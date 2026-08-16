Un ave de llamativo plumaje está al borde de la extinción: la Argentina es uno de sus últimos refugios

Cardenal amarillo. Foto: Aves de Argentina.

El cardenal amarillo es una de las aves más llamativas de Sudamérica y una de las especies que todavía pueden encontrarse en distintas regiones de Argentina. Su plumaje amarillo, su particular canto y la elegancia de los machos lo convierten en un ejemplar muy buscado, pero esas mismas características también lo llevaron a convertirse en una de las principales víctimas del tráfico ilegal de fauna.

Actualmente, quedan entre 1.500 y 3.000 ejemplares de cardenal amarillo en estado silvestre y la especie está considerada en peligro de extinción. La pérdida y fragmentación de su hábitat, la captura para el comercio ilegal y algunos problemas relacionados con su reproducción son algunas de las principales amenazas que enfrenta. A esto se suman nuevas preocupaciones vinculadas con el cambio climático, que podrían afectar todavía más a sus poblaciones en las próximas décadas.

Cardenal amarillo; ave. Foto: Argentina.gob.ar.

Cardenal amarillo: cómo es y dónde vive

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un pequeño pájaro de unos 20 centímetros que se caracteriza por su plumaje amarillo oliváceo y un particular contraste negro en la cabeza y la garganta.

Los machos tienen colores más intensos y un copete más llamativo, mientras que las hembras presentan tonalidades más apagadas y grisáceas. La especie también se destaca por su canto, una característica que terminó convirtiéndose en uno de los principales motivos por los que es capturada ilegalmente.

A diferencia de lo que suele afirmarse, el cardenal amarillo no vive solamente en Argentina y Uruguay. Su distribución actual comprende también una pequeña región del sur de Brasil. Argentina concentra las poblaciones más importantes, mientras que las poblaciones uruguayas y brasileñas son mucho más reducidas.

Cardenal amarillo; infografía. Foto: Facebook / Aves Argentinas.

Cuántos cardenales amarillos quedan en el mundo

Las estimaciones disponibles ubican la población mundial del cardenal amarillo entre 1.500 y 3.000 individuos en estado silvestre. Por esta razón, la especie está considerada En Peligro a nivel global.

La situación tampoco es igual en los tres países donde todavía puede encontrarse. En Uruguay, una investigación reciente estima que quedan menos de 300 ejemplares adultos, mientras que en Brasil la población conocida es extremadamente pequeña.

Argentina representa, por lo tanto, uno de los territorios clave para evitar que esta especie desaparezca.

Cardenal amarillo; ave. Foto: Pinterest.

Las tres principales amenazas para el cardenal amarillo

La disminución del cardenal amarillo no responde a una única causa. Hay tres grandes factores que explican su situación actual.

El tráfico ilegal de fauna es uno de los principales problemas. Su plumaje y su canto lo transformaron en una de las aves más buscadas para ser mantenidas en cautiverio. Los machos son especialmente perseguidos porque resultan más atractivos para el mercado de aves de jaula.

La destrucción de su hábitat también redujo considerablemente sus posibilidades de supervivencia. El cardenal amarillo necesita bosques abiertos, sabanas y matorrales, ambientes que fueron modificados por la expansión de actividades agrícolas y ganaderas.

El tercer problema es la hibridación con la diuca común, que puede producirse en determinadas zonas donde las poblaciones de cardenal amarillo se encuentran reducidas. El fenómeno genera una preocupación adicional desde el punto de vista de la conservación genética.

El cardenal amarillo también enfrenta el cambio climático

Una investigación científica publicada en 2025 agregó una preocupación más al panorama: el posible impacto del cambio climático sobre la distribución futura de la especie.

Cardenal amarillo; ave. Foto: Instagram / alanfeyt.

El estudio analizó cómo las modificaciones ambientales, la presión humana y la hibridación podrían afectar al cardenal amarillo. Los investigadores encontraron que las poblaciones actuales están fragmentadas y que las variaciones climáticas podrían modificar las áreas adecuadas para su supervivencia.

El problema es que el cardenal amarillo es una especie no migratoria y territorial. Por eso, aunque aparezcan nuevas zonas potencialmente aptas, trasladarse hacia ellas no necesariamente resulta sencillo.

Qué se hace para evitar la extinción del cardenal amarillo

Frente al retroceso de la especie, en Argentina se desarrollan distintos proyectos de conservación.

El Proyecto Cardenal Amarillo reúne tareas de relevamiento, rescate, rehabilitación, liberación y monitoreo de ejemplares. El objetivo es conocer dónde sobreviven las poblaciones silvestres y fortalecerlas mediante acciones de conservación.

Cardenal amarillo. Foto: Facebook / Aves Argentinas.

También existen programas de reproducción bajo cuidado humano. El Ecoparque de Buenos Aires trabaja desde hace años con ejemplares provenientes del tráfico ilegal y desarrolla estrategias de cría para contribuir a futuros procesos de reintroducción en ambientes naturales.

La recuperación también incluye el regreso a la naturaleza de ejemplares decomisados. Antes de ser liberadas, las aves pasan por procesos de rehabilitación y controles destinados a determinar si están preparadas para sobrevivir nuevamente en libertad.

Ecoparque, de Palermo. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Por qué es importante proteger al cardenal amarillo

El futuro del cardenal amarillo depende de mucho más que evitar que sea vendido ilegalmente como mascota. También es necesario conservar los ambientes donde vive y mantener conectadas las poblaciones que todavía sobreviven.

La especie pasó de ocupar una distribución mucho más extensa a encontrarse actualmente en grupos pequeños y fragmentados. Su situación es una muestra de cómo el tráfico de fauna, la transformación del territorio y las nuevas presiones ambientales pueden combinarse hasta poner a una especie al borde de la desaparición.

Proteger al cardenal amarillo implica, entonces, no comprar aves silvestres, denunciar su comercio ilegal y conservar los bosques nativos donde todavía puede escucharse su característico canto.