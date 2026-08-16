comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La abuela de 88 años que cocina ravioles desde hace 66 y convirtió a un pueblo bonaerense en una escapada irresistible

En Las Marianas, un pequeño pueblo rural del partido de Navarro, hay una historia que se cuenta mejor con aroma a masa casera, cocina a leña y domingos en familia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Doña Irma
Doña Irma Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Las Marianas conserva ese ritmo que parece haberse perdido en las grandes ciudades: calles tranquilas, vecinos que se saludan por el nombre, almacenes con memoria y una estación de tren que ya no recibe pasajeros, pero sigue siendo símbolo de identidad.

Doña Irma, la mujer que hizo famoso a Las Marianas con sus ravioles

La protagonista de esta historia es Irma Angrigiani, conocida por todos como Doña Irma, una cocinera de 88 años que hace más de seis décadas mantiene viva una tradición familiar que nació cuando el tren todavía marcaba el pulso del pueblo.

Doña Irma cocina ravioles desde hace 66 años
Doña Irma Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Sus ravioles caseros se convirtieron en un verdadero imán para visitantes que llegan desde distintos puntos de la provincia para sentarse a la mesa de su restaurante familiar, ubicado en un antiguo hotel de pueblo.

La receta, por supuesto, es un secreto. En Las Marianas muchos la comparan con una fórmula imposible de revelar, y esa cuota de misterio solo aumenta el encanto. Lo que sí se sabe es que los ravioles son de verdura y que parte de los productos provienen de la huerta agroecológica local.

Contenido Recomendado

Al costado de la ruta y como un refugio patagónico:“Lo del Beto”, la parrilla de Cañuelas donde la carne se corta con cuchara

Al costado de la ruta y como un refugio patagónico: “Lo del Beto”, la parrilla de Cañuelas donde la carne se corta con cuchara

El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

Un restaurante con memoria ferroviaria y sabor a domingo

El actual comedor de Doña Irma funciona en un edificio que tuvo varias vidas: fue hotel, bar y restaurante cuando Las Marianas era un punto de paso para trabajadores rurales, viajantes y pasajeros del ferrocarril.

Según registros turísticos, el lugar abrió originalmente como Hotel Colón en 1930 y luego fue comprado por Ernestina Pezza y Nazareno Camacci en 1950, cuando pasó a llamarse“El Morocho”. Desde 2014 lleva el nombre de Doña Irma, en homenaje a la cocinera que lo convirtió en un clásico de la zona.

En un rincón rural de Navarro, una abuela convirtió sus ravioles caseros en una tradición
Doña Irma Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Hoy, la postal se repite especialmente los domingos: familias enteras llegan para probar esos ravioles que prometen algo más que comida. Prometen una experiencia. Una vuelta a la infancia, a la cocina de las abuelas, a los platos abundantes y a las sobremesas sin apuro.

Las Marianas: el pueblo que nació con el tren y sobrevivió al silencio

La historia de Las Marianas está profundamente ligada al ferrocarril. El pueblo fue fundado formalmente en 1908, en pleno crecimiento de las localidades rurales bonaerenses impulsadas por las vías, los tambos y la producción agrícola.

Incluso antes de su trazado urbano, la estación ferroviaria ya era clave para conectar la producción de leche, granos y otros alimentos con la Ciudad de Buenos Aires.

El nombre del pueblo tiene una historia tan particular como entrañable: Las Marianas se llama así por las hijas de los hermanos Juan José y Mariano de la Riestra, antiguos propietarios de las tierras de la zona. Primero fue el nombre de una estancia, luego de la estación y finalmente del pueblo.

De la época dorada al golpe del cierre del ramal

Durante décadas, el tren fue mucho más que un transporte. Era la llegada de noticias, de mercadería, de visitantes y de trabajo. En torno a la estación crecieron almacenes de ramos generales, panaderías con hornos a leña, tambos, una cremería, una escuela y hospedajes para quienes pasaban por la zona.

Las Marianas es hoy uno de esos destinos que no necesitan grandes monumentos para emocionar
Doña Irma Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Pero como ocurrió en tantos pueblos bonaerenses, el cierre del servicio ferroviario golpeó fuerte. El tren dejó de pasar en 1993 y Las Marianas comenzó a perder población y movimiento económico.

Lo que pudo haber quedado como un pueblo detenido en el tiempo encontró una nueva oportunidad en el turismo rural. En los últimos años, la gastronomía casera, la estación recuperada, la feria de productores y las escapadas de fin de semana volvieron a poner a Las Marianas en el mapa.

Más que ravioles: capilla, almacén, estación y tortitas negras

Quienes llegan a Las Marianas atraídos por los ravioles descubren que el pueblo tiene mucho más para ofrecer. La antigua estación ferroviaria funciona hoy como espacio comunitario, centro de jubilados, museo popular y mercado de productos regionales.

Frente a la plaza central se levanta la Capilla Santa Teresita, inaugurada en 1934 y considerada uno de los atractivos históricos del lugar. Sus vitrales, según registros turísticos, fueron realizados en Austria especialmente para ese templo.

También está el emblemático almacén La Media Luna, conocido por todos como“lo de Mimí”, un boliche de pueblo declarado Patrimonio Cultural por el municipio, donde todavía se conversa como antes: de pie en el mostrador, con aperitivo, historias y tiempo disponible.

Y antes de volver, hay una parada casi obligada: la panadería local, famosa por sus tortitas negras, una tradición que también forma parte de la identidad gastronómica del pueblo.

TurismoGastronomíaProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año:tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

    Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año: tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

  2. Outlets en Buenos Aires:guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

    Outlets en Buenos Aires: guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

  3. Parece un pueblito de Italia, pero está en Buenos Aires:el paseo de compras al aire libre que sorprende a 30 kilómetros de CABA

    Parece un pueblito de Italia, pero está en Buenos Aires: el paseo de compras al aire libre que sorprende a 30 kilómetros de CABA

  4. De tumba aristocrática a cafetería:a quién pertenece la bóveda del Cementerio de Recoleta que buscan convertir en gift shop

    De tumba aristocrática a cafetería: a quién pertenece la bóveda del Cementerio de Recoleta que buscan convertir en gift shop

  5. Fiesta Nacional de la Nieve 2026:cronograma completo, artistas, sedes y cómo llegar al evento en Bariloche

    Fiesta Nacional de la Nieve 2026: cronograma completo, artistas, sedes y cómo llegar al evento en Bariloche
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

El Gobierno define la sesión del 26 de agosto en Diputados y evalúa cambios en la reforma del Banco Central

Felipe Pigna, historiador argentino:“No hay un negacionismo de la dictadura, sino una reivindicación”

La contundente respuesta de un funcionario de Milei tras los festejos británicos en las Islas Malvinas:“Hasta en esto mienten”

Economía

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

Día del Niño: las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

ARCA alertó por una nueva estafa:piden una foto del DNI y hasta $200.000 por una supuesta encomienda

ANSES frena los pagos en agosto:quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

Internacionales

Las Fuerzas Armadas de Irán afirman que no cederán ante EEUU hasta su “derrota completa” y escala el conflicto

Las Fuerzas Armadas de Irán afirman que no cederán ante EEUU hasta su “derrota completa” y escala el conflicto

Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

España busca nuevos vecinos:pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto