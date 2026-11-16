Tiene 23 años, fue finalista de MasterChef Junior y creó un helado de yerba mate que divide opiniones: la historia de Alfa Helados. Foto: Instagram alfahelados.ba

A los 23 años, Uziel Utrera convirtió una de las infusiones más tradicionales de la Argentina en un original sabor de helado artesanal. El joven, que llegó a la final de MasterChef Junior cuando tenía 13 años, fundó Alfa Helados en julio de 2023, en el barrio porteño de Palermo.

Su creación más representativa está inspirada en una típica merienda: mate cocido con leche y bizcochitos de grasa. Aunque algunos clientes reciben la propuesta con entusiasmo y otros con sorpresa, el producto se convirtió en el sello distintivo de su emprendimiento gastronómico.

Uziel Utrera, de MasterChef Junior a tener su propia heladería en Buenos Aires

La pasión de Uziel por la gastronomía comenzó mucho antes de su participación televisiva. A los 5 años ya compartía momentos en la cocina con su abuela y, a los 8, realizó su primer curso. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó a los 13 años, cuando participó en MasterChef Junior y consiguió alcanzar la final del certamen.

La pasión de Uziel Utrera por la gastronomía comenzó mucho antes de su participación en MasterChef Junior. Foto: Instagram alfahelados.ba

Un año después ganó Food Hunters, una competencia gastronómica de Nickelodeon. Aquellas experiencias lo impulsaron a transformar su pasatiempo en una profesión. Estudió gastronomía en el instituto Mausi Sebess y, durante la pandemia, comenzó a preparar viandas al vacío y a trabajar como chef privado.

Posteriormente realizó una pasantía en Pujol, un famoso restaurante de Ciudad de México, y trabajó en las cocinas de Sacro y Mengano, en Buenos Aires. Sin embargo, las exigencias del sector lo llevaron a replantearse su futuro profesional. Fue entonces cuando comenzó a imaginar un negocio propio, alejado del ritmo de los restaurantes tradicionales.

Cómo nació Alfa Helados: el emprendimiento de Uziel Utrera que comenzó en 2023

Curiosamente, su proyecto original no consistía en abrir una heladería. Utrera quería fabricar alfajores helados para comercializarlos en kioscos. No obstante, mientras trabajaba en Palermo, comenzó a observar un local vacío que estaba disponible para alquilar. Esa oportunidad terminó modificando sus planes.

En 2023, Uziel Utrera abrió su propia heladería en el barrio porteño de Palermo, donde transformó el clásico mate cocido con leche y bizcochitos de grasa en una propuesta artesanal. Video: Instagram alfahelados.ba

En julio de 2023 inauguró Alfa Helados. Para poner en marcha el emprendimiento, invirtió un millón de pesos en una máquina nueva y otros 500.000 pesos en una vitrina usada, según relató a iProfesional. El proyecto fue financiado mediante ahorros personales, aportes de su entonces pareja y ayuda familiar.

Si bien tenía experiencia como cocinero, nunca había estudiado específicamente la elaboración de helados. Por eso recurrió a libros, tutoriales y numerosas pruebas hasta desarrollar sus propias recetas. Comenzó ofreciendo 13 sabores y, tres años después, alcanzó aproximadamente 27 variedades, entre opciones tradicionales y combinaciones poco habituales.

Helado de yerba mate: el sabor inspirado en el mate cocido con bizcochitos

Entre todas sus creaciones, el helado de yerba mate ocupa un lugar especial. La idea había surgido durante sus estudios gastronómicos, cuando debía desarrollar un trabajo final. Su objetivo era transformar el clásico mate cocido con leche, acompañado de bizcochitos de grasa, en un postre frío.

Entre todas sus creaciones, Uziel Utrera reconoce que el helado de yerba mate ocupa un lugar especial. Foto: Instagram alfahelados.ba

“Es como tomar mate cocido frío con leche”, explicó Uziel. La propuesta genera reacciones diferentes entre quienes visitan el local: algunos disfrutan su particular sabor y otros necesitan acostumbrarse a una combinación que rara vez aparece en las heladerías porteñas.

Para el emprendedor, la yerba mate representa una oportunidad de incorporar la identidad argentina a la gastronomía artesanal. En declaraciones compartidas por Noticias del Mate, cuestionó que existan tantos sabores internacionales mientras una infusión consumida diariamente por millones de argentinos todavía tenga escasa presencia en las heladerías de Buenos Aires.

De 13 a 27 sabores: los desafíos y el futuro de Alfa Helados

La creatividad no termina en la yerba mate. Alfa Helados también desarrolló variedades como tomate de árbol, mandarina criolla y garrapiñada de maní. Algunas permanecen disponibles durante todo el año, mientras otras cambian según la temporada y la disponibilidad de ingredientes.

Alfa Helados también desarrolló variedades como tomate de árbol, mandarina criolla y garrapiñada de maní. Foto: Instagram alfahelados.ba

Detrás del mostrador, Utrera se ocupa personalmente de elaborar las recetas, producir los helados, negociar con proveedores, atender clientes y administrar las redes sociales. Según contó, el primer año fue especialmente difícil, pero hacia marzo de 2024 comenzó a percibir una mayor estabilidad comercial.

Por ahora, no planea abrir una segunda sucursal. Su prioridad es consolidar el emprendimiento y continuar experimentando con nuevos sabores. A futuro, sueña con crear un bar de postres y helados que combine su experiencia gastronómica con la creatividad artesanal. Mientras tanto, su particular helado de yerba mate demuestra cómo una costumbre cotidiana puede transformarse en una propuesta diferente.