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Santo Gusto, el helado inspirado en León XIV que mezcla vino con turrón: en qué locales de Buenos Aires se vende

El nuevo gusto estará disponible por tiempo limitado y se podrá probar en sus tres sucursales.

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El nuevo gusto de las heladerías Flamingo inspirado en el papa León XIV. Foto: Heladerías Flamingo
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La visita del papa León XIV a la Argentina inspiró una nueva creación gastronómica. La heladería Flamingo lanzó “Santo Gusto”, un sabor de edición limitada que combina una crema elaborada a base de vino dulce Cabrini con trozos de turrón artesanal de La Simona.

El producto tiene un vínculo particular con la llegada del Sumo Pontífice: el vino Cabrini fue elegido por el Vaticano para las celebraciones previstas durante la visita papal. A partir de ese ingrediente, la marca desarrolló una propuesta que busca sumar un toque original a su oferta de helados artesanales.

El nuevo gusto estará disponible por tiempo limitado y se incorpora a otras creaciones con las que Flamingo logró llamar la atención de sus clientes. Entre ellas se destaca el sabor del año, que se volvió viral por su combinación de frambuesas bañadas.

Helados Flamingo. Foto: Heladería Flamingo
Nuevo gusto de heladerías Flamingo.

Promoción 2x1 durante noviembre

Junto con el lanzamiento de “Santo Gusto”, Flamingo confirmó que mantendrá su promoción 2x1 durante todo noviembre. El beneficio podrá aprovecharse los días viernes, hasta las 22, y estará vigente en todos los productos de la heladería.

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Una de las condiciones destacadas de la propuesta es que no tendrá restricciones por medio de pago: los clientes podrán acceder al descuento independientemente de cómo abonen su compra.

La promoción se suma así a las novedades de la marca para el mes, en el que también buscará atraer al público con su nuevo sabor inspirado en la visita papal.

Dónde probar el nuevo sabor de Flamingo

Flamingo es una heladería artesanal de zona norte que cuenta con 72 años de historia. Su recorrido comenzó en 1954, cuando Rodolfo Marinetto y Domingo Bonino decidieron independizarse y abrir su propio emprendimiento.

Helados Flamingo. Foto: Heladería Flamingo
Helados de Flamingo.

En la actualidad, el negocio está a cargo de la segunda generación de sus dueños y tiene tres sucursales, distribuidas entre Vicente López, San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes quieran probar “Santo Gusto” podrán acercarse a cualquiera de sus locales:

  • Vicente López: avenida Maipú 1202.
  • San Isidro: Leandro N. Alem 501.
  • Belgrano: Zapiola 2145.
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