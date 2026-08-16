comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cristiano Ronaldo dio detalles sobre su retiro del fútbol profesional: “Probablemente sea mi último año”

El astro portugués de 41 años, actualmente en Al Nassr de Arabia Saudita, reveló información acerca de su vida lejos de las canchas y sus próximos planes personales. Sin embargo, aún le queda una meta pendiente: alcanzar los 1000 goles como futbolista.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cristiano Ronaldo dio detalles sobre su retiro del fútbol profesional.
Cristiano Ronaldo dio detalles sobre su retiro del fútbol profesional. Foto: Reuters (Issei Kato)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cristiano Ronaldo volvió a referirse a la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional y dejó una definición que encendió las alarmas entre sus millones de seguidores en todo el mundo. El astro portugués, que actualmente tiene 41 años y continúa su carrera en Al Nassr (Arabia Saudita) reconoció que el retiro ya forma parte de sus planes a corto plazo.

Probablemente, este sea mi último año en el fútbol”, expresó durante una entrevista con Vogue, donde habló sobre su futuro y sobre cómo imagina la vida una vez que deje definitivamente la actividad profesional.

Cristiano Ronaldo y una confesión que alimenta los rumores de retiro

Las declaraciones del ex Manchester United (Inglaterra), Juventus (Italia) y Real Madrid (España) llegan después de su participación en el Mundial 2026, certamen en el que Portugal cayó en octavos de final frente a España, selección que más tarde se consagró campeona de la Copa del Mundo.

“Quiero dejar un legado espectacular”, declaró Cristiano Ronaldo antes de vaticinar su retiro profesional. Foto: REUTERS

Durante la entrevista, Ronaldo admitió que ya comenzó a planificar su futuro fuera de las canchas y aseguró que quiere aprovechar los próximos años para disfrutar de aspectos de la vida que durante mucho tiempo quedaron relegados por las exigencias de la competencia.

Contenido Recomendado

De Cristiano Ronaldo y Neymar a los jugadores de la Selección argentina:la reacción del mundo fútbol a la emotiva carta de Messi

De Cristiano Ronaldo y Neymar a los jugadores de la Selección argentina: la reacción del mundo fútbol a la emotiva carta de Messi

Cristiano Ronaldo respondió con un cálido mensaje a la carta de Messi por la muerte de su padre:“Mucha fuerza”

Cristiano Ronaldo respondió con un cálido mensaje a la carta de Messi por la muerte de su padre: “Mucha fuerza”

Quiero dejar un legado espectacular”, sostuvo el portugués al referirse a la etapa que atravesará una vez que tome la decisión definitiva de retirarse. Entre sus planes aparecen una mayor dedicación a su familia, los viajes y el desarrollo de diferentes proyectos personales.

La vida después del fútbol: familia, viajes y una pasión por el pádel

Después de más de dos décadas en la élite, Ronaldo reconoció que el fútbol dejará un vacío importante en su rutina cotidiana. Sin embargo, aseguró que cuenta con diversos intereses para afrontar esa transición.

Cristiano Ronaldo confesó que después de su retiro del fútbol le dedicará gran parte de su tiempo a su familia. Foto: Reuters (Hamad I Mohammed)

Uno de los hobbies que destacó especialmente fue el pádel, disciplina que ganó una enorme popularidad en los últimos años y por la que el delantero portugués manifestó un marcado entusiasmo.

Además, repasó el enorme esfuerzo que implicó sostenerse durante tantos años en la máxima exigencia del deporte profesional. “Fueron 25 años con mucho sacrificio”, afirmó el capitán portugués al analizar una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más exitosos e influyentes de todos los tiempos.

El gran objetivo antes del adiós: alcanzar los 1.000 goles

Más allá de los rumores sobre una despedida cercana, la fecha de su retiro todavía no está definida. Ronaldo mantiene contrato vigente con Al Nassr hasta 2027, por lo que su continuidad dependerá de la decisión que tome al finalizar la actual temporada o incluso más adelante.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr. Foto: Reuters (Stringer)
Cristiano Ronaldo mantiene contrato vigente con Al Nassr hasta 2027, fecha en la que buscará concretar los 1.000 goles. Foto: Reuters (Stringer)

Antes de colgar los botines, además, el portugués persigue una histórica meta: llegar a los 1.000 goles oficiales a lo largo de su carrera. Actualmente acumula 976 tantos entre clubes y selección, por lo que necesita convertir 24 más para alcanzar una marca que muy pocos consideran posible.

Ronaldo ya había señalado que el Mundial 2026 sería la última Copa del Mundo de su carrera internacional. Ahora, sus recientes declaraciones abren la puerta a que la temporada 2026/27 también represente la última oportunidad para verlo dentro de una cancha como futbolista profesional. Mientras el final parece acercarse, el crack portugués busca escribir los últimos capítulos de una historia que marcó una era en el fútbol mundial.

Cristiano RonaldoAl NassrSelección Portugal
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Con un gol récord y por goleada, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield ante el Manchester City

    Con un gol récord y por goleada, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield ante el Manchester City

  2. Siguen los robos arbitrales en el fútbol argentino:el increíble gol anulado a Platense

    Siguen los robos arbitrales en el fútbol argentino: el increíble gol anulado a Platense

  3. Alerta en Boca por las lesiones de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano:se pierden la vuelta contra Recoleta

    Alerta en Boca por las lesiones de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano: se pierden la vuelta contra Recoleta

  4. Copero:cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

    Copero: cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

  5. Se publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial:el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido

    Se publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial: el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas: “Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

El Gobierno define la sesión del 26 de agosto en Diputados y evalúa cambios en la reforma del Banco Central

Felipe Pigna, historiador argentino:“No hay un negacionismo de la dictadura, sino una reivindicación”

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Opinión

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global: el análisis de Diego Guelar

Detuvieron a una argentina en Tokio con 101 cápsulas de cocaína en el estómago:dijo que le iban a pagar 7.000 dólares

Imágenes desopilantes:un alcalde de Sudamérica se convierte en Spider-Man para mostrar los éxitos de su gestión

Las Fuerzas Armadas de Irán afirman que no cederán ante EEUU hasta su “derrota completa” y escala el conflicto