliminar la campana extractora convencional”. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La cocina dejó de ser solo un lugar para preparar comidas y se convirtió en el centro de la vida diaria. María Tavera, especialista en decoración, decidió encarar una reforma total con el objetivo de lograr un ambiente estético, cómodo y funcional. Tras varios meses de uso, compartió los siete consejos que cambiaron por completo la experiencia en ese espacio.

Entre las decisiones más destacadas, Tavera aseguró que eliminar la campana extractora convencional fue el mayor acierto.

En su lugar, instaló una placa con extracción incorporada, lo que permite ganar espacio, reducir el “ruido visual” y lograr una imagen mucho más limpia y minimalista. Esta tendencia, cada vez más común en cocinas modernas, facilita la integración del mobiliario y aporta amplitud.

Así son las placas con extracción incorporada.
Así son las placas con extracción incorporada. Foto: Foto: Gemini

Iluminación indirecta y enchufes invisibles: detalles que suman

La iluminación fue otro punto clave. Aunque Tavera es fanática de las luces indirectas bajo los muebles altos, la presencia de ventanales le impidió instalar ese tipo de módulos. Como alternativa, colocó un foseado de luz en la parte inferior de los muebles y sumó un aplique auxiliar en la zona de cocción, ideal para las noches.

Contenido Recomendado

Por qué recomiendan frotar medio limón por la canilla de la cocina y qué efecto tiene

Por qué recomiendan frotar medio limón por la canilla de la cocina y qué efecto tiene.

Jordi Cruz, chef de España:“Las verduras que crecen bajo tierra van en agua fría y las demás, en agua hirviendo”

Jordi Cruz, chef de España: “Las verduras que crecen bajo tierra van en agua fría y las demás, en agua hirviendo”

En cuanto a la practicidad, la experta optó por enchufes invisibles sobre la encimera. Esta solución, más estética y discreta que las tradicionales, facilita el uso diario de pequeños electrodomésticos sin romper la armonía visual.

Electrodomésticos panelados y enchufe en el mueble escobero

Para lograr uniformidad visual, Tavera paneló todos los electrodomésticos. “El resultado es muchísimo más integrado”, afirmó. Esta decisión, fundamental en cocinas de líneas depuradas, aporta continuidad, amplitud y orden.

Otro detalle práctico fue la instalación de un enchufe dentro del mueble escobero. Así, puede cargar la aspiradora sin ocupar espacio exterior ni depender de otros enchufes, una solución sencilla pero muy funcional que repetiría sin dudar.

CocinaReformaDecoraciónEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo defendió el programa económico, insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027 y aseguró que Milei “gana en primera vuelta”

Luis Caputo defendió el programa económico, insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027 y aseguró que Milei “gana en primera vuelta”

El Senado buscará aprobar este jueves la nueva Ley de Discapacidad:los principales cambios

Sergio Berni en La Mirada:respaldó a Cristina Kirchner, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “el peronismo va a ganar” las elecciones

De reunión con Toyota al lanzamiento de Tesla en Argentina:la agenda del Gobierno de Javier Milei esta semana

Economía

Canasta de crianza:se necesitaron hasta $754.869 para mantener a un hijo en octubre, según el último informe del INDEC

Canasta básica de crianza

El riesgo país supera los 840 puntos y sube el dólar en el inicio de la semana:cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

Cuánto cuesta una pizza de fugazzetta con jamón y queso en Güerrín en noviembre de 2026

JP Morgan anticipó que la inflación podría seguir cerca del 2% mensual hasta las elecciones de 2027 y advirtió por el dólar

Internacionales

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantendrán un histórico encuentro trilateral para negociar una “reducción de armas nucleares”

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Finalizó la histórica gira del Papa León XIV en Sudamérica:regresa al Vaticano tras pasar por Uruguay, Argentina y Perú

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara:tenía 80 años y sufría diversos problemas de salud

Ante 500.000 personas y a 3.600 metros de altura:el Papa León XIV rezó el ángelus e hizo emocionar a Perú