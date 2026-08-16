El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

Altamirano Foto: Facebook

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires y a unas tres horas de Mar del Plata, hay un rincón bonaerense que parece haber quedado atrapado entre el ruido de los trenes antiguos, las leyendas rurales y las paredes marcadas por el paso del tiempo. Se trata de Altamirano, una pequeña localidad del partido de Brandsen que sorprende a quienes buscan una escapada distinta, con misterio, historia y paisaje de campo.

El gran protagonista del lugar es un viejo edificio conocido popularmente como“el hotel fantasma ferroviario”, una construcción que alguna vez recibió viajeros, trabajadores del tren y comerciantes, pero que hoy se convirtió en una postal inquietante y fascinante para los visitantes.

Altamirano, el pueblo que nació al ritmo del Ferrocarril del Sud

Aunque hoy se lo ve tranquilo, silencioso y rodeado de campo, Altamirano tuvo un papel clave en la historia ferroviaria bonaerense. Su origen está directamente vinculado con el crecimiento del Ferrocarril del Sud, una empresa de capitales británicos fundada en 1862 que impulsó buena parte del desarrollo económico y territorial de la provincia de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX.

El lugar queda a 1 hora de Capital Federal. Foto: Juan Carlos Riccelli

La estación local fue inaugurada el 14 de diciembre de 1865, en el marco de la habilitación del servicio ferroviario entre Plaza Constitución y Chascomús, un recorrido que transformó para siempre la conexión entre la Capital y el interior bonaerense. En aquel momento, viajar en tren significaba reducir trayectos que antes podían demandar días en carreta o diligencia.

En sus primeros años, la estación se llamó Facio, pero poco después cambió su nombre. Según los registros históricos locales, el Ferrocarril del Sud necesitaba ampliar terrenos para vías e instalaciones, y esas tierras pertenecían a Felipe Altamirano. El propietario habría aceptado donarlas con una condición: que la estación llevara su apellido. Así nació el nombre que aún identifica al pueblo.

El hotel que alojó viajeros y terminó envuelto en misterio

Frente al antiguo movimiento ferroviario comenzó a crecer una pequeña vida comercial. Llegaron almacenes, mensajerías, carruajes, trabajadores, viajeros y hospedajes. En ese contexto apareció el edificio que hoy muchos conocen como el antiguo Hotel Colonial o “hotel fantasma”, ubicado en una zona cercana a la estación.

El lugar es un misterio para los turistas y residentes. Foto: Viajar en Foco

Durante su época de mayor actividad, este hotel funcionó como punto de descanso para maquinistas, operarios ferroviarios, pasajeros y comerciantes que pasaban por Altamirano. También formaba parte de ese universo de pueblos de estación donde todo giraba alrededor del tren: los horarios, la llegada de mercadería, las noticias, los encuentros y hasta las oportunidades de trabajo.

Con el declive de la actividad ferroviaria y los cambios en las formas de transporte, el edificio perdió protagonismo. Sus paredes quedaron marcadas por el abandono, las aberturas se deterioraron y el silencio empezó a ocupar el lugar donde antes había movimiento. De esa combinación nació la leyenda: ruidos extraños, luces inexplicables y relatos de vecinos alimentaron la fama del hotel fantasma.

Cuando Altamirano era un empalme estratégico

La historia de Altamirano no se explica solo por su estación. En 1871, desde allí se inauguró el ramal hacia Ranchos, considerado el primer ramal del Ferrocarril del Sud. Ese hecho convirtió a Altamirano en un punto de empalme de gran importancia para la época.

Con el paso de los años, la estación llegó a tener playa de maniobras, galpón de máquinas, mesa giratoria, dependencias ferroviarias y una colonia para trabajadores. Es decir, no era simplemente una parada rural, sino un verdadero núcleo operativo para el tránsito hacia el sur bonaerense.

El lugar queda a 1 hora de Capital Federal. Foto: Juan Carlos Riccelli

Ese crecimiento también impulsó actividades productivas. En la zona funcionaron graserías, saladeros y almacenes que aprovechaban la cercanía del ferrocarril para mover mercadería. El tren no solo llevaba pasajeros: también trasladaba productos agropecuarios, lana, carne, cuero y bienes que eran fundamentales para la economía de la época.

Un pueblo con visitas ilustres y episodios poco conocidos

Uno de los datos más curiosos de la historia local tiene que ver con una visita inesperada. Una investigación histórica reciente reconstruyó el paso de integrantes de la realeza británica por Altamirano en 1881, cuando una comitiva habría viajado hacia la estancia Negrete, en Ranchos. Según testimonios recuperados, los visitantes habrían esperado un cambio de locomotora en la estación y recibido allí un refrigerio.

Este tipo de episodios revela que Altamirano fue mucho más que un pequeño pueblo de campo. En su estación circularon historias de inmigrantes, trabajadores ferroviarios, familias rurales, comerciantes, viajeros y hasta personajes vinculados a la elite británica de la época.

La tragedia ferroviaria que quedó en la memoria

La vida ferroviaria de Altamirano también tuvo páginas dolorosas. En febrero de 1964, un grave accidente ocurrió en la zona de la estación cuando un tren procedente de Mar del Plata impactó contra una formación de carga. El episodio dejó una profunda marca en la memoria ferroviaria y todavía es recordado por investigadores y aficionados al mundo del tren.

Ese hecho trágico refuerza la sensación de que Altamirano guarda una historia intensa bajo su apariencia calma. Cada vía, cada construcción y cada rincón del pueblo parece conservar una parte de ese pasado donde el tren era sinónimo de progreso, pero también de riesgos y grandes transformaciones.

Qué hacer en Altamirano durante una escapada

Hoy, Altamirano se convirtió en una opción ideal para quienes buscan turismo rural, historia, fotografía y tranquilidad. El plan principal consiste en caminar por sus calles, acercarse a la estación, observar el antiguo hotel, recorrer los alrededores y disfrutar del paisaje bonaerense sin apuro.

Calles tranquilas, historia ferroviaria y paisajes rurales definen la esencia de este pueblo de Brandsen ideal para una escapada. Foto: Brandsen Municipio

En los últimos años, el municipio impulsó actividades para poner en valor los pueblos rurales de Brandsen, con ferias de productores, artesanos, gastronomía local y visitas guiadas por puntos históricos como la estación, la capilla, el antiguo hotel y otros espacios patrimoniales.

Además, el pueblo conserva ese encanto difícil de encontrar en destinos más turísticos: calles de tierra, casonas antiguas, árboles junto a las vías, almacenes de campo y un silencio que invita a desconectar. Para quienes disfrutan de las escapadas de invierno, Altamirano ofrece una mezcla perfecta entre misterio, descanso y memoria ferroviaria.

Cómo llegar a Altamirano

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto en poco más de una hora, tomando rutas provinciales hacia Brandsen y luego el acceso al pueblo. También existe la opción de viajar en tren mediante la Línea Roca, combinando el servicio Constitución-Alejandro Korn con el ramal hacia Chascomús y bajando en la estación Altamirano.

Desde Mar del Plata, el recorrido demanda cerca de tres horas, por lo que también puede pensarse como una parada diferente para quienes viajan hacia el norte bonaerense o buscan una escapada fuera de los circuitos tradicionales.