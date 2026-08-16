Cristiano Ronaldo dio detalles sobre su retiro del fútbol profesional: “Probablemente sea mi último año”

Cristiano Ronaldo dio detalles sobre su retiro del fútbol profesional. Foto: Reuters (Issei Kato)

Cristiano Ronaldo volvió a referirse a la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional y dejó una definición que encendió las alarmas entre sus millones de seguidores en todo el mundo. El astro portugués, que actualmente tiene 41 años y continúa su carrera en Al Nassr (Arabia Saudita) reconoció que el retiro ya forma parte de sus planes a corto plazo.

“Probablemente, este sea mi último año en el fútbol”, expresó durante una entrevista con Vogue, donde habló sobre su futuro y sobre cómo imagina la vida una vez que deje definitivamente la actividad profesional.

Cristiano Ronaldo y una confesión que alimenta los rumores de retiro

Las declaraciones del ex Manchester United (Inglaterra), Juventus (Italia) y Real Madrid (España) llegan después de su participación en el Mundial 2026, certamen en el que Portugal cayó en octavos de final frente a España, selección que más tarde se consagró campeona de la Copa del Mundo.

“Quiero dejar un legado espectacular”, declaró Cristiano Ronaldo antes de vaticinar su retiro profesional. Foto: REUTERS

Durante la entrevista, Ronaldo admitió que ya comenzó a planificar su futuro fuera de las canchas y aseguró que quiere aprovechar los próximos años para disfrutar de aspectos de la vida que durante mucho tiempo quedaron relegados por las exigencias de la competencia.

“Quiero dejar un legado espectacular”, sostuvo el portugués al referirse a la etapa que atravesará una vez que tome la decisión definitiva de retirarse. Entre sus planes aparecen una mayor dedicación a su familia, los viajes y el desarrollo de diferentes proyectos personales.

La vida después del fútbol: familia, viajes y una pasión por el pádel

Después de más de dos décadas en la élite, Ronaldo reconoció que el fútbol dejará un vacío importante en su rutina cotidiana. Sin embargo, aseguró que cuenta con diversos intereses para afrontar esa transición.

Cristiano Ronaldo confesó que después de su retiro del fútbol le dedicará gran parte de su tiempo a su familia. Foto: Reuters (Hamad I Mohammed)

Uno de los hobbies que destacó especialmente fue el pádel, disciplina que ganó una enorme popularidad en los últimos años y por la que el delantero portugués manifestó un marcado entusiasmo.

Además, repasó el enorme esfuerzo que implicó sostenerse durante tantos años en la máxima exigencia del deporte profesional. “Fueron 25 años con mucho sacrificio”, afirmó el capitán portugués al analizar una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más exitosos e influyentes de todos los tiempos.

El gran objetivo antes del adiós: alcanzar los 1.000 goles

Más allá de los rumores sobre una despedida cercana, la fecha de su retiro todavía no está definida. Ronaldo mantiene contrato vigente con Al Nassr hasta 2027, por lo que su continuidad dependerá de la decisión que tome al finalizar la actual temporada o incluso más adelante.

Cristiano Ronaldo mantiene contrato vigente con Al Nassr hasta 2027, fecha en la que buscará concretar los 1.000 goles. Foto: Reuters (Stringer)

Antes de colgar los botines, además, el portugués persigue una histórica meta: llegar a los 1.000 goles oficiales a lo largo de su carrera. Actualmente acumula 976 tantos entre clubes y selección, por lo que necesita convertir 24 más para alcanzar una marca que muy pocos consideran posible.

Ronaldo ya había señalado que el Mundial 2026 sería la última Copa del Mundo de su carrera internacional. Ahora, sus recientes declaraciones abren la puerta a que la temporada 2026/27 también represente la última oportunidad para verlo dentro de una cancha como futbolista profesional. Mientras el final parece acercarse, el crack portugués busca escribir los últimos capítulos de una historia que marcó una era en el fútbol mundial.