Del vestuario a la heladería: la nueva jugada de “Pichi” Erbes en el mundo del helado gourmet

Nueva sucursal de Schock BA en Caballito, la nueva jugada de “Pichi” Erbes en el mundo del helado gourmet. Foto: captura TikTok/lachicadelbrunch

Una de las cadenas de heladerías más reconocidas abrió una nueva sucursal en Caballito, pero con una gran sorpresa: uno de los impulsores es el exfutbolista Cristian “Pichi” Erbes, quien dejó la pelota a un costado y decidió meterse de lleno en el negocio de los helados artesanales.

Se trata de Schock BA, una marca que se distingue por su fuerte impacto visual y por una propuesta diferencial: helados artesanales elaborados con materias primas de primera calidad. Ofrece una amplia variedad de sabores que combinan recetas clásicas con creaciones únicas y originales.

Heladería Schock BA. Foto: Instagram/schock.ba

Cuáles son los sabores más elegidos de la heladería

Entre los gustos más elegidos de Schock.BA por los clientes se encuentran el pistacho, dulce de leche granizado, chocolate belga, sambayón y diferentes variantes frutales, aunque la firma también apuesta a lanzamientos especiales y sabores de edición limitada.

Entre ellos se destaca el chocolate pasión (chocolate blanco y maracuyá), cheesecake, curd de lima, mousse de limón, frambuesa y pistacho, vainilla y nueces pecan, suspiro de dulce de leche. Tampoco falta el Oreo y el sabor del chocolate Biznike.

Heladería Schock BA, la nueva franquicia del Pichi Erbes. Video: Instagram/lachicadelbrunch

Cuánto sale el helado en Schock BA, la heladería del Pichi Erbes

Esta es la lista de precios que ofrece el local en junio 2026:

Kilo de helado: el precio es de $27.600

Medio kilo: el costo es de $17.200

Cuarto de kilo: lo que más sale para porciones individuales y cuesta $10.500

Cucurucho: una opción para consumir al paso y cuesta $8.700

Vaso chico: podría ser una opción ideal para los más pequeños y sale $6.800

Heladería Schock BA. Foto: Instagram/schock.ba

“Hermoso local!! El helado espectacular, te atienden súper bien”, “Los helados riquísimos, súper recomendados, el espacio bastante ameno y agradable”, “Riquísimos los helados y hermoso el lugar, los chicos muy amables”, “Muuuuuy rico el helado, la atención muy buena, y hermoso el local, sin duda volveré”, son algunas de las opiniones en Google Maps sobre la sucursal de Caballito.

Dónde queda la sucursal de Caballito y cómo llegar

La nueva sucursal de Schock.BA está ubicada en José A. Terry 240, en el barrio porteño de Caballito.

Para llegar en transporte público, una de las opciones más cómodas es utilizar la Línea A de subte y bajar en la estación Carabobo, desde donde se puede caminar unas pocas cuadras hasta el local. Además, la zona cuenta con numerosas líneas de colectivo que circulan por las avenidas Directorio, Juan Bautista Alberdi y Carabobo.

Quienes prefieran acercarse en auto pueden hacerlo fácilmente a través de las avenidas Directorio, Carabobo y Rivadavia, con acceso directo desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Las sucursales de Schock BA

La heladería cuenta con sucursales en distintos puntos del país:

Pacheco : Euskal Herria Plaza (Av. C. Escalada 1200)

Pilar : Vila Center Pilar, Local 6 (Los Crisantemos 392)

Acassuso : Av. del Libertador 14988

Palermo : Boulevard Cerviño 3788

Benavídez : Ven Street Center (Av. Italia 4860)

Martínez : Fábrica Schock BA (Av. Corrientes 3339)

Vicente López: Torres Infinity (Arenales 547)

Caballito : José A. Terry 240

Escobar : Puertos de Escobar (Av. de los Lagos)

Punta Chica: Av. del Libertador 2918

Belgrano : Av. del Libertador 6102

Estados Unidos: Downtown Birmingham

Heladería Schock BA. Foto: Instagram/schock.ba

Próximamente abrirán en: