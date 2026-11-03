Lanzan un nuevo sabor de helado en la Noche de las Heladerías 2026: lleva dulce de leche, chocolate y un ingrediente sorpresa

La Noche de las Heladerías se celebrará el miércoles 18 de noviembre de 2026. Foto: Google Gemini.

Argentina tendrá un nuevo sabor de helado artesanal en noviembre de 2026. Se llama Maní Split y combina crema de maní tostado, dulce de leche, chocolate y cristales de sal. La creación fue anunciada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) para la décima edición de la Noche de las Heladerías, que se celebrará el miércoles 18 de noviembre en todo el país.

El lanzamiento formará parte de una celebración que reunirá a más de 500 heladerías y ofrecerá una promoción de 2x1 en cuartos de kilo. La presentación del nuevo gusto será una de las novedades gastronómicas de esta edición.

Cómo es Maní Split, el nuevo sabor de helado con dulce de leche y chocolate

Según la descripción oficial de AFADHYA, Maní Split tendrá una crema a base de maní tostado, veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La combinación incorpora ingredientes dulces y salados en una misma preparación.

Los cuatro componentes del nuevo sabor son:

Maní tostado: constituye la base de la crema.

Dulce de leche: se incorpora mediante un veteado.

Chocolate: aparece en forma de lajas.

Cristales de sal: aportan un contraste salado a la receta.

La incorporación de cristales de sal es uno de los elementos distintivos de esta variedad. Su presencia introduce un contraste frente al dulzor del chocolate y el dulce de leche, mientras que las lajas aportan una textura diferente.

Cómo es Maní Split, el nuevo sabor de helado con dulce de leche y chocolate. Foto: Google Gemini.

Por qué eligieron esta combinación para la Noche de las Heladerías 2026

Maní Split fue desarrollado especialmente para la décima edición de la Noche de las Heladerías, que se realizará bajo el lema “El sabor de lo nuestro”.

Cuándo se presenta Maní Split y cómo aprovechar la promoción 2x1

La Noche de las Heladerías se celebrará el miércoles 18 de noviembre de 2026, con una promoción especial en más de 500 establecimientos adheridos de Argentina.

Los datos confirmados por AFADHYA son: