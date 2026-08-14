Ni Europa ni Reino Unido: el rincón argentino donde se habla galés y el té es una tradición centenaria

Gaiman es rincón galés dentro de Chubut. Foto: Turismo Nación

Hay lugares en Argentina capaces de transportar a otro continente sin necesidad de cruzar el océano y Gaiman, en la provincia de Chubut, es uno de ellos. Sus capillas de estilo galés, las tradicionales casas de té y la arquitectura heredada de los primeros colonos convierten a esta localidad patagónica en uno de los rincones más singulares del país.

Los orígenes del pueblo se remontan a 1865, cuando un grupo de inmigrantes procedentes de Gales llegó al valle del río Chubut en busca de un lugar donde preservar su lengua, sus costumbres y su religión. Con el paso de las décadas, aquellas raíces se consolidaron hasta transformar a Gaiman en el principal símbolo de la colonización galesa en Argentina.

Un pedazo de Gales en la Patagonia

Caminar por sus calles es encontrarse con una historia que sigue presente. Las casas de ladrillo, los jardines floridos, las acequias de riego y las banderas con el dragón galés forman parte de un paisaje que combina tradición europea y entorno patagónico.

Entre los edificios más emblemáticos sobresalen las capillas Bethel y Salem, construcciones que reflejan la importancia de la fe en la vida de los primeros pobladores. También se destacan antiguas viviendas familiares que conservan gran parte de su estructura original y permiten entender cómo era la vida de los colonos en el siglo XIX.

Túnel Ferroviario de Gaiman. Foto: Facebook / Dirección de Turismo Gaiman.

La herencia galesa convive además con la historia de los pueblos originarios que habitaron la región. El territorio donde hoy se asienta Gaiman era una zona de tránsito habitual para los tehuelches antes de la llegada de los inmigrantes europeos.

El ritual del té que convirtió al pueblo en un destino turístico

Si existe una experiencia obligada para quien visita Gaiman es probar el tradicional té galés. Las históricas casas de té ofrecen un menú que incluye torta negra galesa, panes, scones, dulces caseros y otras especialidades que se transmitieron de generación en generación.

La tradición alcanzó notoriedad internacional en 1995, cuando la princesa Diana de Gales visitó una de las casas de té más conocidas de la localidad. Desde entonces, el pueblo se convirtió en una referencia obligada para quienes buscan conocer esta particular expresión de la cultura galesa fuera del Reino Unido.

Gaiman - Chubut. Foto NA

Museos, fósiles y un túnel ferroviario con historia

La propuesta turística va mucho más allá de la gastronomía. Entre sus principales atractivos aparecen la Primera Casa de Gaiman, construida en 1874, el Museo Histórico Regional, ubicado en la antigua estación ferroviaria, y la Casa del Poeta, dedicada a preservar parte del patrimonio cultural de la comunidad.

Gaiman, la aldea galesa ubicada en la Patagonia. Foto: gentileza Entorno Turístico

Otro sitio destacado es el antiguo túnel ferroviario, una de las postales más reconocibles de la localidad. A pocos kilómetros del centro también se encuentra el Parque Paleontológico Bryn Gwyn, donde pueden observarse restos fósiles y formaciones geológicas que permiten conocer el pasado remoto de la Patagonia.

Cómo llegar y qué más hacer en Gaiman

Gaiman está situado sobre la Ruta Nacional 25, a apenas 17 kilómetros de Trelew, unos 36 kilómetros de Rawson y cerca de 80 kilómetros de Puerto Madryn, lo que lo convierte en una excursión ideal para quienes recorren el noreste de Chubut.

Además de los circuitos históricos, los visitantes pueden recorrer chacras productivas, emprendimientos de frutas finas, viñedos y elaboradores de dulces artesanales. La producción agrícola continúa siendo una parte fundamental de la identidad local gracias al sistema de canales de riego desarrollado por los colonos.

Entre la cultura galesa, el paisaje del valle del río Chubut y una gastronomía que mantiene vivas las recetas de hace más de un siglo, Gaiman se consolidó como uno de los destinos más originales de la Patagonia argentina y una de las comunidades galesas más importantes fuera de Europa.